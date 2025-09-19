 2025-09-19T07:58:00.826Z

Ligavorschau
Großkampfstimmung herrscht beim SV Neusorg (in Weiß-Schwarz) wenn der Ligaprimus aus Dießfurt (in Rot) zum Spitzenspiel antritt.
Großkampfstimmung herrscht beim SV Neusorg (in Weiß-Schwarz) wenn der Ligaprimus aus Dießfurt (in Rot) zum Spitzenspiel antritt. – Foto: Nico Reyes

KK: Daseinskampf in Püchersreuth u. Utzenhofen, Topduell in Neusorg

Der Aufsteiger empfängt Schlußlicht "Eschawo" (Ost) +++ Der Kreisligaabsteiger prallt auf den Tabellenletzten Inter Bergsteig II (Süd) +++ In Neusorg kreutzt der "Vize" mit dem Primus aus Dießfurt die Klingen (West)

Hinein in den neunten Spieltag der Kreisklassen im Kreis AM/WEN. Da stehen im Süden und Osten zwei Duelle auf dem Spielplan, bei denen knallharter Abstiegskampf geboten wird. Da empfängt am Samstag die SG Utzenhofen/Kastl (12./3) den Träger der "Roten Laterne" vom Amberger Bergsteig (14./1), einen Tag später kämpfen die SG Püchersreuth/Floß (12./8) und die SpVgg Windischeschenbach (14./3) um lebenswichtiges Punktegut. Purer Daseinkampf also hier wie dort, gegen die direkte Konkurrenz im Tabellenkeller zählen für einen jeden die zu ergatternden Zähler quasi doppelt.

Nach ganz anderem streben die beiden Protagonisten, die sich am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Steinwaldstrasse in Neusorg im "Knaller" der Weststaffel gegenüberstehen. Die gastgebende Müller-Elf (2./17) trachtet danach, durch ein Erfolgserlebnis nach Punkten mit dem Gast aus Dießfurt (1./20) gleichzuziehen, der hat andererseits auf der Agenda, einen der "lästigen" Verfolger auf dem vorgegebenen Weg in Richtung Kreisliga noch weiter zu distanzieren. Die 2 also gegen die 1, mehr Spitzenspiel geht nicht.

Kreisklasse Süd

Vor kniffligen Hausaufgaben (Ensdorf - 1./24 gegen Ammerthal II und "Trapo" - 2./22 gegen Neukirchen) steht das Führungsduo der Liga, muss und will diese auch lösen, um den Ambitionen Nahrung zu geben. Im Keller nehmen sich Utzenhofen und Inter Bergsteig II gegenseitig die Punkte ab, die Rosenberger Kreisligareserve (13./1) hofft im Derby gegen Kauerhof (8./12) auf die eigenen Gesetze, um endlich den Bock umzustossen.

Morgen, 13:15 Uhr
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
13:15

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
15:30live

Morgen, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
15:00

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
13:15

Morgen, 15:00 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
15:00

Heute, 19:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
19:00live

Kreisklasse Ost

Dass das "Bäumchen-wechsle-dich-Spiel" an der Tabellenspitze einer unverändert unglaublich ausgeglichenen Oststaffel am Wochenende seine Fortsetzung finden könnte, ist nicht ausgeschlossen, steht das punktgleiche Dreigestirn an der Spitze doch vor heiklen Auswärtsaufgaben. Sowohl die DJK Irchenrieth (1./16 - in Pleystein), als auch der SV Waldau (2./16 - beim Derby in Altenstadt/VOH) und schließlich die DJK Weiden (3./16 - in Neustadt) werden auf Herz und Nieren geprüft. In der ungemütlichen Tabellenregion ist Püchersreuth vs. W´Eschenbach ein erstes Kellerduell, das Derby SpVgg Pirk (10./9) gegen den FC Luhe-Markt (11./9) ja fast ein zweites, trennt die beiden nur ein Punkt vom Schleudersitz. Klar ist, beide wollen raus aus einem Tabellenbereich, in dem sie sich zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht sehen wollten.

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
15:00live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
15:00live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
15:00live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
15:00live

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
15:00live

Kreisklasse West

Dass das Match in Neusorg alle anderen Partien ein wenig in den Schatten stellt, ist klar. Die Verfolger des Führungsduos aus Ebnath (3./16 - in Schwarzenbach hoher Favorit) und aus Kemnath (4./16 - in Seugast vor einer kniffligen Aufgabe) müssen in der Fremde ran, wollen da natürlich keinen Boden verlieren. Im hinteren Tabellendrittel werden in den Partien in Auerbach (12./7 - gegen Wildenreuth) und in Mantel (9./9 - gegen Königstein) wichtige Punkte vergeben in Duellen gegen die direkte Konkurrenz. Ob der TSV Pressath (11./7) ausgerechnet in Hahnbach seine unbefriedigende Lage verbessern kann, erscheint fraglich, da müsste schon eine Überraschung her.

So., 21.09.2025, 13:15 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
13:15

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
15:00

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
15:00

