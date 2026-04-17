KK: Großkampftag in Kauerhof, Altenstadt/VOH und Schwarzenbach

Packende Zweikämpfe sind garantiert, wenn sich der SC Schwarzenbach (in Schwarz) und der TSV Pressath (in Weiß) zum Derby ganz im Zeichen des Abstiegskampfs treffen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Viertletzter Spieltag der Kreisklassen, dabei sind im Süden die ersten Vier unter sich. Die beiden Kopf an Kopf die Liga anführenden Teams SG Traßlberg/Poppenricht (1./57 - beim Vierten in Kauerhof) und DJK Ensdorf (2./56 - gegen den Dritten 1. FC Neukirchen) stehen dabei vor anspruchsvollen Aufgaben und dürfen sich selbstverständlich keine Blöße geben, um dem Konkurrenten in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auch nicht nur einen Millimeter an Boden zu schenken. Auf der anderen Seite sind die beiden Gegner Anwärter auf den Relegationsplatz des besten Rangdritten und werden sich dementsprechend ins Zeug legen, um den Favoriten Paroli zu bieten.

Nachdem sich das Dreigestirn an der Tabellenspitze der Oststaffel am letzten Spieltag quasi eine Auszeit genommen hat, hat keiner der drei sich einen megaspannenden Kampf liefernden Mannschaften den „Durchhänger“ der anderen zu seinen Gunsten nutzen können. Am Wochenende müssen alle in der Fremde ran, dabei messen sich die DJK Irchenrieth (2./43 - in Neustadt) und der SV Waldau (3./41 - in Püchersreuth) mit Gegnern, die im Abstiegskampf steckend mit dem Rücken zur Wand stehen und sicherlich großen Widerstand leisten werden. Eine mehr als heikle Aufgabe wartet auf Tabellenführer SV Altenstadt/WN (1./43), der beim Namensvetter im Ortsteil von Vohenstrauß (6./35) Farbe bekennen muss, der Gastgeber würde nach Waldau zuletzt sicherlich auch dem nächsten „Großen“ zu gerne ein Bein stellen. Weniger ums Prestige, sondern einzig und alleine ums nackte Überleben geht es in einem von zwei Derbys, die die Runde 23 in der Kreisklasse West auf dem Plan hat. Im Nachbarduell zwischen dem SC Schwarzenbach (13./15) und dem TSV Pressath (11./19) stehen sich zwei direkte Konkurrenten im nervenaufreibenden Abstiegskampf gegenüber, für die in ihrer brenzligen Lage nichts anderes, als ein voller Ertrag zählen darf. Ein jeder Zentimeter des grünen Geläufs wird umkämpft sein, Geschenke werden nicht verteilt.

Kreisklasse Süd Das Führungsquartett trifft sich also untereinander, im Tabellenkeller machen die weit abgeschlagenen TuS Rosenberg II (14./7 - gegen Paulsdorf) und Inter Bergsteig II (13./7 - in Schmidmühlen) den einzigen Direktabsteiger unter sich aus. Spannend ist auch der Zweikampf um Rang 11, dem ersten Platz auf sicherem Untergrund. Von der „Papierform“ her, dürfte es dem SV Schmidmühlen II (11./22 - gegen Bergsteig) am Wochenende ein wenig leichter fallen, wichtiges Zählbares zu holen, als der SG Kastl/Utzenhofen (12./21), die gegen den TSV Kümmersbruck (5./37) vor einer hohen Mauer steht - eine Überraschung ist natürlich nicht ausgeschlossen.

Rückblick auf ein Nachholspiel des 11. Spieltags am Donnerstagabend:

Tore: 0:1 Stefan Ehbauer (41.), 1:1 Elias Wölfl (55.) - Schiedsrichter: Florian Fruth - Zuschauer: 80 Die Partien der Runde 23 im Überblick:

So., 19.04.2026, 13:15 Uhr SV Schmidmühlen Schmidmühlen II SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg II 13:15 PUSH

Kreisklasse Ost Seit dem vergangenen Wochenende sind die SpVgg Windischeschenbach (14./15 - in Pirk) und die SG Püchersreuth/Floß (13./15 - gegen Waldau) punktgleich am Tabellenende der Ostgruppe. Im Fernduell trachten beide natürlich nach Zählbarem, was sich gegen Gegner aus dem vorderen Tabellendrittel sehr schwer gestaltet. Acht Zähler davor auf Platz 12 rangiert die DJK Neustadt (12./23), die diesen natürlich schnellstens verlassen möchte, aber mit der DJK Irchenrieth (2./43) einen dicken Brocken vorgesetzt bekommt. Die beiden ersten Teams, die in erreichbarer Nähe der Kreisstädter am rettenden Ufer platziert sind, prallen im Kellerduell direkt aufeinander. Die SpVgg Moosbach (10./25) möchte dabei gegen den FC Luhe-Markt (11./24) den Heimvorteil nutzen, um den Keil zu Platz 12 dicker werden zu lassen. Die Paarungen des 23. Spieltags auf einen Blick:

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr TSV Pleystein TSV Pleystein SV Etzenricht Etzenricht II 15:00 PUSH

Kreisklasse West Die beiden Teams, die auf die Liga von oben herunterschauen, messen sich am Wochenende mit Gegnern aus dem vorderen Tabellendrittel. Dabei herrscht beim SV Neusorg Derbystimmung, wenn sich die Müller-Crew (2./50) mit dem Nachbarn DJK Ebnath (6./30) duelliert, „Fast-Meister“ FC Dießfurt (1./58) reist zur SG Seugast/Schlicht II (5./35). In den Tiefen der Tabelle geniesst die Kreisligareserve des SV 08 Auerbach (12./17 - gegen Riglasreuth) Heimrecht und will dies nutzen, um weiter in Richtung rettendes Ufer zu marschieren. Schlußlicht TSV Königstein (14./13) muss in der Fremde beim SV Immenreuth (9./27) Farbe bekennen und steht dabei natürlich unter dem Druck des Gewinnenmüssens. Das Programm der Runde 23 im Überblick:

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr SV 08 Auerbach SV Auerbach II SV Riglasreuth Riglasreuth 13:00 PUSH

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach II SV Wildenreuth Wildenreuth 15:00 PUSH

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr SC Schwarzenbach Schwarzenbac TSV Pressath TSV Pressath 15:00 PUSH

Morgen, 16:00 Uhr SV Neusorg SV Neusorg DJK Ebnath DJK Ebnath 16:00 PUSH