KK: Aufstiegskampf im Osten und Abstiegskampf im Westen megaspannend

Das Führungsduo SG "TraPo" (1./54 - 4:0 gegen Ammerthal II) und DJK Ensdorf (2./53 - 3:2 gegen Kümmersbruck) ohne Makel im weiterhin packenden Zweikampf. Die besten Karten am Ende auf Platz 3 zu landen hat aktuell der 1. FC Neukirchen (3./42 - hohes 5:0 im Verfolgerduell in Kauerhof). Aktuell wäre die Ringler-Crew auch der punktbeste Rangdritte aller drei Staffeln.

Im Tabellenkeller darf sich die SG Utzenhofen/Kastl als Gewinner des Osterwochenendes fühlen, hat sie doch mit sechs Punkten in Folge (2:1 in Schmidmühlen und 3:0 gegen Germania Amberg) mit nun 17 Zählern Tuchfühlung zu Rang 11 (Schmidmühlen mit 19 Punkten) aufgenommen. Zudem hat die SG noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Abgeschlagen bleiben die beiden nun punktgleichen Reserveteams des TuS Rosenberg (14./7 - immerhin 4:1 gegen Etzelwang) und Inter Bergsteig (13./7 - 0:4 in Loderhof), die den einzigen Direktabsteiger unter sich ausmachen werden.

Tore: 1:0 Lukas Maul (29.), 2:0 Max Maul (37.), 3:0 Oktay Türksever (60.), 4:0 Moritz Zellerer (74.) - Schiedsrichter: David Berendes - Zuschauer: 58

Kreisklasse Ost

Der Dreikampf am oberen Rand der Tabelle spitzt sich nach den gestrigen Ergebnissen immer mehr zu, es wird immer "kuscheliger" in den Höhen des Klassements. Feierte die zuletzt entthronte DJK Irchenrieth (1./44 - 6:2 in Moosbach) ein Comeback auf Platz 1, musste der SV Altenstadt/WN (2./43) diesen nach der Heimniederlage im Topduell mit dem SV Waldau (3./42 - Siegtreffer des SVW fiel in 90.+5) wieder verlassen. Die Niemann-Elf ist nun endgültig dick im Geschäft und läßt den beiden Führenden den heißen Atem spüren.

Schwenken wir in den dunklen, miefigen Tabellenkeller, wo Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./12 - 0:5 in Altenstadt/VOH) und die SG Püchersreuth/Floß (13./15 - 2:3 im Kellerduell gegen den FC Luhe-Markt) auf der Stelle getreten sind. Luhe-Markt konnte damit die Abstiegsränge verlassen, auf den Relegationsplatz abgerutscht ist nun die seit drei Spieltagen sieglose DJK Neustadt (12./22), die beim "Tag des offenen Tores" in Plößberg mit 4:5 - dabei gab es drei Platzverweise - kleinbei geben musste.