KK Ost: Letzter Vorrundenspieltag mit vielen interessanten Partien Sowohl im oberen, als auch im hinteren Tabellendrittel duellieren sich zum Vorrundenfinale viele direkte Konkurrenten.

Das Vorrundenfinale könnte kaum interessantere Partien bringen: Am 13. Spieltag der Kreisklasse Ost kreuzen sowohl im Kampf um die oberen Tabellenplätze, als auch im Buhlen ums Dasein in der Liga gleich mehrere direkte Konkurrenten die Klingen. Dabei möchte auch ein jeder mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde starten, Zählbares zu ergattern wäre also auch ein psychologischer Aspekt.

Blicken wir zunächst in die oberen Regionen des Klassements: Der sich zuletzt blamierende Ligaprimus aus Windischeschenbach (1./30) möchte natürlich schnell in die Erfolgsspur zurück, sinnt gegen den zuletzt zwei Mal verlierenden FC Luhe-Markt (4./23) auf Wiedergutmachung und will sich zudem mit einem Dreier mit dem inoffiziellen Titel des "Herbstmeisters" schmücken. Die punktgleiche Nordgauer-Elf aus Altenstadt/WN (2./30) hat vor, der Bezirksligareserve aus Luhe-Wildenau und Etzenricht (8./15) zur "Atzariada Kirwa" die Stimmung zu vermiesen und will damit eine für einen Aufsteiger mehr als beeindruckende Vorrunde positiv beenden. Schließlich reist die sich mittlerweile nach oben vorgearbeitet habende DJK Irchenrieth (3./28) zum schon immer brisanten Match bei Kreisligaabsteiger DJK Neustadt (5./21), bei deren junger Truppe die Leistungskurve zuletzt nach oben gezeigt hat. Seit 2016 haben die Kreisstädter nicht mehr gegen die Pianka-Elf gewinnen können, ein wichtiger Faktor dürfte dabei sein, ob die zweitbeste Abwehr der Liga (nur 11 Gegentreffer) den zweitbesten Sturm des Klassements mit Ligatorjäger Maximilian Kaufmann (15 Tore) in Schach halten kann.

Wegweisende Duelle hat die Gefahrenzone der Liga parat. Schlußlicht SpVgg Moosbach (14./5) fährt nach Sieg gegen den Ligaprimus selbstbewußt zur SG Wurz/Störnstein (9./12), um durch erneut Zählbares endgültig den Kontakt zu den davor platzierten Teams herzustellen. Die dort rangierenden Konkurrenten, der TSV Pleystein (13./7) und der TSV Püchersreuth (12./8) duellieren sich mit Mannschaften aus der Pfalzgrafenstadt Vohenstrauß. Die Reil-Elf empfängt im Nachbarderby den SV Altenstadt/VOH (6./20) unter dem Kreuzberg, die Truppe von Sebastian-Schell muss zur Bezirksliga-Reserve der SpVgg (6./18). Beide stehen also vor kniffligen Aufgaben, sind aber eigentlich zum Punkten verdammt. Ein echtes Kellerduell sieht "last but not least" die Elm-Arena in Waldau, wo Gastgeber SV (11./9) im "Zug nach oben" sitzen bleiben will und gegen Mitstreiter VfB Thanhausen (10./10) nichts anderes als den vollen Ertrag auf dem Plan hat.

In einem Nachholspiel am Mittwochabend gewann der SV Altenstadt/VOH bei der SG Luhe-Wildenau II/Etzenricht II mit 3:1 und hievte sich damit hoch bis auf Rang 6.