 2026-08-17T04:56:09.060Z

Ligavorschau

KK: Geht das "Bäumchen-wechsel-dich-Spiel" ganz oben weiter?

Die drei Tabellenführer sind gegen Teams aus dem hinteren Tabellendrittel allerdings klarer Favorit +++ Werfen die Teams mit bislang nichts Zählbarem endlich den Bock um?

von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Zuletzt standen sich der SV Kohlberg (in Schwarz) und die SpVgg Pirk (in Rot-Schwarz) in der Saison 2016/17 in einem Punktspiel gegenüber. (Unser Bild). Nun kommt es nach neun Jahren erstmals wieder zu diesem brisanten Duell.
Zuletzt standen sich der SV Kohlberg (in Schwarz) und die SpVgg Pirk (in Rot-Schwarz) in der Saison 2016/17 in einem Punktspiel gegenüber. (Unser Bild). Nun kommt es nach neun Jahren erstmals wieder zu diesem brisanten Duell. – Foto: Dagmar Nachtigall

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Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
K'thumbach
SV Kohlberg

Hinein in den fünften Spieltag der Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden. Am letzten Wochenende hat es in allen drei Staffeln eine Wachablösung an der Tabellenspitze gegeben, "schaun mer mal", ob die Ligaprimusse in Runde 5 ihren "Platz an der Sonne" verteidigen können. Von der "Papierform her", oder wenn man den aktuellen Tabellenplatz der jeweiligen Gegner betrachtet, darf das erwartet werden. Denn sowohl die SpVgg Pirk (Ost - 1./10 - in Kohlberg beim Rangdreizehnten), als auch die DJK Ammerthal II (Süd - 1./12 - gegen den Elften SG Paulsdorf) und schließlich der SV Neusorg (West - 1./10 - gegen den Zehnten VfB Mantel) schlüpfen in die Rolle des klaren Favoriten, wenngleich sie ihre Aufgaben nicht im Vorbeigehen erledigen werden und auch vor einer möglichen Überraschung nicht gefeit sind.

Kreisklasse Ost

Ein Verfolgerduell sehen die Fans am Wochenende in Irchenrieth, wenn Gastgeber DJK (2./9) auf die Bezirksligareserve aus Etzenricht (5./7) prallt. Schauen wir noch auf die Teams in der unangenehmen Abstiegsregion, da geht Schlußlicht SV Altenstadt/VOH (14./1 - in Plößberg) auf Reisen, der FC Luhe-Markt (12./3), der nach Sieg zum Saisonstart drei Mal nacheinander verlor, steht im Heimspiel gegen den starken Neuling SG Waidhaus vor einer hohen Hürde, ebenso wie die Kohlberger (13./3), die ja den Tabellenführer aus Pirk empfangen. Für SVK-Coach Eugenio Wild übrigens ein spezielles Spiel, geht es doch gegen seinen Ex-Verein und damit auch gegen seinen ehemaligen Trainerkollegen Stefan Krebs, mit dem er gemeinsam in Pirk das Trainerzepter in der Hand hielt.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
15:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Vohenstrauß
SpVgg VohenstraußVohenstrauß II
DJK Neustadt/Waldnaab
DJK Neustadt/WaldnaabNeustadt/W
15:00live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Kohlberg-Röthenbach
SV Kohlberg-RöthenbachSV Kohlberg
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
15:00live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
15:00live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / PfrentschSG TSV Waidhaus
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
15:00live

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
15:00live

Kreisklasse Süd

Der Ligaprimus aus Ammerthal zuhause also Favorit, die Verfolger mit Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. Für "Vize" ASV Haselmühl (2./10 - gegen den Zwölften SV Schmidmühlen II) darf nur ein Dreier zählen. Die in Folge platzierten SV Köfering (3./9 - beim Siebten SV Loderhof) und SV Kauerhof (4./9 - beim Tabellennachbarn in Etzelwang) werden sich schon mehr strecken müssen, um oben dran zu bleiben. Schwenken wir noch ans untere Ende der Tabelle, wo die beiden bislang punktlosen SG Utzenhofen (14./0 - beim Aufsteiger in Theuern) und FSV Gärbershof (13./0 - gegen den Achten aus Neukirchen) den nächsten Versuch unternehmen, zumindest den ersten Zähler zu ergattern.

So., 23.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Gärbershof
FSV GärbershofGärbershof
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
14:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
SV Hubertus Köfering
SV Hubertus KöferingSV Köfering
15:00

Heute, 18:30 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
18:30

Morgen, 16:00 Uhr
ASV Haselmühl
ASV HaselmühlHaselmühl
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
16:00

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
SV Illschwang
SV IllschwangSV Illschwang
15:30

Heute, 18:30 Uhr
TSV Theuern
TSV TheuernTSV Theuern
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
18:30

Kreisklasse West

Die punktgleichen Mitstreiter der Müller-Elf aus Neusorg wollen natürlich dran bleiben oben. Die vermeintlich schwierigste Aufgabe dabei hat die SG Seugast/Freihung (3./10 - gegen Riglasreuth) zu bewältigen, während die beiden Konkurrenten in die Rolle des klaren Favoriten schlüpfen. Denn im Bemühen, endlich den ersten Dreier einzufahren und damit den Knoten zum Platzen zu bringen, baut sich vor den drei Teams, die aktuell die Abstiegsränge belegen, am Wochenende eine hohe Mauer auf. Sowohl der SV Wildenreuth (14./0 - gegen den viertplatzierten Kreisligaabsteiger "Dumba"), als auch der TSV Pressath (13./1 - in Waldeck) und schließlich der SV Immenreuth (12./2 - im Derby gegen den aktuellen "Vize" Kemnath) werden sich schwer tun, den leeren oder nur spärlich gefüllten Punktesack mit Zählbarem zu bestücken.

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck
SV WaldeckSV Waldeck
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SC Kirchenthumbach
SC KirchenthumbachK'thumbach
15:00

Fr., 28.08.2026, 18:30 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
TSG Weiherhammer
TSG WeiherhammerW'hammer
18:30

Mi., 02.09.2026, 18:30 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
18:30

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SG Seugast / Freihung
SG Seugast / FreihungSG Seugast / Freihung
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
16:00

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
15:00