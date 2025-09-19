KK: Daseinskampf in Püchersreuth u. Utzenhofen, Topduell in Neusorg

Nach ganz anderem streben die beiden Protagonisten, die sich am Sonntag um 15 Uhr auf dem Sportplatz an der Steinwaldstrasse in Neusorg im "Knaller" der Weststaffel gegenüberstehen. Die gastgebende Müller-Elf (2./17) trachtet danach, durch ein Erfolgserlebnis nach Punkten mit dem Gast aus Dießfurt (1./20) gleichzuziehen, der hat andererseits auf der Agenda, einen der "lästigen" Verfolger auf dem vorgegebenen Weg in Richtung Kreisliga noch weiter zu distanzieren. Die 2 also gegen die 1, mehr Spitzenspiel geht nicht.

Kreisklasse Süd

Vor kniffligen Hausaufgaben (Ensdorf - 1./24 gegen Ammerthal II und "Trapo" - 2./22 gegen Neukirchen) steht das Führungsduo der Liga, muss und will diese auch lösen, um den Ambitionen Nahrung zu geben. Im Keller nehmen sich Utzenhofen und Inter Bergsteig II gegenseitig die Punkte ab, die Rosenberger Kreisligareserve (13./1) hofft im Derby gegen Kauerhof (8./12) auf die eigenen Gesetze, um endlich den Bock umzustossen.