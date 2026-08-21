KK: Geht das "Bäumchen-wechsel-dich-Spiel" ganz oben weiter?

Zuletzt standen sich der SV Kohlberg (in Schwarz) und die SpVgg Pirk (in Rot-Schwarz) in der Saison 2016/17 in einem Punktspiel gegenüber. (Unser Bild). Nun kommt es nach neun Jahren erstmals wieder zu diesem brisanten Duell. – Foto: Dagmar Nachtigall

Hinein in den fünften Spieltag der Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden. Am letzten Wochenende hat es in allen drei Staffeln eine Wachablösung an der Tabellenspitze gegeben, "schaun mer mal", ob die Ligaprimusse in Runde 5 ihren "Platz an der Sonne" verteidigen können. Von der "Papierform her", oder wenn man den aktuellen Tabellenplatz der jeweiligen Gegner betrachtet, darf das erwartet werden. Denn sowohl die SpVgg Pirk (Ost - 1./10 - in Kohlberg beim Rangdreizehnten), als auch die DJK Ammerthal II (Süd - 1./12 - gegen den Elften SG Paulsdorf) und schließlich der SV Neusorg (West - 1./10 - gegen den Zehnten VfB Mantel) schlüpfen in die Rolle des klaren Favoriten, wenngleich sie ihre Aufgaben nicht im Vorbeigehen erledigen werden und auch vor einer möglichen Überraschung nicht gefeit sind.