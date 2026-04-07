KK: Aufstiegskampf im Osten und Abstiegskampf im Westen megaspannend

Jeweils mit zwei Nachholspielen davor, absolvierten die drei Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden am Samstag und Montag ihren 21. Spieltag. Wie stellt sich das Buhlen um die Aufstiegsplätze auf der einen und der Kampf ums Dasein in der Liga auf der anderen Seite mit Stand Dienstag und bevor es langsam auf die Zielgerade in Richtung Saisonende geht dar? FuPa gibt einen Überblick.
Kreisklasse Süd
Das Führungsduo SG "TraPo" (1./54 - 4:0 gegen Ammerthal II) und DJK Ensdorf (2./53 - 3:2 gegen Kümmersbruck) ohne Makel im weiterhin packenden Zweikampf. Die besten Karten am Ende auf Platz 3 zu landen hat aktuell der 1. FC Neukirchen (3./42 - hohes 5:0 im Verfolgerduell in Kauerhof). Aktuell wäre die Ringler-Crew auch der punktbeste Rangdritte aller drei Staffeln.
Im Tabellenkeller darf sich die SG Utzenhofen/Kastl als Gewinner des Osterwochenendes fühlen, hat sie doch mit sechs Punkten in Folge (2:1 in Schmidmühlen und 3:0 gegen Germania Amberg) mit nun 17 Zählern Tuchfühlung zu Rang 11 (Schmidmühlen mit 19 Punkten) aufgenommen. Zudem hat die SG noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Abgeschlagen bleiben die beiden nun punktgleichen Reserveteams des TuS Rosenberg (14./7 - immerhin 4:1 gegen Etzelwang) und Inter Bergsteig (13./7 - 0:4 in Loderhof), die den einzigen Direktabsteiger unter sich ausmachen werden.
Tore: 1:0 und 2:0 Johannes Kölbl (40./45.+2), 3:0 Elias Wölfl (77.) - Schiedsrichter: Andy Jakesch - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Alexander Goeth (45.+1/Strafstoß), 1:1 Markus Werner (50.), 1:2 Max Bosser (88.) - Schiedsrichter: Benjamin Schrott - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Alexander Kloos (36.), 1:1 Rami Raad (49.), 2:1 und 3:1 Kristiyan Stoilov (60./Strafstoß und 70.), 4:1 Maximilian Recknagel (82.) - Schiedsrichter: Kai Thiele - Zuschauer: 85
Tore: 0:1 Timo Bielesch (12.), 0:2 Manuel George (13.), 0:3 Fabio Herrmann (58.), 0:4 Timo Bielesch (76.), 0:5 Fabio Herrmann (86.) - Schiedsrichter: Michael Schaller - Zuschauer: 186
Tore: 1:0 Johann Henschke (1.), 2:0 Daniel Humml (23.), 3:0 Michael Behrend (71.), 4:0 Johann Henschke (86.) - Schiedsrichter: Fabian Schwaiger - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tobias Käßner (30.), 1:1 und 2:1 Sebastian Hummel (40. per Strafstoß/50.), 2:2 Petr Volfik (75.), 3:2 Jonas Roidl (88./Strafstoß) - Schiedsrichter: Reinhard Weindler - Zuschauer: 120.
Tore: 1:0 Lukas Maul (29.), 2:0 Max Maul (37.), 3:0 Oktay Türksever (60.), 4:0 Moritz Zellerer (74.) - Schiedsrichter: David Berendes - Zuschauer: 58
Kreisklasse Ost
Der Dreikampf am oberen Rand der Tabelle spitzt sich nach den gestrigen Ergebnissen immer mehr zu, es wird immer "kuscheliger" in den Höhen des Klassements. Feierte die zuletzt entthronte DJK Irchenrieth (1./44 - 6:2 in Moosbach) ein Comeback auf Platz 1, musste der SV Altenstadt/WN (2./43) diesen nach der Heimniederlage im Topduell mit dem SV Waldau (3./42 - Siegtreffer des SVW fiel in 90.+5) wieder verlassen. Die Niemann-Elf ist nun endgültig dick im Geschäft und läßt den beiden Führenden den heißen Atem spüren.
Schwenken wir in den dunklen, miefigen Tabellenkeller, wo Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./12 - 0:5 in Altenstadt/VOH) und die SG Püchersreuth/Floß (13./15 - 2:3 im Kellerduell gegen den FC Luhe-Markt) auf der Stelle getreten sind. Luhe-Markt konnte damit die Abstiegsränge verlassen, auf den Relegationsplatz abgerutscht ist nun die seit drei Spieltagen sieglose DJK Neustadt (12./22), die beim "Tag des offenen Tores" in Plößberg mit 4:5 - dabei gab es drei Platzverweise - kleinbei geben musste.
Tore: 0:1 Fabian Quast (3.), 0:2 Luka Opacak (4.), 0:3 Julian Deubzer (9.), 1:3 Andreas Steiner (16.), 1:4 Maximilian Kaufmann (61.), 1:5 Bastian Reinold (63.), 2:5 Andreas Steiner (68.), 2:6 Fabian Quast (87.) - Schiedsrichter: Stefan Mehrl - Zuschauer: 210 - Platzverweis: Gelb-Rot für Ferdinand Schießl (80./Moosbach).
Tore: 0:1 Denis Tagner (3.), 1:1 Paul Hartwig (45.), 1:2 Fabian Friese (46.), 2:2 Volkan Kuzpinari (56.), 2:3 Vid Mrkonjic (67.), 3:3 Volkan Kuzpinari (90.+2) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Christoph Schmidkonz (14.), 1:1 Thomas Fukerider (15.), 1:2 Vinzenz Busch (20.), 2:2 Philipp Müller (22.), 3:2 Louis Ziegler (45.), 4:2 Christoph Schmidkonz (57.), 4:3 und 4:4 Patrick Michl (59./67. per Strafstoß), 5:4 Andreas Schimmerer (81./Strafstoß) - Schiedsrichter: Jonathan Leipold - Zuschauer: 100 - Platzverweise: Gelb-Rot für Simon Hildebrand (61./Plößberg) und Yannick Busch (74./Neustadt), Rot für Tarick Köck (90.+5/Neustadt).
Tore: 0:1 Markus Zitzmann (9.), 1:1 Ansalem Ogbonnaya (29.), 1:2 Felix Fritsch (90.+5) - Schiedsrichter: Christian Winter - Zuschauer: 153
Tore: 1:0, 2:0 und 3:0 Sebastian Kurzka (17./42. und 56. jeweils per Strafstoß), 4:0 Sascha Sollfrank (65.), 5:0 Florian Frank (76.) - Schiedsrichter: Michael Preisinger - Zuschauer: 110
Tore: 1:0 Benjamin Eschenbecher (16.), 1:1 Niklas Friedl (36.), 1:2 David Duschner (57.), 1:3 Oliver Wagner (71.), 2:3 Luca Bruischütz (78.) - Schiedsrichter: Dominik Ruppert - Zuschauer: 160
Tore: 1:0 Nico Krebs (24.), 2:0 Johannes Schreier (26.), 3:0 Patrick Ott (56.) - Schiedsrichter: Manuel Römer - Zuschauer: 95
Kreisklasse West
Im Westen unseres Spielkreises haben die beiden mit großem Vorsprung führenden Teams des FC Dießfurt (1./57 - 2:1 im Derby beim SC Schwarzenbach - eine Halbzeit in Unterzahl - Siegtor in der achten Minute der Nachspielzeit per Elfmeter) und des SV Neusorg (2./49 - 4:3 im Spitzenspiel gegen Kemnath - Gäste erzielten dabei zwei Eigentore) nichts anbrennen lassen. Im Kampf um Platz 3 hat aktuell der SV Hahnbach II die Nase vorne, die Gäck-Elf (3./40) bezwang die Auerbacher Kreisligareserve mit 2:0.
Eine knisternde Spannung ist direkt hörbar, schaut man auf den "Fight", den sich das Dreigestirn am Tabellenende liefert. Die "Rote Laterne" hängt momentan im Sportheim des TSV Königstein, die Zweite des Kreisligisten (14./13) hat diese nach dem Auswärtssieg des SC Schwarzenbach (13./13) am Samstag in Riglasreuth und der Derbyniederlage gegen den Primus aus Dießfurt von der Urban-Elf übernommen. Einen Punkt mehr als das Duo hat der SV 08 Auerbach II (12./14), der gestern in Hahnbach mit 0:2 verlor. Der Abstand des SVA zum rettenden Ufer beträgt fünf Punkte, es deutet einiges daraufhin, dass diese drei Teams unter sich ausmachen, wer am Ende in den saueren Apfel des Abstiegs und wer in Überstunden versuchen muss, den Absturz in die A-Klasse noch zu verhindern.
Nachholspiele am Samstag:
Tore: 0:1 Sebastian Urban (42.), 0:2 Fabian Waldmann (52.), 1:2 Marco Wegmann (58.), 1:3 Lukas Siegler (71.) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 150 - Zeitstrafen für Sebastian Schmucker (Riglasreuth) und Fabian Waldmann (Schwarzenbach/beide 83.)
Tore: 1:0 Tobias Kraus (19.), 1:1 Michael Pfleger (30.), 1:2 Matthias Braun (44.), 2:2 Tobias Kraus (51.), 3:2 Patrick Drechsler (64./Strafstoß), 4:2 Tobias Kraus (88.), 5:2 Jan Brunner (90.) - Schiedsrichter: Enes Özbay - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Samuel Hauer (68./Pressath).
21. Spieltag am Ostermontag:
Tore: 1:0 Lukas Kasten (5.), 1:1 Felix Kopp (50.), 1:2 Marco Wegmann (72.) - Schiedsrichter: Enes Özbay - Zuschauer: 100
Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Julian Dötsch - Zuschauer: 130 - Platzverweis: Gelb-Rot für Malick Kohlschmidt (87./Immenreuth), Zeitstrafe für Dominik Haupt (66./Wildenreuth).
Tore: 1:0 Simon Dehling (50.), 2:0 Patrick Höllerer (72.) - Schiedsrichter: Bastian Pfanzelt - Zuschauer: 40
Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Daniel Hanselmann - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Sebastian Urban (6.), 1:1 David Raß (29.), 1:2 Miroslav Havel (90.+8/Strafstoß) - Schiedsrichter: Torsten Heisterberg - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Rot für Tim Arnold (43./Dießfurt)
Tore: 1:0 Eigentor, Name des Schützen keine Angaben (27.), 1:1 Serhat Kaya (43.), 1:2 Lukas Baier (55.), 2:2 Marijan Würtele (65.), 3:2 Simon Heser (70.), 4:2 Eigentor, Name des Schützen keine Angaben (77.), 4:3 Serhat Kaya (82.) - Schiedsrichter: Constantin Scharf - Zuschauer: keine Angaben.