KK: Derby in Pirk, Kellerduell in Schwarzenbach, Topmatch in Ensdorf

Nach der Auftaktniederlage in Pleystein steht "Ost-Vize" SV Altenstadt/WN (in Schwarz) gegen den Rangzwölften FC Luhe-Markt (in Weiß-Schwarz) unter dem Druck des Gewinnenmüssens. – Foto: Felix Freudenberg

Auf geht's, der offizielle Re-Start in die Restrückrunde der Saison 2025/26 der Kreisklassen, die am Samstag, dem 9. Mai ihren Abschluss finden wird, steht am kommenden Wochenende an. Sowohl im Buhlen um die Aufstiegsplätze, als auch im Kampf ums Dasein werden die daran beteiligten Teams nach einer Phase des Akku-Auftankens - einige waren ja schon am vergangenen Samstag oder Sonntag im Einsatz - das Gaspedal kräftig durchdrücken, um das Erreichen der eigenen Ziel mit wichtigem Zählbaren zu befeuern.

Ist es "ganz oben" eher unspektakulär im Westen (Dießfurt und Neusorg haben sich vom Verfolgerfeld doch abgesetzt), ist die knisternde Spannung im Tabellenkeller geradezu hörbar. Vier Mannschaften liefern sich da einen erbitternden Kampf ums nackte Dasein, mit dem SC Schwarzenbach (14./9) und dem TSV Königstein (12./11) prallen am Sonntag zwei der Kellerkinder aufeinander. "Abstiegskampf pur" erwartet die Fans, da werden sicherlich keine Geschenke verteilt und mehr als nur drei Punkte vergeben. "It´s Derbytime" heißt es in der Oststafffel, wenn die Elf vom Weidener Flutkanal, die DJK (4./30) im Pirker Sportpark bei der dort beheimateten SpVgg (6./26) ihre Visitenkarte abgibt. Das Match gegen den ambitionierten Gast aus der nahen Max-Reger-Stadt ist für den Pirker Coach Stefan Krebs ein ganz spezielles, geht es doch gegen das Team, welches er viele Jahre betreut hat. Für beide Seiten zählt nur ein Sieg, Pirk will nach der Niederlage im Nachholspiel in Neustadt ein Abrutschen in der Tabelle verhindern, die Gäste wollen im Bemühen um die Ränge 2 oder 3 keinen Boden verschenken.

Schauen wir noch auf die Südgruppe, wo die Anhänger der "wichtigsten Nebensache der Welt" in Ensdorf ein äußerst interessantes Match erwartet, wenn der Tabellenzweite DJK (2./44) den SC Germania Amberg (7./29) erwartet. Nach dem 1:1 gegen Ligaprimus Trapo reist die Roth-Elf mit Selbstbewußtsein ins Vilstal, ob sie auch dem nächsten der beiden Topfavoriten ein "Schnippchen" schlagen kann, wird man sehen. Auf einen Blick die Ansetzungen des 19. Spieltags in den drei Kreisklassen des Kreises Amberg/Weiden:







Kreisklasse Süd Kreisklasse Süd Als haushoher Favorit geht Spitzenreiter SG Traßlberg/Poppenricht (1./45) ins Match mit "Kellerkind" SV Inter Bergsteig Amberg II (13./7), alles andere, als ein Sieg der Caliskan-Crew käme einer Sensation gleich. Quasi unter sich sind die vier Mannschaften, die sich aktuell um den punktbesten Rangdritten der drei KK bemühen: Da duelliert sich der 1. FC Neukirchen (4./33) mit der DJK Ammerthal II (5./32) und der SV Kauerhof (6./30) muß gegen den TSV Kümmersbruck (3./34) ran.

Morgen, 13:15 Uhr TuS Rosenberg Rosenberg II SV Schmidmühlen Schmidmühlen II 13:15 PUSH







Kreisklasse Ost Kreisklasse Ost Der sich etwas absetzende Ligaprimus DJK Irchenrieth (1./37) schlüpft bei der SG Püchersreuth/Floß (13./15) in die Rolle des klaren Favoriten, einen Ausrutscher wie beim Hinspiel - die SG gewann bei der Bachmeier-Truppe mit 3:2 - darf man sich auf keinen Fall leisten. Unter dem Druck des Gewinnenmüssens stehen auch zwei Verfolger des Tabellenführers, die mit abstiegsgefährdeten Teams die Klingen kreuzen: Für den SV Altenstadt/WN (2./33 - gegen Luhe-Markt) und den SV Waldau (3./32 - gegen Schlußlicht Windischeschenbach) darf nichts anderes, als ein Dreier zählen.

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr SpVgg Pirk SpVgg Pirk DJK Weiden DJK Weiden 14:00 live PUSH







Kreisklasse West Kreisklasse West Derbystimmung herrscht am Wochenende in Neusorg, wo sich der Sportverein (2./42) und der SV Riglasreuth (7./26) ein Stelldichein geben. Und auch im benachbarten Ebnath sehen die Fans ein interessantes Spiel, wenn sich die gastgebende DJK (5./29) dem souveränen Tabellenführer FC Dießfurt (1./50) entgegenstemmt. Einem Großkampftag sieht auch der TSV Pressath (11./14) entgegen, im Duell mit dem SVSW Kemnath (3./34) soll dieser das nach dem Auftaktsieg letzte Woche gesteigerte Selbstbewußtsein der Käß-Elf zu spüren bekommen.

Morgen, 16:00 Uhr SV Neusorg SV Neusorg SV Riglasreuth Riglasreuth 16:00 PUSH

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr VfB Mantel VfB Mantel SV 08 Auerbach SV Auerbach II 14:00 PUSH

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr SV Hahnbach SV Hahnbach II SV Immenreuth Immenreuth 14:00 PUSH

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr DJK Ebnath DJK Ebnath FC Dießfurt FC Dießfurt 14:00 PUSH