KK: Im Westen ein Quartett, im Osten ein Trio punktgleich vorne

Fünf Spiele, fünf Siege - die DJK Ammerthal II (in Schwarz) führt als einziges verlustpunktfreies Team aller drei Kreisklassen die Südstaffel an. – Foto: Christian Kreller

Nach dem fünften Spieltag in den Kreisklassen des Kreises Amberg/Weiden hat die DJK Ammerthal II (1./15 - 5:0 gegen Paulsdorf/Freudenberg III) aus der Südstaffel als einziges Team eine alleinige Tabellenführung inne. In den beiden anderen Staffeln müssen sich die Ligaprimusse ihren Spitzenplatz mit mehreren Mannschaften teilen. Im Osten hat sich die DJK Weiden (1./10 - 2:2 in Windischeschenbach) wieder auf die Pole gehievt, punktgleich rangieren der SV Etzenricht II (2./10 - 3:1 in Irchenrieth) und die SpVgg Pirk (3./10 - 1:4 in Kohlberg) dahinter. Und im Westen sind es gleich vier Mannschaften, die oben über das gleiche Guthaben verfügen: Der SV Neusorg (1./13 - 3:0 in Mantel) sitzt auf dem Ligathron, ebenfalls 13 Punkte haben der SVSW Kemnath (2./13 - 5:0 in Immenreuth), die SG Seugast/Freihung (3./13 - 3:0 gegen Riglasreuth) und der Kreisligaabsteiger aus Kirchenthumbach (4./13 - 4:2 in Wildenreuth) bislang eingefahren.

Kreisklasse Ost Gleich drei punktgleiche Mannschaften also am oberen Rand der Tabelle, im Tabellenkeller behält der SV Altenstadt/VOH die "Rote Laterne" trotz eines Punktgewinns in Plößberg. Wieder zurückgefallen auf Platz 13 ist die DJK Neustadt (13./4 - 2:4 bei der auf Platz 12 rangierenden Bezirksligareserve aus Vohenstrauß, die wie noch drei andere Teams über 6 Zähler verfügt).

Tore: 1:0 Christoph Schmidkonz (41.), 1:1 und 1:2 Sebastian Kurzka (55./66.), 2:2 Fabian Gleissner (90.+3) - Schiedsrichter: Christoph Herrmann - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Lukas Zilbauer (33.), 1:1 Stefan Siegert (37.), 2:1 Florian Krapf (41.), 3:1 Marcello Brenner (62.), 4:1 Christoph Gruber (73.), 4:2 Julius Neupert (80.) - Schiedsrichter: Wolfgang Pfanzelt - Zuschauer: 60 - Besonderes Vorkommnis: Patrick Michl (Neustadt) vergibt Strafstoß (78.)

Auf den enttäuschenden Auftritt in Neustadt zeigte die Heimelf eine beeindruckende Reaktion und landete im mit Spannung erwarteten Match gegen den Tabellenführer einen hochverdienten Heimsieg. Wie gegen die DJK Weiden brachte der SVK alles auf den Platz, was es braucht, um ein Spiel zu gewinnen. Die Gäste hingegen enttäuschten, vor allem in der Offensive konnten sie sich nie richtig durch- und damit in Szene setzen. SVK-Coach Eugenio Wild nach dem Sieg gegen seinen Ex-Verein: "Ja, wir haben einen souveränen Auftritt hingelegt, waren von der ersten Sekunde an im Spiel gewesen. Diesmal haben Wille und Einstellung gepasst, wir haben auch sehr aggressiv gegen den Ball gespielt. Schon in den ersten Minuten hatten wir gute Aktionen nach vorne und sind auch verdient in der 5. Minute schon durch Kaube in Führung gegangen. Pirk hatte sich in Folge keine Torchance herausspielen oder gefährlich ins letzte Drittel vordringen können, auch wenn sie es mit langen Bällen probiert haben standen wir gut organisiert. Das 2:0 durch Forster war dann ein Freistoßtor überlegt ins Torwarteck. Ja, es hätte nach 45 Minuten gut und gerne schon 3 oder 4:0 stehen können. Kurz nach der Halbzeit haben wir dann mit dem 3:0 durch Ullrich den Sack zugemacht, als ein Freistoß aus dem Halbfeld von Forster Bredow findet, der direkt auf Ullrich ablegt - ein schönes Tor. Quasi im Gegenzug bekommen wir einen Elfmeter gegen uns, der auch - so glaube ich - berechtigt war wegen eines Handspiels, konnte es nicht genau erkennen. Das 4:1 dann ein Elfmeter für uns, nachdem Kaube von Häusler umgerammt worden war. In der Summe ein verdienter und wichtiger Sieg für uns. Da hat die Mannschaft mir tatsächlich ein schönes Geschenk gemacht!" Gästetrainer Stefan Krebs: "Ein hoch verdienter Sieg für Kohlberg. Wir kamen über 90 Minuten auf einen Torschuss, haben viel zu ängstlich gespielt und leider an unsere Leistungen in den letzten Wochen nicht anknüpfen können. Bin sehr enttäuscht, aber wir werden im nächsten Spiel wieder ein anderes Gesicht zeigen, da bin ich überzeugt davon. Glückwunsch an Kohlberg!" Tore: 1:0 Nico Kaube (4.), 2:0 Michael Forster (36.), 3:0 Alexander Ullrich (48.), 3:1 Marcel Strobel (50./Strafstoß), 4:1 Michael Forster (64./Strafstoß) - Schiedsrichter: Florian Drexler - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Daniel Rewitzer (4.), 1:1 Andreas Steiner (9.), 2:1 Markus Zitzmann (23.), 2:2 Adam Like (41.), 3:2 Felix Volkmer (53./Strafstoß) - Schiedsrichter: Markus Bäuml - Zuschauer: 200 - Platzverweis: Rot für Benjamin Gissibl (Moosbach/90.+4).

Tore: 1:0 David Duschner (7.), 2:0 Oliver Wagner (9.), 2:1 Dominik Ries (12./Eigentor), 3:1 Josip Piskovic (34.), 3:2 Oliver Wagner (51./Eigentor), 3:3 Yannik Friedl (80./Strafstoß), 4:3 David Duschner (85.) - Schiedsrichter: Thorsten Pentner - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Kevin Sbitner (5.), 1:1 Julian Deubzer (10.), 1:2 Jakob Meiler (90.+1), 1:3 Kevin Sbitner (90.+3) - Schiedsrichter: Florian Drexler - Zuschauer: 100

Ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten. Im Abschnitt 1 die Heimelf stark, nutzte ihre Chancen kurz vor der Pause und durfte mit einem doch überraschenden 2:0 in die Kabine gehen. Nach Wiederanpfiff legte der Favorit zu, dominierte das Geschehen und kam folgerichtig noch zum Gleichstand. Am Ende dürfte die SpVgg mit dem Punkt ein wenig mehr zufrieden sein, als die Gäste aus der Max-Reger-Stadt. SpVgg-Coach Andreas Kische: "Einen Punkt gegen einen der Favoriten auf den Aufstieg gewonnen. In der ersten Halbzeit waren wir aktiver und konnten auch verdient mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Die zweite Hälfte verlief dann spiegelverkehrt. Die DJK aktiver und durch zwei Schüsse, welche wir nicht abblocken, beziehungsweise verteidigen konnten entsteht dann das 2:2. In Summe ein gerechtes Unentschieden. Für uns ein weiterer wichtiger Punkt auf unserem Konto." Gästecoach Rico Friese: "Am Ende steht zu Buche, lieber einen Punkt, als keinen Punkt aus Windischeschenbach mitgenommen, auch wenn die Vorgabe natürlich eine andere war. Unser Team war über 90 Minuten zwar deutlich überlegen, aber in der ersten Halbzeit hatte unsere Offensive anscheinend noch Sommerpause. Zwingende Chancen hatte man nämlich nicht, spielte stattdessen seinen seit Monaten immer wieder kritisierten Stil runter. Bis zum Sechzehner stark, aber danach kommen immer wieder die selben Fehler, was mich massiv ärgert. Windischeschenbach dann mit zwei Kontern zur Stelle und wir mussten in der Halbzeit Aufbauarbeit leisten. Aber nicht in Form von aufmunternden Worten, nein es wurde Tacheles geredet wie selten zuvor in einer Halbzeitpause. Das Ganze hat dann auch gefruchtet, aber bezeichnend für diesen Tag, mit Zahn macht ein Abwehrspieler durch absoluten, unbändigen Willen den Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte die Gastgeber nur noch in ihre Hälfte reingepresst, erzwingen wir dann den Ausgleich und können diese Partie sogar noch komplett drehen, aber Senftleben ist einfach ein starker Rückhalt für sein Team. Am Ende nehmen wir diesen Punkt mit und müssen die zweite Halbzeit als Vorgabe for die bevorstehenden schweren Aufgaben nehmen. Was hier aber für mich auch noch wichtig ist, ist zu erwähnen, dass beide Seiten eine absolut faire Partie absolvierten. Es war über 90 Minuten emotional und ehrgeizig aufgeladen, aber rein sportlich gesehen eine gute Partie." Tore: 1:0 Tim Lang (38.), 2:0 Martin Giering (44.), 2:1 Michael Zahn (67.), 2:2 Maximilian Fried (85.) - Schiedsrichter: Christian Winter - Zuschauer: 150 Kreisklasse Süd Die Bayernligareserve aus Ammerthal verteidigte also den "Platz an der Sonne", mit zwei Punkten Rückstand rangiert der Kreisligaabsteiger aus Haselmühl (2./13 - 3:0 gegen Schmidmühlen) als schärfster Widersacher auf der 2. Ein Trio bildet den Verfolgerkreis, nämlich ein wenig überraschend der SV Etzelwang (3./10 - 2:0 gegen Kauerhof), der TSV Kümmersbruck (4./10 - 4:0 gegen Illschwang) und schließlich der SV Loderhof (5./10 - nach dem "Knaller-5:1" gegen den Kreisligaabsteiger SV Köfering). Zwei Mannschaften zieren weiterhin punktgleich das Tabellenende und warten immer noch auf das erste Zählbare: Die SG Utzenhofen/Kastl (14./0 - 0:1 in Theuern) und der FSV Gärbershof, dessen Heimspiel der Runde 5 gegen Neukirchen erst am kommenden Mittwoch stattfindet.

Spiel wurde auf Mittwoch, 30.9. verlegt. Anstoß 19 Uhr.

Tore: 1:0 Florian Engelhardt (31.), 2:0 Alexander Kloos (40.) - Schiedsrichter: Samuel Schrag - Zuschauer: 190

Dicke Überraschung auf dem Sportplatz an der Postleite in Loderhof, wo der Gastgeber dem favorisierten Gast eine deutliche Abfuhr erteilte. Auch in dieser Höhe war der Sieg verdient, mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung belohnte sich die Heimelf für ihren gelungenen Auftritt gegen einen über weite Strecken enttäuschenden Gast, der nach drei Siegen zum Auftakt die zweite Niederlage in Folge einstecken musste. SVL-Coach Oliver Harsch-Hausmann: "Der SV Köfering agierte von Beginn an sehr tiefstehend und rückte selbst nach unserem Führungstreffer nicht von dieser Linie ab. Über die gesamte Spielzeit konnte sich unser Gegner nur wenige Chancen erarbeiten – eine davon nutzte Spielertrainer Heller zum zwischenzeitlichen 1:3. Meine Mannschaft hat sich auch an diesem Spieltag wieder eine Vielzahl hochkarätiger Möglichkeiten erarbeitet. Trotz mehrerer ungenutzter Topchancen ließ sich das Team nicht aus der Ruhe bringen und belohnte sich am Ende völlig verdient mit fünf Treffern. Die Gäste können sich bei ihrem Torwart bedanken, der ein noch deutlicheres Ergebnis verhinderte." Gästespielertrainer Simon Heller: "Wir haben uns von einem Gegner, der mit einfachsten Mitteln agiert hat, deutlich vorführen lassen. Auf einem schwierigen Platz sind wir überhaupt nicht ins Spiel gekommen und haben über 98 Prozent der Partie weder Lösungen gefunden, noch konsequent danach gesucht. Respekt an Loderhof, die heute gezeigt haben, was möglich ist, wenn eine Mannschaft geschlossen auftritt und alle an einem Strang ziehen. Das 1:5 ist ein klarer Schuss vor den Bug, aber kein Beinbruch. Für uns heißt es jetzt, wach zu werden, die richtigen Schlüsse zu ziehen und in den nächsten Spielen eine Reaktion zu zeigen!" Tore: 1:0 Alexander Pröll (23.), 2:0 und 3:0 Nico Dierschedl (54./58.), 3:1 Simon Heller (65.), 4:1 Vladyslav Yatsenko (87.), 5:1 Nico Dierschedl (90.+2) - Schiedsrichter: Steve Kaiser - Zuschauer: 30.

Tore: 1:0 und 2:0 (37./45.) Lukas Hetzenecker, 3:0 Kevin Ebi (68.), 4:0 Florian Haller (82.), 5:0 Kevin Schafberger (89.) - Schiedsrichter: Andreas Plößner - Zuschauer: 48

Über die Berechtigung des ASV-Heimsiegs gab es keine Diskussionen. Schon bis zum Seitenwechsel stellte die Heimelf die Zeichen auf Sieg, ein frühes 1:0 und zwei weitere aus Standardsituationen entstehende Treffer besiegten die ersatzgeschwächten Gäste quasi schon frühzeitig, deren Kampfgeist über die gesamte Distanz ein Lob verdient. ASV-Trainer Dominik Schuster: "Verdienter Sieg meiner Mannschaft, der auch über 90 Minuten nie gefährdet war. Wir kommen gut in die Partie und erzielen auch schon recht früh das erste Tor. Ein perfekt getretener Freistoß und ein Elfmeter von Matze Schmidt haben dann gegen Ende der ersten Halbzeit schon das Endergebnis markiert. Zweite Halbzeit passierte dann wirklich gar nichts mehr, keinerlei Höhepunkte, das Spiel plätscherte nur so vor sich hin. Hier müssen wir einfach konsequent weiterspielen, dann fallen vielleicht noch mehr Tore. Am Ende sind es erstmal die drei Punkte, die hier wichtig sind." Gästetrainer Hans Flierl: "Wir konnten uns gegen einen letztjährigen Kreisligisten messen, um weiter zu lernen. Leider fehlten uns sieben Stammspieler. Zwei Tore entstanden aus Standardsituationen. In der zweiten Halbzeit hatten beide Mannschaften Möglichkeiten zu erhöhen, beziehungsweise zu verkürzen, scheiterten aber knapp. Ein verdienter Sieg des ASV Haselmühl. Trotz der Niederlage bin ich sehr stolz auf die gezeigte Leistung meiner Spieler." Tore: 1:0 Adrian Meier (12.), 2:0 und 3:0 Matthias Schmidt (21./43. per Strafstoß) - Schiedsrichter: Kai Thiele - Zuschauer: 95

Tore: 1:0 Robin Wiedenbauer (2.), 2:0 Jose Sanchez Torres (5.), 3:0 Florian Paa (51./Strafstoß), 4:0 Tobias Gigl (90.) - Schiedsrichter: Markus Schwendner - Zuschauer: 100

Tor: 1:0 Fabian Derbin (90.+3) - Schiedsrichter: Sergiy Kuzmenko - Zuschauer: 50 Kreisklasse West Ein punktgleiches Quartett also ganz oben, bemerkenswert außerdem die bisherige Bilanz von Aufsteiger SV Waldeck, der nach seinem 3:0-Heimsieg gegen den TSV Pressath auch nach fünf Partien noch ungeschlagen ist, 11 Zähler auf der Habenseite hat und damit auf Platz 5 der schärfste Verfolger der vier Teams ist, die die Liga anführen. Blicken wir noch ans untere Ende der Tabelle, da bleibt der SV Wildenreuth (14./0) nach dem 2:4 gegen "Dumba" weiter ohne Ertrag. Auch der TSV Pressath (13./1), völlig überraschend der SV Hahnbach II, der SV Immenreuth und auch der VfB Mantel (allesamt 2 Punkte) konnten bislang noch keinen Sieg einfahren und fristen deshalb auch ihr Dasein in der unangenehmen Region des Klassements.

Tore: 1:0 Fabian Dumler (30.), 2:0 Ricardo Burger (44.), 3:0 Fabian Dumler (79.) - Schiedsrichter: Andreas Frieser - Zuschauer: 120 - Platzverweis: Rot für Fabian Fuchs (78.)

Wie schon in Kemnath bot der SVW gegen einen der Ligafavoriten eine gute Partie, schnupperte zeitweilig am Punktgewinn, um dann für nur wenige Unzulänglichkeiten bestraft zu werden und erneut mit leeren Händen das Spielfeld zu verlassen. Nachdem man nun das brutale Auftaktprogramm gegen die vier Teams, die aktuell die Liga anführen, absolviert hat, hofft man bei der Bayer-Truppe nun darauf, in den kommenden Partien endlich den leeren Punktesack füllen zu können. SVW-Coach Thomas Bayer: "Es war eine umkämpfte Partie, ohne spielerisch groß zu überzeugen. Aus unser Sicht ist es aktuell auch nicht unser primäres Ziel, spielerisch Akzente zu setzen. Denn mit 0 Punkten nach 5 Spielen können uns nur Kampf und Wille weiterhelfen. Trotzdem glaube ich, dass wir stellenweise gleichwertig agieren konnten und mit etwas mehr Glück wäre auch ein Punkt möglich gewesen. Aber wie es nun mal so ist, wenn du unten stehst, werden selbst wenige Fehler umgehend bestraft. Ich kann meiner Mannschaft wie schon gegen Kemnath nichts vorwerfen und bin mit der Leistung prinzipiell zufrieden. Nur jetzt müssen wir, nach unserem wirklich sehr anspruchsvollen Auftaktprogramm, irgendwie zu Zählbarem kommen. Ich glaube weiterhin, dass wir das in den kommenden Wochen schaffen können." Gästetrainer Christian Ringler: "Wichtiger und ein verdienter Auswärtssieg auf einem schwer bespielbaren Platz gegen einen kampfstarken Gegner aus Wildenreuth. Die Jungs haben die herausfordernden Bedingungen angenommen und leidenschaftlich gekämpft. Am Ende haben wir uns für unseren Einsatz mit drei wichtigen Punkten belohnt." Tore: 0:1 Julian Keller (20.), 1:1 Matthias Mehlhase (33.), 1:2 und 1:3 (38./40.), 2:3 Daniel Hofmann (90.), 2:4 Nico Mühlbauer (90.+1/Strafstoß) - Schiedsrichter: Hans Diepold - Zuschauer: keine Angaben

Partie wurde verlegt auf Freitag, 28. August, Anstoß 18.30 Uhr.

Partie wurde verlegt auf Mittwoch, 2. September, Anstoß 18.30 Uhr.

Tore: 1:0 und 2:0 Jonas Roider (8./20.), 3:0 Michael Bauer (37.) - Schiedsrichter: Steve Kaiser - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Simon Heser (10.), 0:2 Christopher König (50.), 0:3 Niklas Burger (66.) - Schiedsrichter: Mario Bächer - Zuschauer: 85