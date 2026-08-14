KK: In Köfering, Waidhaus und Seugast kreuzen Vordere die Klingen

Kann Überraschungstabellenführer SG Waidhaus (in Blau) im Topduell auf eigenem Terrain gegen die DJK Irchenrieth die Pole Position verteidigen? – Foto: Rainer Rosenau

Hinein in den 4. Spieltag der Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden: Picken wir uns drei Partien heraus, die - weil sich Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel gegenüber stehen - von besonderem Interesse sind. Da kommt es im Süden zum Topduell zwischen den beiden die Liga anführenden Teams des SV Köfering (1./9) und DJK Ammerthal II (2./9), eine spannende und enge Partie ist zu erwarten, "schaun mer mal" wessen Frühform sich da durchsetzen kann. Im Osten unseres Spielkreises erwartet der Überraschungstabellenführer SG TSV Waidhaus (1./9) die zum Favoritenkreis zählende DJK Irchenrieth (3./6), können die Männer um das brandgefährliche Angriffsduo Zaid Khalaf und Yannick Friedl auch weiter auf der Welle des Erfolgs schwimmen und zwingen auch die Bachmeier-Crew in die Knie? "Last but not least" schauen wir nach Seugast, wo die neue Spielgemeinschaft mit dem FC Freihung (1./9) als Ligaprimus auf den in neuer Umgebung bislang ungeschlagenen Neuling aus Waldeck (5./7) prallt. Der reist als Außenseiter und ohne Druck an und würde den Favoriten zu gerne ärgern.

Auf einen Blick alle Ansetzungen der vierten Runde in den drei Kreisklassen: Kreisklasse Ost

Endlich den ersten Sieg landen wollen die beiden Tabellenschlußlichter SV Altenstadt/VOH (14./1 - in Moosbach) und DJK Neustadt (13./1 - gegen Kohlberg), wohlwissend, dass die jeweiligen Gegner äußerst unangenehm sind. Nach einem perfekten Saisonstart haben die Männer von Pirk-Coach Stefan Krebs (2./9) natürlich den nächsten vollen Ertrag im Blick, mit dem SV Waldau (7./4) wartet allerdings ein Team, welches am letzten Wochenende durch den ersten Dreier der Saison sicherlich an Selbstbewußtsein getankt hat.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr DJK Weiden DJK Weiden SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß II 15:00 live PUSH

Morgen, 17:00 Uhr SpVgg Pirk SpVgg Pirk SV Waldau SV Waldau 17:00 live PUSH

Kreisklasse Süd Das Führungsduo also im direkten Duell, die beiden Verfolger vor Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad. Der ASV Haselmühl (3./7 - gegen Schlußlicht Gärbershof) geht in seine Partie als hoher Favorit, der SV Loderhof (4./7 - in Kauerhof) steht vor einer schwer zu knackenden Nuß und wird sich strecken müssen, weiter ungeschlagen zu bleiben. Im Tabellenkeller hat die SG Utzenhofen (13./0 - hohes 2:8 gegen Etzelwang) bereits gestern Abend vergeblich versucht, endlich Zählbares zu verbuchen. So sitzen die Hausner-Männer schon in der Frühphase der Saison in der unangenehmen Region der Tabelle fest. Und auch das zweite punktlose Team, der FSV Gärbershof (14./0), wird sich bei Kreisligaabsteiger ASV Haselmühl (4./7) schwer tun, den noch leeren Punktesack endlich zu füllen, ohne eine Überraschung auszuschließen.

Rückblick auf gestern Abend:

Tore: 0:1 Florian Engelhardt (2.), 0:2 Johannes von Scholz (9.), 1:2 Andreas Lang (12.), 1:3 Alexander Kloos (27.), 1:4 Johannes von Scholz (40.), 1:5 Florian Engelhardt (43.), 1:6 und 1:7 Alexander Kloos (45./51.), 1:8 Florian Engelhardt (70.), 2:8 Johannes Bleisteiner (78./Strafstroß) - Schiedsrichter: Reinhold Roth - Zuschauer: 40

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SV Illschwang SV Illschwang TSV Theuern TSV Theuern 15:00 PUSH

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr ASV Haselmühl Haselmühl FSV Gärbershof Gärbershof 15:00 PUSH

Rückblick auf gestern Abend:

Tore: 0:1 Martin Bursik (2.), 1:1 Nicolai Fuchs (16.), 1:2 Timo Bielesch (28./Strafstoß), 1:3 Maximilian Witzel (42.), 1:4 Noah Markmann (49.), 2:4 Nicolai Fuchs (60.), 2:5 Tim Mayer (82.) - Schiedsrichter: Emil Horn - Zuschauer: 70

Heute, 19:00 Uhr SV Hubertus Köfering SV Köfering DJK Ammerthal Ammerthal II 19:00 PUSH

Kreisklasse West Der Primus aus Seugast und Freihung also gegen den Liganewcomer aus Waldeck, die punktgleichen Ringler-Jungs aus "Dumba" (2./9) geniessen gegen die zuletzt mit 7:1 "verprügelte" DJK Ebnath (8./3) Heimvorteil und haben nichts anderes, als Dreier Nummer 4 auf der Agenda. Hinab in die "Abgründe" der Liga: Für den SV Wildenreuth (14./0) kommt es nach der hohen Niederlage in Neusorg gleich wieder knüppeldick, geht die Reise doch nun nach Kemnath (4./7) zu den Mannen um Liga-Goalgetter Martin Pasieka. Die jeweils einen Zähler auf dem Konto habenden TSV Pressath (12./1 - in Amberg) und TSG Weiherhammer (13./1 - gegen Hahnbach II) sind um ihre Aufgaben allerdings auch nicht zu beneiden. Es gilt abzuwarten, wer vom Trio bis zum Sonntagabend sein spärlich gefülltes Punktekonto aufbessern und die mißliche Lage zumindest ein wenig verbessern konnte.

Heute, 18:30 Uhr SV Neusorg SV Neusorg SV Immenreuth Immenreuth 18:30 PUSH