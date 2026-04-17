 2026-04-16T10:11:10.190Z

Ligavorschau

KK: Großkampftag in Kauerhof, Altenstadt/VOH und Schwarzenbach

SVK erwartet Ligaprimus TraPo (Süd) +++ Schreiner-Elf aus dem Vohenstraußer Ortsteil hat mit Altenstadt/WN ebenfalls den Spitzenreiter zu Gast (Ost) +++ Derby in Schwarzenbach vs. Pressath ganz im Zeichen des Daseinskampfs (West)

von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Packende Zweikämpfe sind garantiert, wenn sich der SC Schwarzenbach (in Schwarz) und der TSV Pressath (in Weiß) zum Derby ganz im Zeichen des Abstiegskampfs treffen.
Packende Zweikämpfe sind garantiert, wenn sich der SC Schwarzenbach (in Schwarz) und der TSV Pressath (in Weiß) zum Derby ganz im Zeichen des Abstiegskampfs treffen. – Foto: Dagmar Nachtigall

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Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
DJK Irchenrieth
DJK Weiden

Viertletzter Spieltag der Kreisklassen, dabei sind im Süden die ersten Vier unter sich. Die beiden Kopf an Kopf die Liga anführenden Teams SG Traßlberg/Poppenricht (1./57 - beim Vierten in Kauerhof) und DJK Ensdorf (2./56 - gegen den Dritten 1. FC Neukirchen) stehen dabei vor anspruchsvollen Aufgaben und dürfen sich selbstverständlich keine Blöße geben, um dem Konkurrenten in der entscheidenden Phase der Meisterschaft auch nicht nur einen Millimeter an Boden zu schenken. Auf der anderen Seite sind die beiden Gegner Anwärter auf den Relegationsplatz des besten Rangdritten und werden sich dementsprechend ins Zeug legen, um den Favoriten Paroli zu bieten.

Nachdem sich das Dreigestirn an der Tabellenspitze der Oststaffel am letzten Spieltag quasi eine Auszeit genommen hat, hat keiner der drei sich einen megaspannenden Kampf liefernden Mannschaften den „Durchhänger“ der anderen zu seinen Gunsten nutzen können. Am Wochenende müssen alle in der Fremde ran, dabei messen sich die DJK Irchenrieth (2./43 - in Neustadt) und der SV Waldau (3./41 - in Püchersreuth) mit Gegnern, die im Abstiegskampf steckend mit dem Rücken zur Wand stehen und sicherlich großen Widerstand leisten werden. Eine mehr als heikle Aufgabe wartet auf Tabellenführer SV Altenstadt/WN (1./43), der beim Namensvetter im Ortsteil von Vohenstrauß (6./35) Farbe bekennen muss, der Gastgeber würde nach Waldau zuletzt sicherlich auch dem nächsten „Großen“ zu gerne ein Bein stellen.

Weniger ums Prestige, sondern einzig und alleine ums nackte Überleben geht es in einem von zwei Derbys, die die Runde 23 in der Kreisklasse West auf dem Plan hat. Im Nachbarduell zwischen dem SC Schwarzenbach (13./15) und dem TSV Pressath (11./19) stehen sich zwei direkte Konkurrenten im nervenaufreibenden Abstiegskampf gegenüber, für die in ihrer brenzligen Lage nichts anderes, als ein voller Ertrag zählen darf. Ein jeder Zentimeter des grünen Geläufs wird umkämpft sein, Geschenke werden nicht verteilt.

Kreisklasse Süd

Das Führungsquartett trifft sich also untereinander, im Tabellenkeller machen die weit abgeschlagenen TuS Rosenberg II (14./7 - gegen Paulsdorf) und Inter Bergsteig II (13./7 - in Schmidmühlen) den einzigen Direktabsteiger unter sich aus. Spannend ist auch der Zweikampf um Rang 11, dem ersten Platz auf sicherem Untergrund. Von der „Papierform“ her, dürfte es dem SV Schmidmühlen II (11./22 - gegen Bergsteig) am Wochenende ein wenig leichter fallen, wichtiges Zählbares zu holen, als der SG Kastl/Utzenhofen (12./21), die gegen den TSV Kümmersbruck (5./37) vor einer hohen Mauer steht - eine Überraschung ist natürlich nicht ausgeschlossen.

Rückblick auf ein Nachholspiel des 11. Spieltags am Donnerstagabend:

Gestern, 18:15 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
1
1
Abpfiff

Tore: 0:1 Stefan Ehbauer (41.), 1:1 Elias Wölfl (55.) - Schiedsrichter: Florian Fruth - Zuschauer: 80

Die Partien der Runde 23 im Überblick:

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
15:00

Morgen, 13:15 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
13:15

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
SG Traßlberg / Poppenricht
SG Traßlberg / PoppenrichtSG Traßlberg / Poppenricht
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
15:00

So., 19.04.2026, 13:15 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
13:15

Kreisklasse Ost

Seit dem vergangenen Wochenende sind die SpVgg Windischeschenbach (14./15 - in Pirk) und die SG Püchersreuth/Floß (13./15 - gegen Waldau) punktgleich am Tabellenende der Ostgruppe. Im Fernduell trachten beide natürlich nach Zählbarem, was sich gegen Gegner aus dem vorderen Tabellendrittel sehr schwer gestaltet. Acht Zähler davor auf Platz 12 rangiert die DJK Neustadt (12./23), die diesen natürlich schnellstens verlassen möchte, aber mit der DJK Irchenrieth (2./43) einen dicken Brocken vorgesetzt bekommt. Die beiden ersten Teams, die in erreichbarer Nähe der Kreisstädter am rettenden Ufer platziert sind, prallen im Kellerduell direkt aufeinander. Die SpVgg Moosbach (10./25) möchte dabei gegen den FC Luhe-Markt (11./24) den Heimvorteil nutzen, um den Keil zu Platz 12 dicker werden zu lassen.

Die Paarungen des 23. Spieltags auf einen Blick:

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
15:00live

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
15:00

Kreisklasse West

Die beiden Teams, die auf die Liga von oben herunterschauen, messen sich am Wochenende mit Gegnern aus dem vorderen Tabellendrittel. Dabei herrscht beim SV Neusorg Derbystimmung, wenn sich die Müller-Crew (2./50) mit dem Nachbarn DJK Ebnath (6./30) duelliert, „Fast-Meister“ FC Dießfurt (1./58) reist zur SG Seugast/Schlicht II (5./35). In den Tiefen der Tabelle geniesst die Kreisligareserve des SV 08 Auerbach (12./17 - gegen Riglasreuth) Heimrecht und will dies nutzen, um weiter in Richtung rettendes Ufer zu marschieren. Schlußlicht TSV Königstein (14./13) muss in der Fremde beim SV Immenreuth (9./27) Farbe bekennen und steht dabei natürlich unter dem Druck des Gewinnenmüssens.

Das Programm der Runde 23 im Überblick:

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
13:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
16:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
15:00