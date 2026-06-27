KK-Aufsteiger SG Pfeffenhausen erweitert Staff mit Spielertrainer

Von links nach rechts: Simon Strauß (sportlicher Leiter), Dennis Bauer, Norbert Bauer (Abteilungsleiter) – Foto: Verein

Nach dem doch etwas überraschenden Aufstieg in die Kreisklasse laufen bei der SG Pfeffenhausen/Hornbach die Planungen für die neue Saison bereits auf Hochtouren. Die Verantwortlichen setzen dabei nicht nur auf Kontinuität, sondern auch auf zusätzliche Erfahrung im Trainerteam. Das bisherige Duo um Chefcoach Ewald Dinhof und den spielenden Co-Trainer Johannes Zettl, der nach einer schweren Verletzung vermutlich erst wieder im September aktiv ins Geschehen eingreifen kann, erhält künftig Unterstützung durch einen weiteren spielenden "Co". Mit Dennis Bauer konnte die Spielgemeinschaft einen erfahrenen Fußballer für sich gewinnen. Der 33-jährige gebürtige Mainburger besitzt die B-Lizenz und bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung als Spielertrainer mit. Zuletzt war Bauer beim oberbayerischen A-Klassisten FC Schweitenkirchen tätig, wo er mit seiner Mannschaft den Einzug in die Aufstiegsrelegation nur knapp verpasste.

Die Gespräche zwischen beiden Seiten verliefen von Beginn an äußerst positiv, so dass man sich schnell auf eine Zusammenarbeit verständigen konnte. Ein weiterer Grund für den Wechsel: Bauer hat seinen Lebensmittelpunkt in den vergangenen Monaten nach Pfeffenhausen verlegt und ist damit nun auch privat eng mit der Marktgemeinde verbunden.

Die Verpflichtung kommt für die SG auch mit Blick auf die Zukunft genau zum richtigen Zeitpunkt. Zur kommenden Saison rücken insgesamt 13 Spieler aus der A-Jugend in den Herrenbereich auf. Einige von ihnen konnten bereits in den letzten Saisonspielen und insbesondere in der erfolgreichen Relegation erste wichtige Erfahrungen sammeln und ihren Beitrag zum Aufstieg leisten. Mit der zusätzlichen Trainerkompetenz und der Qualität von Bauer sieht sich die SG bestens gerüstet, um die zahlreichen Nachwuchsspieler Schritt für Schritt an den Herrenfußball heranzuführen und weiterzuentwickeln. Neu im Verein ist Michael Schwank, der zuletzt immer wieder vom Verletzungspech verfolgt war. Die Qualitäten des 24-Jährigen sind allerdings unbestritten, denn in der Vita des Mittelfeldspielers stehen unter anderem 14 Einsätze in der Landesliga und 15 Partien in der Bezirksliga.