KK Ost klärt in Runde 25 alle offenen Fragen vorzeitig

Zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten sahen die Fans in diesem Derby. Der erste Abschnitt gehörte deutlich dem Gastgeber, der neben den drei erzielten Treffen noch das ein oder andere Tor gegen einen überraschend schwachen Gast hätte nachlegen können. Wie verwandelt kam die Kreuzbergelf dann aus der Kabine, übernahm die Spielführung und kam bis auf 2:3 heran. Ein Remis lag in der letzten halben Stunde in der Luft, am Ende behielt die SpVgg die Oberhand, der der Heimsieg aber nichts mehr nützte, sie muss nun eine oder mehre Ehrenrunde drehen, um nachträglich noch den Ligaerhalt in trockene Tücher legen zu können.

"Ein verdienter und unnötig hart erkämpfter Sieg. In der ersten Halbzeit hätten wir erneut gut und gerne mit fünf bis sieben Toren führen können, wenn nicht sogar müssen. Aus der Halbzeitpause kam Pleystein stark raus und verlangte uns alles ab. Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und gehen nun mit großem Selbstvertrauen in den letzten Spieltag. Es war das erste Mal in dieser Saison, wo nur zwei Umstellungen in der Startelf nötig waren, was zeigt, wie schwierig dieses Saison ist. Auch die Schiedsrichterleistung möchte ich hiermit loben! Nächstes Spiel gegen Luhe-Markt werden wir wieder versuchen, unsere Aufgabe gut zu lösen und zumindest einen Teilerfolg zu erzielen", so SpVgg-Coach Sascha Haberkorn.

"Ich war von meiner Mannschaft in der ersten Halbzeit sehr enttäuscht. So kann man in einem Derby nicht spielen, wir lagen zurecht 0:3 im Rückstand. Wir haben in der Halbzeit deutliche Worte gesprochen, dass es so nicht weiter gehen kann. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann ein ganz anderes Auftreten und haben zwei Tore erzielt. Ja, wir hatten sogar noch die Möglichkeit zum 3:3, es hat aber nicht gereicht. Zum Schluss wäre das Unterschieden gerecht gewesen, ich gratuliere aber Vohenstrauß zum Sieg. In der zweiten Halbzeit war ich mit meiner Mannschaft sehr zufrieden", sagte Gästetrainer Alex Schön.

Tore: 1:0 Clemens Dobner (5./Strafstoß), 2:0 Thomas Schieder (8.), 3:0 Sebastian Striegl (11.), 3:1 Volkan Kuzpinari (49.), 3:2 Jonas Helgert (57.) - Schiedsrichter: Fritz Betzl - Zuschauer: 60