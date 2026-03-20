 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

KK: Derby in Pirk, Kellerduell in Schwarzenbach, Topmatch in Ensdorf

Re-Start der Kreisklassen: SpVgg erwartet die ambitionierte Elf vom Weidener Flutkanal (Ost) +++ SCS will gegen die direkte Konkurrenz im Keller aus Königstein den zweiten Saisonsieg (West) +++ Ärgert die Amberger Germania in Ensdorf das nächste Spitzenteam (Süd)?

von Werner Schaupert · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
Nach der Auftaktniederlage in Pleystein steht "Ost-Vize" SV Altenstadt/WN (in Schwarz) gegen den Rangzwölften FC Luhe-Markt (in Weiß-Schwarz) unter dem Druck des Gewinnenmüssens.
Nach der Auftaktniederlage in Pleystein steht "Ost-Vize" SV Altenstadt/WN (in Schwarz) gegen den Rangzwölften FC Luhe-Markt (in Weiß-Schwarz) unter dem Druck des Gewinnenmüssens. – Foto: Felix Freudenberg

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Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
DJK Irchenrieth
DJK Weiden

Auf geht's, der offizielle Re-Start in die Restrückrunde der Saison 2025/26 der Kreisklassen, die am Samstag, dem 9. Mai ihren Abschluss finden wird, steht am kommenden Wochenende an. Sowohl im Buhlen um die Aufstiegsplätze, als auch im Kampf ums Dasein werden die daran beteiligten Teams nach einer Phase des Akku-Auftankens - einige waren ja schon am vergangenen Samstag oder Sonntag im Einsatz - das Gaspedal kräftig durchdrücken, um das Erreichen der eigenen Ziel mit wichtigem Zählbaren zu befeuern.

Ist es "ganz oben" eher unspektakulär im Westen (Dießfurt und Neusorg haben sich vom Verfolgerfeld doch abgesetzt), ist die knisternde Spannung im Tabellenkeller geradezu hörbar. Vier Mannschaften liefern sich da einen erbitternden Kampf ums nackte Dasein, mit dem SC Schwarzenbach (14./9) und dem TSV Königstein (12./11) prallen am Sonntag zwei der Kellerkinder aufeinander. "Abstiegskampf pur" erwartet die Fans, da werden sicherlich keine Geschenke verteilt und mehr als nur drei Punkte vergeben.

"It´s Derbytime" heißt es in der Oststafffel, wenn die Elf vom Weidener Flutkanal, die DJK (4./30) im Pirker Sportpark bei der dort beheimateten SpVgg (6./26) ihre Visitenkarte abgibt. Das Match gegen den ambitionierten Gast aus der nahen Max-Reger-Stadt ist für den Pirker Coach Stefan Krebs ein ganz spezielles, geht es doch gegen das Team, welches er viele Jahre betreut hat. Für beide Seiten zählt nur ein Sieg, Pirk will nach der Niederlage im Nachholspiel in Neustadt ein Abrutschen in der Tabelle verhindern, die Gäste wollen im Bemühen um die Ränge 2 oder 3 keinen Boden verschenken.

Schauen wir noch auf die Südgruppe, wo die Anhänger der "wichtigsten Nebensache der Welt" in Ensdorf ein äußerst interessantes Match erwartet, wenn der Tabellenzweite DJK (2./44) den SC Germania Amberg (7./29) erwartet. Nach dem 1:1 gegen Ligaprimus Trapo reist die Roth-Elf mit Selbstbewußtsein ins Vilstal, ob sie auch dem nächsten der beiden Topfavoriten ein "Schnippchen" schlagen kann, wird man sehen.

Auf einen Blick die Ansetzungen des 19. Spieltags in den drei Kreisklassen des Kreises Amberg/Weiden:




Kreisklasse Süd

Als haushoher Favorit geht Spitzenreiter SG Traßlberg/Poppenricht (1./45) ins Match mit "Kellerkind" SV Inter Bergsteig Amberg II (13./7), alles andere, als ein Sieg der Caliskan-Crew käme einer Sensation gleich. Quasi unter sich sind die vier Mannschaften, die sich aktuell um den punktbesten Rangdritten der drei KK bemühen: Da duelliert sich der 1. FC Neukirchen (4./33) mit der DJK Ammerthal II (5./32) und der SV Kauerhof (6./30) muß gegen den TSV Kümmersbruck (3./34) ran.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
14:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
14:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
14:00

Morgen, 13:15 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
13:15

So., 22.03.2026, 14:15 Uhr
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
14:15

Morgen, 14:00 Uhr
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
SG Traßlberg / Poppenricht
SG Traßlberg / PoppenrichtSG Traßlberg / Poppenricht
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
15:00live



Kreisklasse Ost

Der sich etwas absetzende Ligaprimus DJK Irchenrieth (1./37) schlüpft bei der SG Püchersreuth/Floß (13./15) in die Rolle des klaren Favoriten, einen Ausrutscher wie beim Hinspiel - die SG gewann bei der Bachmeier-Truppe mit 3:2 - darf man sich auf keinen Fall leisten. Unter dem Druck des Gewinnenmüssens stehen auch zwei Verfolger des Tabellenführers, die mit abstiegsgefährdeten Teams die Klingen kreuzen: Für den SV Altenstadt/WN (2./33 - gegen Luhe-Markt) und den SV Waldau (3./32 - gegen Schlußlicht Windischeschenbach) darf nichts anderes, als ein Dreier zählen.

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
15:00live

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
14:00live

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
14:00live

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
14:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
14:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
14:00

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
15:00



Kreisklasse West

Derbystimmung herrscht am Wochenende in Neusorg, wo sich der Sportverein (2./42) und der SV Riglasreuth (7./26) ein Stelldichein geben. Und auch im benachbarten Ebnath sehen die Fans ein interessantes Spiel, wenn sich die gastgebende DJK (5./29) dem souveränen Tabellenführer FC Dießfurt (1./50) entgegenstemmt. Einem Großkampftag sieht auch der TSV Pressath (11./14) entgegen, im Duell mit dem SVSW Kemnath (3./34) soll dieser das nach dem Auftaktsieg letzte Woche gesteigerte Selbstbewußtsein der Käß-Elf zu spüren bekommen.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
16:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
14:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
14:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
14:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
14:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
14:00

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
14:00