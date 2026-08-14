 2026-08-13T12:20:01.944Z

Ligavorschau

KK: In Köfering, Waidhaus und Seugast kreuzen Vordere die Klingen

In Köfering taucht der punktgleiche Zweite aus Ammerthal auf (Süd) +++ An der Landesgrenze gastiert die DJK Irchenrieth (Ost) +++ In Seugast gibt der starke Neuling aus Waldeck seine Visitenkarte ab (West)

von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Kann Überraschungstabellenführer SG Waidhaus (in Blau) im Topduell auf eigenem Terrain gegen die DJK Irchenrieth die Pole Position verteidigen?
Kann Überraschungstabellenführer SG Waidhaus (in Blau) im Topduell auf eigenem Terrain gegen die DJK Irchenrieth die Pole Position verteidigen? – Foto: Rainer Rosenau

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Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
K'thumbach
SV Kohlberg

Hinein in den 4. Spieltag der Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden: Picken wir uns drei Partien heraus, die - weil sich Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel gegenüber stehen - von besonderem Interesse sind. Da kommt es im Süden zum Topduell zwischen den beiden die Liga anführenden Teams des SV Köfering (1./9) und DJK Ammerthal II (2./9), eine spannende und enge Partie ist zu erwarten, "schaun mer mal" wessen Frühform sich da durchsetzen kann. Im Osten unseres Spielkreises erwartet der Überraschungstabellenführer SG TSV Waidhaus (1./9) die zum Favoritenkreis zählende DJK Irchenrieth (3./6), können die Männer um das brandgefährliche Angriffsduo Zaid Khalaf und Yannick Friedl auch weiter auf der Welle des Erfolgs schwimmen und zwingen auch die Bachmeier-Crew in die Knie? "Last but not least" schauen wir nach Seugast, wo die neue Spielgemeinschaft mit dem FC Freihung (1./9) als Ligaprimus auf den in neuer Umgebung bislang ungeschlagenen Neuling aus Waldeck (5./7) prallt. Der reist als Außenseiter und ohne Druck an und würde den Favoriten zu gerne ärgern.

Auf einen Blick alle Ansetzungen der vierten Runde in den drei Kreisklassen:

Kreisklasse Ost

Endlich den ersten Sieg landen wollen die beiden Tabellenschlußlichter SV Altenstadt/VOH (14./1 - in Moosbach) und DJK Neustadt (13./1 - gegen Kohlberg), wohlwissend, dass die jeweiligen Gegner äußerst unangenehm sind. Nach einem perfekten Saisonstart haben die Männer von Pirk-Coach Stefan Krebs (2./9) natürlich den nächsten vollen Ertrag im Blick, mit dem SV Waldau (7./4) wartet allerdings ein Team, welches am letzten Wochenende durch den ersten Dreier der Saison sicherlich an Selbstbewußtsein getankt hat.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/Waldnaab
DJK Neustadt/WaldnaabNeustadt/W
SV Kohlberg-Röthenbach
SV Kohlberg-RöthenbachSV Kohlberg
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SpVgg Vohenstrauß
SpVgg VohenstraußVohenstrauß II
15:00live

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
13:00live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / PfrentschSG TSV Waidhaus
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
15:00live

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
15:00

Morgen, 18:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
18:00live

Morgen, 17:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
17:00live

Kreisklasse Süd

Das Führungsduo also im direkten Duell, die beiden Verfolger vor Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Der ASV Haselmühl (3./7 - gegen Schlußlicht Gärbershof) geht in seine Partie als hoher Favorit, der SV Loderhof (4./7 - in Kauerhof) steht vor einer schwer zu knackenden Nuß und wird sich strecken müssen, weiter ungeschlagen zu bleiben. Im Tabellenkeller hat die SG Utzenhofen (13./0 - hohes 2:8 gegen Etzelwang) bereits gestern Abend vergeblich versucht, endlich Zählbares zu verbuchen. So sitzen die Hausner-Männer schon in der Frühphase der Saison in der unangenehmen Region der Tabelle fest. Und auch das zweite punktlose Team, der FSV Gärbershof (14./0), wird sich bei Kreisligaabsteiger ASV Haselmühl (4./7) schwer tun, den noch leeren Punktesack endlich zu füllen, ohne eine Überraschung auszuschließen.

So., 16.08.2026, 15:45 Uhr
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
15:45

Rückblick auf gestern Abend:

Gestern, 18:30 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
2
8
Abpfiff

Tore: 0:1 Florian Engelhardt (2.), 0:2 Johannes von Scholz (9.), 1:2 Andreas Lang (12.), 1:3 Alexander Kloos (27.), 1:4 Johannes von Scholz (40.), 1:5 Florian Engelhardt (43.), 1:6 und 1:7 Alexander Kloos (45./51.), 1:8 Florian Engelhardt (70.), 2:8 Johannes Bleisteiner (78./Strafstroß) - Schiedsrichter: Reinhold Roth - Zuschauer: 40

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Illschwang
SV IllschwangSV Illschwang
TSV Theuern
TSV TheuernTSV Theuern
15:00

So., 16.08.2026, 13:00 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
13:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
ASV Haselmühl
ASV HaselmühlHaselmühl
FSV Gärbershof
FSV GärbershofGärbershof
15:00

Rückblick auf gestern Abend:

Gestern, 19:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
2
5
Abpfiff

Tore: 0:1 Martin Bursik (2.), 1:1 Nicolai Fuchs (16.), 1:2 Timo Bielesch (28./Strafstoß), 1:3 Maximilian Witzel (42.), 1:4 Noah Markmann (49.), 2:4 Nicolai Fuchs (60.), 2:5 Tim Mayer (82.) - Schiedsrichter: Emil Horn - Zuschauer: 70

Heute, 19:00 Uhr
SV Hubertus Köfering
SV Hubertus KöferingSV Köfering
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
19:00

Kreisklasse West

Der Primus aus Seugast und Freihung also gegen den Liganewcomer aus Waldeck, die punktgleichen Ringler-Jungs aus "Dumba" (2./9) geniessen gegen die zuletzt mit 7:1 "verprügelte" DJK Ebnath (8./3) Heimvorteil und haben nichts anderes, als Dreier Nummer 4 auf der Agenda. Hinab in die "Abgründe" der Liga: Für den SV Wildenreuth (14./0) kommt es nach der hohen Niederlage in Neusorg gleich wieder knüppeldick, geht die Reise doch nun nach Kemnath (4./7) zu den Mannen um Liga-Goalgetter Martin Pasieka. Die jeweils einen Zähler auf dem Konto habenden TSV Pressath (12./1 - in Amberg) und TSG Weiherhammer (13./1 - gegen Hahnbach II) sind um ihre Aufgaben allerdings auch nicht zu beneiden. Es gilt abzuwarten, wer vom Trio bis zum Sonntagabend sein spärlich gefülltes Punktekonto aufbessern und die mißliche Lage zumindest ein wenig verbessern konnte.

Morgen, 15:00 Uhr
SC Kirchenthumbach
SC KirchenthumbachK'thumbach
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
15:00

Heute, 18:30 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
18:30

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
15:00

Heute, 18:30 Uhr
SG Seugast / Freihung
SG Seugast / FreihungSG Seugast / Freihung
SV Waldeck
SV WaldeckSV Waldeck
18:30

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
15:00

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr
TSG Weiherhammer
TSG WeiherhammerW'hammer
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
15:00