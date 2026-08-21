KK: Geht das "Bäumchen-wechsel-dich-Spiel" ganz oben weiter?

Hinein in den fünften Spieltag der Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden. Am letzten Wochenende hat es in allen drei Staffeln eine Wachablösung an der Tabellenspitze gegeben, "schaun mer mal", ob die Ligaprimusse in Runde 5 ihren "Platz an der Sonne" verteidigen können. Von der "Papierform her", oder wenn man den aktuellen Tabellenplatz der jeweiligen Gegner betrachtet, darf das erwartet werden. Denn sowohl die SpVgg Pirk (Ost - 1./10 - in Kohlberg beim Rangdreizehnten), als auch die DJK Ammerthal II (Süd - 1./12 - gegen den Elften SG Paulsdorf) und schließlich der SV Neusorg (West - 1./10 - gegen den Zehnten VfB Mantel) schlüpfen in die Rolle des klaren Favoriten, wenngleich sie ihre Aufgaben nicht im Vorbeigehen erledigen werden und auch vor einer möglichen Überraschung nicht gefeit sind.
Kreisklasse Ost
Ein Verfolgerduell sehen die Fans am Wochenende in Irchenrieth, wenn Gastgeber DJK (2./9) auf die Bezirksligareserve aus Etzenricht (5./7) prallt. Schauen wir noch auf die Teams in der unangenehmen Abstiegsregion, da geht Schlußlicht SV Altenstadt/VOH (14./1 - in Plößberg) auf Reisen, der FC Luhe-Markt (12./3), der nach Sieg zum Saisonstart drei Mal nacheinander verlor, steht im Heimspiel gegen den starken Neuling SG Waidhaus vor einer hohen Hürde, ebenso wie die Kohlberger (13./3), die ja den Tabellenführer aus Pirk empfangen. Für SVK-Coach Eugenio Wild übrigens ein spezielles Spiel, geht es doch gegen seinen Ex-Verein und damit auch gegen seinen ehemaligen Trainerkollegen Stefan Krebs, mit dem er gemeinsam in Pirk das Trainerzepter in der Hand hielt.
Kreisklasse Süd
Der Ligaprimus aus Ammerthal zuhause also Favorit, die Verfolger mit Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. Für "Vize" ASV Haselmühl (2./10 - gegen den Zwölften SV Schmidmühlen II) darf nur ein Dreier zählen. Die in Folge platzierten SV Köfering (3./9 - beim Siebten SV Loderhof) und SV Kauerhof (4./9 - beim Tabellennachbarn in Etzelwang) werden sich schon mehr strecken müssen, um oben dran zu bleiben. Schwenken wir noch ans untere Ende der Tabelle, wo die beiden bislang punktlosen SG Utzenhofen (14./0 - beim Aufsteiger in Theuern) und FSV Gärbershof (13./0 - gegen den Achten aus Neukirchen) den nächsten Versuch unternehmen, zumindest den ersten Zähler zu ergattern.
Kreisklasse West
Die punktgleichen Mitstreiter der Müller-Elf aus Neusorg wollen natürlich dran bleiben oben. Die vermeintlich schwierigste Aufgabe dabei hat die SG Seugast/Freihung (3./10 - gegen Riglasreuth) zu bewältigen, während die beiden Konkurrenten in die Rolle des klaren Favoriten schlüpfen. Denn im Bemühen, endlich den ersten Dreier einzufahren und damit den Knoten zum Platzen zu bringen, baut sich vor den drei Teams, die aktuell die Abstiegsränge belegen, am Wochenende eine hohe Mauer auf. Sowohl der SV Wildenreuth (14./0 - gegen den viertplatzierten Kreisligaabsteiger "Dumba"), als auch der TSV Pressath (13./1 - in Waldeck) und schließlich der SV Immenreuth (12./2 - im Derby gegen den aktuellen "Vize" Kemnath) werden sich schwer tun, den leeren oder nur spärlich gefüllten Punktesack mit Zählbarem zu bestücken.