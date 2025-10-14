KK AM/WEN: Wachablösung im Süden, Ost- und Westprimus halten die Pole

In den ersten zehn Spielen der laufenden Saison holte die DJK Ensdorf (2./30) jeweils den vollen Ertrag, sorgte mit seiner beeindruckenden Serie für Aufsehen über unsere Region hinaus. Nun kostete der Eckl-Crew die zweite Niederlage in Folge die Tabellenführung. Das deutliche 0:4 im Spitzenspiel der Kreisklasse Süd beim selbsternannten Topfavoriten SG Traßlberg/Poppenricht (1./32) drängte die DJK auf Platz 2 zurück. Besonders zu erwähnen ist dabei, dass die Heimelf von Ilker Caliskan nach einer Gelb-Roten Karte die komplette zweite Halbzeit in Unterzahl bestreiten musste und dennoch klar die Oberhand behielt.

"Erstmal ein Dankeschön an die zahlreich angereisten Zuschauer, die uns super unterstützt haben. Leider konnten wir in diesem intensiven Spiel keine Punkte aus Traßlberg mitnehmen. Wir hatten zu Beginn etwas Schwierigkeiten, den Angriffsbemühungen des Gegners Stand zu halten. Aus dieser Phase resultiert dann auch das 1:0. Um so länger das Spiel lief, um so mehr Kontrolle konnten wir über das Spiel gewinnen. Leider konnten wir aus den sich daraus ergebenden Chancen kein Kapital schlagen. Trotzdem war auch der Gegner immer präsent, der an diesem Tage das Spielglück auch auf seiner Seite hatte. In der zweiten Hälfte konnten wir zu Beginn ein leichtes Chancenplus verzeichnen, nachdem der Gegner mit einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl spielen musste. Nachdem Mitte der zweiten Halbzeit das 2:0 fällt, konnte man nur schwer ins Spiel zurück finden. Trotzdem versuchte meine Mannschaft noch, Chancen zu erarbeiten, die allerdings ungenutzt blieben. Im Gegenzug dann das dritte und vierte Gegentor. Das Ergebnis fällt im Prinzip zu hoch aus, da man schon in gewissen Phasen des Spiels den Ausgleich bzw. Treffer auf dem Fuß hatte. Meine Mannschaft spielt bisher ein tolle Runde. Wir sind gut beraten, nach vorne zu schauen und die kommenden Aufgaben positiv anzugehen. Mit dieser Einstellung und den super Zuschauern im Rücken wird der Erfolg zurückkommen", so die Zusammenfassung der Geschehnisse aus Sicht von Gästetrainer Oliver Eckl.

Anstatt uns zurückzuziehen, zeigten wir eine starke Reaktion. Mit viel Laufbereitschaft, Einsatz und Leidenschaft verteidigten wir geschlossen und setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche nach vorne. Unser Keeper Jakusevic erwischte einen überragenden Tag und entschärfte mehrere gefährliche Situationen - er war der sichere Rückhalt unserer Defensive. In der 65. Minute belohnten wir uns dann mit dem 2:0 - ein unglückliches Eigentor der Gäste brachte uns endgültig auf die Siegerstraße. Nur wenige Minuten später erhöhte J. Henschke (69.) auf 3:0, bevor J. Reindl (73.) mit einem direkten Freistoß zum 4:0 den Deckel draufmachte. Ein großes Dankeschön geht an unsere rund 300 Zuschauer, die uns über 90 Minuten lautstark unterstützt und nach vorne gepeitscht haben. Mit dieser Energie im Rücken fiel es uns leicht, auch in Unterzahl alles zu geben", so der von SG-Abwehrspieler Philipp Hummel verfasste Spielbericht.

"Was für ein Heimspiel! Wir gewinnen gegen die DJK Ensdorf verdient mit 4:0 und zeigen dabei eine geschlossene Mannschaftsleistung – trotz Unterzahl über eine komplette Halbzeit. Bereits in der 1. Minute gelang uns der perfekte Start, als Tobias Rösch nach wenigen Sekunden das 1:0 erzielte. In der Folge hatten wir das Spiel weitgehend im Griff, standen defensiv kompakt und ließen kaum etwas zu. Kurz vor der Halbzeit mussten wir dann allerdings einen Rückschlag hinnehmen: Nach einer Gelb-Roten Karte in der 45. Minute spielten wir die gesamte zweite Hälfte mit einem Mann weniger.

Weiterhin abgeschlagen rangieren die drei größten "Sorgenkinder" des Klassements auf den drei Abstiegsplätzen, konnten sie doch am Wochenende nichts Zählbares im spärlich gefüllten Punktesack verstauen. Schlußlicht bleibt der TuS Rosenberg II (14./1 - 0:2 gegen Germania Amberg), die "Schleudersitze" belegen der SV Inter Bergsteig II (13./4 - 1:3 gegen Paulsdorf) und die SG Utzenhofen/Kastl (12./6 - 1:3 in Neukirchen).

Wachablösung an der Tabellenspitze also, die zweite Ensdorfer Niederlage in Folge hat auch die Konsequenz, dass sich der TSV Kümmerbruck (3./25 - 4:0 gegen Etzelwang) Rang 2 bis auf fünf Zähler nähern konnte. Für Simon Heller (34), bislang Spielertrainer beim SV Etzelwang, hatte dieses Ergebnis unangenehme Folgen, wurde er doch mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben freigestellt. Bis die Nachfolge geklärt ist, setzt man beim aktuellen Rangachten auf eine Interimslösung aus den eigenen Reihen.

"Im Westen nichts Neues", so kann man die Ergebnisse der Spitzenteams in der Kreisklasse West überschreiben. Ligafavorit FC Dießfurt (1./32 - 3:1 gegen Immenreuth) blieb erwartungsgemäß in der Spur, ebenfalls der mit einem Abstand von sechs Punkten folgende SV Neusorg (2./26 - 2:1 in Schwarzenbach).

Im Osten unseres Spielkreises hat der bisherige Spitzenreiter DJK Irchenrieth (1./26 - 6:3 in Plößberg) seine Pole Position verteidigt, freut sich zudem, dass der bisher punktgleiche SV Waldau (2./24 - nur 2:2 gegen Moosbach) Federn ließ. So führt die Bachmeier-Truppe die Liga nun mit zwei Punkten Vorsprung an, allerdings sitzt ihm mit dem seit Wochen aufs Gaspedal drückenden SV Altenstadt/WN (3./23 - 3:1 gegen Pirk) ein zweiter Verfolger im Nacken, der auf einen Ausrutscher nur lauert.

Tore: 1:0 Tim Grünthaler (4.), 2:0 Luca Renner (33.), 2:1 Maximilian Geitner (39.), 3:1 Fabio Herrmann (90.+1) - Schiedsrichter: Gazi Deniz - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Christopher Roidl (24.), 1:1 Fabian Strobl (52.) - Schiedsrichter: Christian Härtl - Zuschauer: 75

Zur "klaren Kiste" entwickelte sich das Heimspiel für den Tabellendritten gegen enttäuschende Gäste. Zwei Doppelschläge in beiden Spielabschnitten innerhalb kurzer Zeit stellten die Zeichen auf Sieg. Bei besserer Chancenverwertung hätte die Jakob-Crew das Ergebnis sogar noch höher gestalten können. "Wir waren von der ersten Minute an sehr präsent und haben das Spiel klar bestimmt. Schon früh konnten wir uns einige gute Chancen erarbeiten, ehe wir nach rund 20 Minuten verdient in Führung gingen und zwei Minuten später auf 2:0 erhöhten. Nach der Pause wollten wir schnell die Entscheidung herbeiführen, was uns mit zwei weiteren Treffern innerhalb sechs Minuten gelungen ist. Über die gesamten 90 Minuten haben wir keine Zweifel aufkommen lassen, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Besonders freut mich, dass wir konzentriert geblieben sind und am Ende zu Null gespielt haben", sagte Donald Jakob, Spielertrainer des Gastgebers. "Wir konnten unsere Leistung zu keiner Zeit auf den Platz bringen und Kümmersbruck hat es dann einfach gut gemacht. Deswegen ist der Sieg für Kümmersbruck völlig verdient und geht auch in der Höhe in Ordnung", so das kurze Statement von SVE-Angreifer Bastian Weber. Tore: 1:0 Azad Ali Mahammad (26.), 2:0 Florian Paa (28.), 3:0 Karel Kardos (52.), 4:0 Mario Micko (58.) - Schiedsrichter: Sven Ertel - Zuschauer: 55

Tore: 0:1 Julian Meixner (26.), 1:1 Markus Werner (58./Eigentor), 1:2 Joshua Hammer (64.), 1:3 Nicolai Fuchs (86.) - Schiedsrichter: Gerd Söllner - Zuschauer: 57 Kreisklasse Ost Irchenrieth also nun alleine in Front, Waldau und Altenstadt/WN quasi im Windschatten, die DJK Weiden (4./21 - 1:1 in Etzenricht) bleibt in Reichweite zur Spitze. Am unteren Ende des Klassements zieht sich die Schlinge um Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./6 - 1:5 gegen Pleystein) immer mehr zu. Von den beiden Teams auf den Relegationsplätzen davor konnte nur die SpVgg Moosbach (12./12 - beachtliches 2:2 in Waldau) punkten. Die SG Püchersreuth (13./11 - 3:6 in Altenstadt/VOH) ging leer aus. Vor den drei Kellerkindern bleibt es unverändert eng, beträgt doch der Abstand der Moosbacher (12 Punkte) zu den fünftplatzierten Pleysteinern (18 Punkte) gerade einmal sechs Zähler.

Eine Stunde lang verlangte die Heimelf dem favorisierten Gast alles ab, ehe ein Foul von SG-Schlussmann Nico Planner an Julian Deubzer gleich doppelt bestraft wurde. Es gab Strafstoß und eine Rote Karte für den "Sünder", das alles in Spielminute 66, die letztlich die Wende in dieser bis dahin engen Partie zugunsten des Tabellenführers einleitete. Denn der nutzte seine numerische Überzahl dann konsequent aus und landete am Ende den erhofften Auswärtssieg. "Eine sehr bittere und unverdiente Niederlage für uns. Wir haben eine richtig gute Leistung abgerufen, stehen aber mit leeren Händen da. Knackpunkt war der Elfmeter zum 2:3, der berechtigt war, das Foul aber niemals zusätzlich eine Rote Karte zur Folge haben darf. In Unterzahl ist es dann schwer, gegen diese starken offensiven Individualisten zu verteidigen. Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen, wir haben uns zu keinem Zeitpunkt aufgegeben und waren mit dem Spitzenreiter auf Augenhöhe", so der Coach der Heimelf, Sebastian Schell. "Wir sind eigentlich gut ins Spiel gestartet, dann aber durch ein unglückliches Eigentor nach einem Abstimmungsfehler zwischen Keeper und Innenverteidiger früh in Rückstand geraten. Die Mannschaft hat darauf aber genau die Reaktion gezeigt, die es braucht, wenn man vorne mitspielen will. Nicht gezweifelt, sondern dran geglaubt und das Spiel noch vor der Pause auf 1:2 gedreht. Kurz nach der Halbzeit kassieren wir dann das 2:2, völlig unnötig, eingeleitet durch einen Einwurf. Damit war die Partie wieder offen und Plößberg hatte dann natürlich das Momentum auf ihrer Seite. Die Rote Karte und der anschließende Elfmeter waren dann der Knackpunkt der Partie. In Überzahl haben wir das Spiel kontrolliert und am Ende verdient gewonnen. Plößberg hat uns über weite Strecken alles abverlangt, was für mich aber auch absolut keine Überraschung war. Die drei Punkte fühlen sich eher wie sechs Punkte an, wenn man berücksichtigt, dass einige Spieler erst nach dem Aufwärmen entscheiden konnten, ob sie aufgrund Verletzung überhaupt spielen können. Jetzt geht’s am kommenden Samstag zum nächsten Kirwaspiel nach Etzenricht, wo wir natürlich ebenfalls wieder punkten wollen", sagte Michael Bachmeier, Spielercoach des Tabellenführers. Tore: 1:0 Marcel Stangl (18./Eigentor), 1:1 Julian Deubzer (36.), 1:2 Maximilian Kaufmann (45.+1), 2:2 Felix Richtmann (49.), 2:3 Fabian Quast (66./Strafstoß), 2:4 Maximilian Kaufmann (71.), 2:5 Christoph Schieder (73.), 3:5 Luca Lindner (77.), 3:6 Maximilian Kaufmann (88.) - Schiedsrichter: Sebastian Scheidler - Zuschauer: 150 - Platzverweis: Rot für Nico Planner (66./Plößberg)

Unwägbarkeiten in der Defensive der Gäste führten im ersten Abschnitt dieses Kellerduells dazu, dass die ersatzgeschwächte Heimelf einen Führungstreffer der SG immer wieder mit dem Ausgleich beantworten konnte. Mit einem Remis ging es in die Kabinen, nach Wiederanpfiff übernahmen die Gastgeber nach deutlicher Steigerung die Spielführung und sorgten mit drei Treffern - das Tor des in der Schlußphase eingewechselten Trainers Markus Schreiner machte den Sack endgültig zu - für drei Punkte in einem im Daseinskampf wichtigen Match. "In diesem Spiel mussten wir auf etliche Stammkräfte verzichten. Die Jungs haben drei Mal einen Rückstand aufgeholt und das spricht einfach nur für die Moral in der Truppe und was in jedem einzelnen steckt. Die Abwehr hatte den Gegner in der zweiten Hälfte bestens im Griff, die Offensive ist immer besser ins Kombinationsspiel durch viel Laufarbeit gekommen. Die Tore sind sehr schön rausgespielt worden und der Sieg geht in dieser Höhe auch Ordnung. Jetzt heißt es weiter diszipliniert zu arbeiten, um die nächsten Aufgaben zu bestehen", sagte SVA-Übungsleiter Markus Schreiner. "Trotz eines Blitzstarts haben wir unseren frühen Vorteil nicht konsequent ausgespielt. Durch individuelle Fehler in der Hintermannschaft haben wir den Gegner eingeladen, sich aus seinem Tief zu befreien und Selbstvertrauen zu tanken. Bis zur Halbzeit hätten wir das Spiel eigentlich entscheiden müssen, stattdessen stand es 3:3. Nach der Pause haben wir den Mut verloren, waren in den Zweikämpfen nicht mehr griffig genug und haben es der ersatzgeschwächten Mannschaft des SV Altenstadt/Vohenstrauß letztlich zu leicht gemacht, die drei Punkte mitzunehmen. Das ist bitter, aber eindeutig: Wir müssen in der Restverteidigung stabiler werden, klarer im letzten Drittel agieren und unsere Führungen erwachsener ausspielen. Wir nehmen diese Lehren mit und arbeiten konzentriert darauf hin, im nächsten Spiel die richtige Reaktion zu zeigen", so das ausführliche Statement von Gästetrainer Markus Mois. Tore: 0:1 Andreas Meier (3.), 1:1 Maximilian Reger (11.), 1:2 Stefan Bloemer (22.), 2:2 Sascha Sollfrank (34.), 2:3 Stefan Bloemer (37.), 3:3 Sebastian Müller (40./Eigentor), 4:3 und 5:3 Sebastian Kurzka (65./81.), 6:3 Markus Schreiner (87.) - Schiedsrichter: Karl-Heinz Klein sen. - Zuschauer: 110

Tore: 1:0 Benjamin Eder (7.), 2:0 Peter Duetsch - Glokpon (33.), 2:1 Nico Krebs (77.), 3:1 Fabian Zaus (85.) - Schiedsrichter: Johann Grünauer - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kevin Vogel (18.), 1:1 Daniel Rewitzer (19.), 1:2 Stefan Wiesent (81./Eigentor), 2:2 Alexander Wolfrath (88.) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Florian Prantzke (21.), 1:1 und 1:2 Moritz Hartwig (22./23.), 1:3 Patrik Schneider (34.), 1:4 und 1:5 Moritz Hartwig (57./80.) - Schiedsrichter: Wolfgang Klose - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Enrico Köllner (7.), 1:1 Georg Schärtl (11.), 1:2 Bastian Forster (18.), 1:3 Patrick Michl (75.) - Schiedsrichter: Siegmund Weber - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Denis Tagner (35.), 1:1 Thomas Paul (88.) - Schiedsrichter: Fabian Fischer - Zuschauer: 70 Kreisklasse West Herbstmeister Dießfurt mit Abstand vorne, der SV Neusorg dahinter, auf Tuchfühlung zum letztjährigen Vizemeister bleibt der SVSW Kemnath (3./24 - 4:1 gegen Auerbach). Und auch im Tabellenkeller hat sich am Wochenende nichts bewegt, haben doch alle drei - punktgleichen - Teams auf den "gehassten" Rängen 12 bis 14 nichts Zählbares holen können. Schlußlicht Auerbach verlor in Kemnath, Schwarzenbach zog gegen Neusorg den Kürzeren und auch der TSV Pressath (12./8 - 1:2 gegen Seugast/Schlicht II) musste auf eigenem Terrain kleinbei geben. Das so genannte "rettende Ufer" bleibt jedoch für das Trio am Tabellenende greifbar nahe, denn auch der TSV Königstein II (11./10 - 1:2 im "Sechs-Punkte-Match" gegen Wildenreuth) erbte in Runde 12 nichts.

Eine starke erste Hälfte sollte den Gelb-Schwarzen in diesem Mittelfeldduell reichen, um am Ende die maximal zu vergebenden drei Punkte einzustreifen. Der SVH legte unter gütiger Mithilfe der Gästedefensive bis zur Pause zwei Tore vor, sah sich nach dem Seitenwechsel jedoch einem verbesserten Spielpartner gegenüber, der seine zwei guten Möglichkeiten jedoch nicht verwertete. So blieb es am Ende beim unter dem Strich verdienten Heimdreier für den Kreisligaabsteiger. "Ein verdienter Heimsieg mit einer guten ersten Halbzeit von uns. In Hälfte zwei war es eher ein zerfahrenes Spiel von beiden Mannschaften. Dennoch sind wir zufrieden mit der gezeigten Leistung und natürlich glücklich über die drei Punkte", so das Resümee von SVH-Spielercoach Christian Gäck. "Leider konnten wir nichts Zählbares aus Hahnbach mitnehmen. Wir haben in der ersten Halbzeit zwei individuelle Fehler gemacht und wurden jeweils mit einem Treffer bestraft. In der zweiten Halbzeit waren wir besser im Spiel, hatten auch zwei sehr gute Tormöglichkeiten, die wir leider nicht nutzen konnten. Wer weiß, wenn wir den Anschlusstreffer erzielen, ob nicht noch ein Punktgewinn möglich gewesen wäre. Insgesamt geht der Sieg der Hahnbacher aber natürlich in Ordnung, sie waren die effektivere, reifere Mannschaft. Wir wollen nun aber im Heimspiel am Kirwa-Samstag gegen Königstein unsere gute Vorrunde mit einem Sieg krönen", sagte Rainer Wegmann, der Chefanweier der Gäste aus Riglasreuth. Tore: 1:0 Simon Dehling (16.), 2:0 Fabian Brewitzer (38.) - Schiedsrichter: Rabbah Ghennam - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Simon Heser (38.), 0:2 Leon Traßl (80.), 1:2 Michael Sollfrank (90.+1) - Schiedsrichter: Andre Hönig - Zuschauer: 75 - Zeitstrafe für Dominik Klein (82./SCS)

Seit dem dritten Spieltag hat der TSV nicht mehr gewonnen, durch die mittlerweile achte Saisonniederlage stecken die Mannen des neuen Coaches Tobias Forster weiterhin dick im Abstiegskampf. Mit zwei "Buden" nach der Pause schienen die Gäste sicher auf die Siegerstrasse eingebogen, das 1:2 in Minute 88 machte das Match noch einmal "scharf". Am Ende brachte die Weiß-Truppe den knappen Vorsprung über die Ziellinie. "Wir haben in der ersten Halbzeit zwei oder drei hundertprozentige Chancen gehabt, da hätten wir ein oder zwei davon machen müssen, dann wäre das Spiel wahrscheinlich anders verlaufen. Hilft alles nix, weiter geht´s", so der kurze Kommentar von TSV-Trainer Tobias Forster. "Ein zerfahrenes Spiel. Wobei wir schon in Halbzeit 1 die besseren Chancen hatten, machen aber kein Tor und gehen mit einem 0:0 in die Halbzeit. Machen dann früh das verdiente 1:0 und dann auch das 2:0. Nach dem Anschluß war Pressath dann nochmal am Drücker, hat nochmal Lunte gerochen, aber über 90 Minuten war unser Sieg einfach verdient, auch wenn wir an diesem Tag nicht unsere beste Leistung gezeigt haben, wobei auch kurzfristige Ausfälle sicherlich eine Rolle spielten. Wir haben diese Saison schon mehrfach stark gespielt, hatten den Gegner im Sack, haben aber verloren, deshalb nehmen wir die Punkte dieses Mal gerne mit", so Gästespielertrainer Flo Weiß. Tore: 0:1 Tobias Oheim (50.), 0:2 Jakub Dolezal (78.), 1:2 Dominik Rau (88.) - Schiedsrichter: Patrick Lache - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Fabian Bertelshofer (2.), 0:2 Mirco Dobner (21.), 1:2 Dominik Plannerer (42.), 1:3 Patrick Stubenvoll (52.), 2:3 Lukas Schenkl (60.), 2:4 Jonas Stubenvoll (90.) - Schiedsrichter: Robert Stich - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 und 2:0 Miroslav Havel (13./31.), 3:0 Sadek Alkhalaf (59.), 3:1 Lukas Brunner (67.) - Schiedsrichter: Artur Parusel - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Serhat Kaya (22.), 2:0 Andrii Kovalov (50.), 3:0 Maximilian Neumann (64.), 4:0 Serhat Kaya (81.), 4:1 Noah Roß (84.) - Schiedsrichter: Enes Özbay - Zuschauer: 50