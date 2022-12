– Foto: FuPa Lüneburg

KK-Quali: Wer sichert sich den letzten Masters-Quali-Startplatz? Zehn Mannschaften treten in Otterndorf an

Während auf manchen Rasen- und Kunstrasenplätzen noch der Ball rollt, verabschiedete sich der Kreis Cuxhaven bereits in die Winterpause. Allerdings wird keineswegs geruht, denn in den kommenden Wochen steht der Hallenfußball im Vordergrund. Am morgigen Samstag wird in der Otterndorfer Sporthalle gespielt, wo unter Ausrichtung des FC Wanna/Lüdingworth der letzte Teilnehmerplatz für die Qualifikation zum 33. Masters-Cup vergeben wird.

Zehn Mannschaften aus der Kreisliga und 1. Kreisklasse Nord gehen aufgeteilt in zwei Fünfergruppen an den Start. Der Start erfolgt um 11.00 Uhr mit der Begegnung zwischen dem FC Wanna/Lüdingworth und dem SV Bornberg. Ebenso treten der aufgrund seiner auffälligen Einzelspieler favorisierte Duhner SC, FC Basbeck-Osten und TSV Altenbruch in der Gruppe A an. In der Gruppe B messen sich der TSV Otterndorf, SC Hemmoor, die Sportfreunde Sahlenburg, TSG Nordholz und der TSV Germania Cadenberge. Zum Spielplan des JTP-Cups