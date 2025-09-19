KK: Daseinskampf in Püchersreuth u. Utzenhofen, Topduell in Neusorg

Hinein in den neunten Spieltag der Kreisklassen im Kreis AM/WEN. Da stehen im Süden und Osten zwei Duelle auf dem Spielplan, bei denen knallharter Abstiegskampf geboten wird. Da empfängt am Samstag die SG Utzenhofen/Kastl (12./3) den Träger der "Roten Laterne" vom Amberger Bergsteig (14./1), einen Tag später kämpfen die SG Püchersreuth/Floß (12./8) und die SpVgg Windischeschenbach (14./3) um lebenswichtiges Punktegut. Purer Daseinkampf also hier wie dort, gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller zählen für einen jeden die zu ergatternden Zähler quasi doppelt.
Nach ganz anderem streben die beiden Protagonisten, die sich am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Steinwaldstrasse in Neusorg im "Knaller" der Weststaffel gegenüberstehen. Die gastgebende Müller-Elf (2./17) trachtet danach, durch ein Erfolgserlebnis nach Punkten mit dem Gast aus Dießfurt (1./20) gleichzuziehen, der hat andererseits auf der Agenda, einen der "lästigen" Verfolger auf dem vorgegebenen Weg in Richtung Kreisliga noch weiter zu distanzieren. Die 2 also gegen die 1, mehr Spitzenspiel geht nicht.
Kreisklasse Süd
Vor kniffligen Hausaufgaben (Ensdorf - 1./24 gegen Ammerthal II und "Trapo" - 2./22 gegen Neukirchen) steht das Führungsduo der Liga, muss und will diese auch lösen, um den Ambitionen Nahrung zu geben. Im Keller nehmen sich Utzenhofen und Inter Bergsteig II gegenseitig die Punkte ab, die Rosenberger Kreisligareserve (13./1) hofft im Derby gegen Kauerhof (8./12) auf die eigenen Gesetze, um endlich den Bock umzustossen.
Kreisklasse Ost
Dass das "Bäumchen-wechsle-dich-Spiel" an der Tabellenspitze einer unverändert unglaublich ausgeglichenen Oststaffel am Wochenende seine Fortsetzung finden könnte, ist nicht ausgeschlossen, steht das punktgleiche Dreigestirn an der Spitze doch vor heiklen Auswärtsaufgaben. Sowohl die DJK Irchenrieth (1./16 - in Pleystein), als auch der SV Waldau (2./16 - beim Derby in Altenstadt/VOH) und schließlich die DJK Weiden (3./16 - in Neustadt) werden auf Herz und Nieren geprüft. In der ungemütlichen Tabellenregion ist Püchersreuth vs. W´Eschenbach ein erstes Kellerduell, das Derby SpVgg Pirk (10./9) gegen den FC Luhe-Markt (11./9) ja fast ein zweites, trennt die beiden nur ein Punkt vom Schleudersitz. Klar ist, beide wollen raus aus einem Tabellenbereich, in dem sie sich zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht sehen wollten.
Kreisklasse West
Dass das Match in Neusorg alle anderen Partien ein wenig in den Schatten stellt, ist klar. Die Verfolger des Führungsduos aus Ebnath (3./16 - in Schwarzenbach hoher Favorit) und aus Kemnath (4./16 - in Seugast vor einer kniffligen Aufgabe) müssen in der Fremde ran, wollen da natürlich keinen Boden verlieren. Im hinteren Tabellendrittel werden in den Partien in Auerbach (12./7 - gegen Wildenreuth) und in Mantel (9./9 - gegen Königstein) wichtige Punkte vergeben in Duellen gegen die direkte Konkurrenz. Ob der TSV Pressath (11./7) ausgerechnet in Hahnbach seine unbefriedigende Lage verbessern kann, erscheint fraglich, da müsste schon eine Überraschung her.