KK: Dießfurt will den Deckel auf die Meisterschaft legen

Kapitän und Ligatorjäger Simon Schmid (links in Rot) und sein FC Dießfurt wollen durch einen Sieg gegen den VfB Mantel (in Schwarz) eine beeindruckend absolvierte Spielzeit mit dem dann vorzeitig errungenen Meistertitel krönen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Am 24. Spieltag der Kreisklassen ist zu erwarten, dass sich das erste Team zum Meister kürt. Nach einer bislang herausragend absolvierten Spielzeit hat der Primus der Weststaffel FC Dießfurt (1./61 - gegen Mantel) fest auf dem Plan, sich am Sonntag gegen 17 Uhr die sicher schon vorhandenen Meisterschafts-T-Shirts überzuziehen, sich den kaltgestellten Sekt einzuverleiben und noch auf dem Platz die "Sau" rauszulassen. Der Tabellenzweite SV Neusorg (2./53 - in Pressath) wird bemüht sein, den zur Vizemeisterschaft noch fehlenden Zähler einzufahren, um dann schon den Fokus auf die Relegation zu richten, wo die Müller-Elf auf den Zwölften der Kreisliga Süd treffen wird.

Vermutlich bis zum letzten Spieltag wird sich der Kampf um die Plätze 1 bis 3 in der Oststaffel hinziehen. Vier Mannschaften liefern sich hier am Wochenende ein Fernduell, wobei das Trio an der Tabellenspitze unbedingt wieder in die Erfolgsspur zurückkehren will, ja muss, um nach zwei Wochen mit unbefriedigenden Ergebnissen nicht noch mehr des bislang Erreichten aufs Spiel zu setzen. So stehen beim SV Altenstadt/WN (1./43 - gegen Püchersreuth/Floß), bei der DJK Irchenrieth (2./43 - gegen DJK Weiden) und beim SV Waldau (gegen Pirk) die Zeichen auf Sieg, nichts anderes darf da zählen. Patzen die drei Oberen wieder, dann könnte der TSV Pleystein (4./40 - in Luhe-Markt) zum lachenden Vierten und plötzlich zum Aufstiegskandidaten avancieren. Bleibt noch der Süden unseres Spielkreises. Da geht der designierte Meister SG Traßlberg/Poppenricht (1./60) als haushoher Favorit ins Match mit dem TuS Rosenberg II (13./10), während sein "Vize" DJK Ensdorf (2./57 - in Kauerhof) vor einer wesentlich heikleren Aufgabe steht. "Schaun mer mal", ob TraPo am Wochenende vorentscheidend davonziehen wird, oder ob die DJK ihre theoretischen Chancen auf Platz 1 noch behält.

Kreisklasse Süd Ist an der Tabellenspitze klar, dass zwei Mannschaften Platz 1 und 2 unter sich ausmachen, ist im Keller klar, dass zwei Mannschaften unter sich ausmachen, wer der einzige Direktabsteiger sein wird. Aktuell belegt der SV Inter Bergsteig II (14./7 - gegen Etzelwang) Rang 14, hat aber die Hoffnung, mit einem Heimsieg nach Punkten zum TuS Rosenberg II (13./10 - bei Primus TraPo) aufzuschliessen. Müsste am Saisonende der direkte Vergleich zwischen den beiden Kellerkindern strapaziert werden, hätte die Amberger Bezirksligareserve die Nase vorne. Kommen wir noch zu Platz 12, den aktuell die SG Kastl/Utzenhofen (12./21 - in Ammerthal) innehat. Vier Punkte trennt sie vom rettenden Ufer, da wäre es ungemein wichtig zu punkten, auch weil man im Moment der schlechteste Rangzwölfte der drei Kreisklassen wäre und deshalb relegieren müsste.

Im Kampf um Platz 3 will der 1. FC Neukirchen (3./43 - gegen Loderhof) unbedingt den vollen Ertrag, um im Fernduell mit dem SV Hahnbach II (Dritter der Weststaffel mit 44 Punkten) dranzubleiben. Auf einen Blick die Partien des 24. Spieltags:

Morgen, 14:00 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg II SV Etzelwang Etzelwang 14:00 PUSH

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Kauerhof SV Kauerhof DJK Ensdorf DJK Ensdorf 15:00 PUSH

Kreisklasse Ost Wie in den oberen Gefilden, herrscht auch im Tabellenkeller noch mächtig Spannung. Kann die SpVgg Windischeschenbach (13./18) - gegen Moosbach), die lange Zeit das Tabellenende zierte, auch das dritte Spiel in Folge gewinnen, könnte sie sich im besten Fall einen vorentscheidenden Vorsprung zum Direktabstiegsplatz 14 erarbeiten, den aktuell die SG Püchersreuth/Floß (14./16 - in Altenstadt/WN) belegt. Nervenaufreibend ist auch der Kampf um den ersten Rang auf dem rettenden Ufer. Dabei steht der FC Luhe-Markt (12./24 - gegen Pleystein) vor einer schweren Aufgabe gegen die "Mannschaft der Stunde", die nach der Winterpause die beeindruckende Bilanz von fünf Dreiern, einem Unentschieden und nur einer Niederlage aufweist. Der aktuell größte Konkurrent, die DJK Neustadt (11./26 - in Etzenricht) will an die zuletzt gezeigte Leistungssteigerung anknüpfen, um bei seinem heimstarken Gastgeber (schon 21 Punkte auf heimischem Geläuf) weiter wichtiges Punktegut einzustreifen. Im Überblick die Matches der Runde 24:

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr DJK Irchenrieth DJK Irchenrieth DJK Weiden DJK Weiden 15:00 live PUSH

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Waldau SV Waldau SpVgg Pirk SpVgg Pirk 15:00 PUSH

Kreisklasse West Auch in der Weststaffel herrscht in den ungemütlichen, dunklen und miefigen Regionen des Klassements noch mächtig Spannung, da bis auf den SC Schwarzenbach alle um den Ligaerhalt buhlenden Teams am letzten Wochenende voll gepunktet haben. Im aktuellen Zweikampf um die Plätze 13 und 14 steht dem TSV Königstein II (14./16) gegen den SV 08 Auerbach II (11./23) ein Kellerduell gegen einen direkten Konkurrenten bevor, während sich vor dem punktgleichen SC Schwarzenbach (13./16) mit dem um Platz 3 kämpfenden SV Hahnbach II (3./44) eine hohe Mauer aufbaut. Ebenfalls einen "dicken Brocken" hat der TSV Pressath (12./22) vor der Brust, gibt doch der designierte Vizemeister aus Neusorg (2./53) seine Visitenkarte bei der Käß-Truppe ab. Man darf gespannt sein, welches Team da unten weiterhin den Aufstand proben kann. Im Überblick die Paarungen des 24. Spieltags:

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SC Schwarzenbach Schwarzenbac SV Hahnbach SV Hahnbach II 15:00 PUSH

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr SV Riglasreuth Riglasreuth SV Wildenreuth Wildenreuth 15:00 PUSH

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr TSV Königstein Königstein II SV 08 Auerbach SV Auerbach II 15:00 PUSH

So., 26.04.2026, 15:00 Uhr FC Dießfurt FC Dießfurt VfB Mantel VfB Mantel 15:00 PUSH