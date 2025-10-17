 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Der SV Neusorg (in Rot) will das Heimspiel gegen Hahnbach unbedingt gewinnen, um einen Alleingang des FC Dießfurt (in Weiß) zu verhindern.
Der SV Neusorg (in Rot) will das Heimspiel gegen Hahnbach unbedingt gewinnen, um einen Alleingang des FC Dießfurt (in Weiß) zu verhindern. – Foto: Nico Reyes

KK AM/WEN: Irchenrieth und TraPo trachten nach Herbstmeisterschaft

Den beiden Spitzenreitern des Ostens und Südens reicht am Wochenende ein Punkt, um als Erster in die Rückrunde zu starten +++ Kann Westprimus Dießfurt in Runde 13 seinen Vorsprung noch vergrößern?

Vorrundenfinale in den drei Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden. Während sich im Westen der FC Dießfurt schon den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters gesichert hat, ist dieser im Süden und Osten noch nicht vergeben. Ein Punkt würden der SG Traßlberg/Poppenricht (1./32 - in Loderhof) und der DJK Irchenreith (1./26 - in Etzenricht) am Wochenende reichen, um als Primus in die Rückrunde zu starten. Denn beide hätten gegenüber den auf Rang 2 liegenden Teams der DJK Ensdorf (2./30 - gegen Rosenberg II) und SV Waldau (2./24 - in Pleystein) direkten Vergleich für sich entschieden, der bei einer Punktgleichheit zum Tragen käme. Zurück zum FC Dießfurt (1./32): Dieser wird sich im Duell der Extreme beim Schlußlicht SV 08 Auerbach (14./8) sicherlich keine Blöße geben und könnte damit - im "im best case" - seinen Vorsprung noch ausbauen, würde sein "Vize" SV Neusorg (2./26) im Verfolgerduell mit dem SV Hahnbach II (4./22) Federn lassen. Dass die Müller-Crew allerdings dranbleiben will am Topfavoriten, ist auch klar.

Im Überblick die Ansetzungen des letzten Vorrundenspieltags:

Kreisklasse Süd

Der TSV Kümmersbruck (3./25) ist bis auf fünf Punkte an die DJK Ensdorf herangekommen, ein Rückstand, der einzuholen ist, wenn man in der Spur bleibt. Will heißen, ein Dreier in Paulsdorf (9./17) ist ein Muss. Nach bescheidenem Saisonstart ist die Amberger Germania (4./22) mächtig in Fahrt gekommen, will natürlich im Stadtderby gegen Inter Bergsteig II (13./4) seinen Aufwärtstrend fortführen. Blicken wir noch ans untere Ende des Klassements: Schlußlicht TuS Rosenberg II (14./1 - in Ensdorf) vor einer schier unüberwindlichen Mauer, Inter Bergsteig II in der Hoffnung, dass bei der Germania die eigenen Gesetze eines Derbys zu einer Überraschung verhelfen und schließlich die SG Utzenhofen/Kastl (12./6) im Heimspiel gegen den SV Kauerhof (7./19) - unter dem Strich allesamt schwierige Aufgaben für das schon etwas abgeschlagene Kellertrio. "Schaun mer mal", ob da was Zählbares herausspringt für die "Sorgenkinder" der Liga.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
16:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
15:00

So., 19.10.2025, 13:15 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
13:15

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
15:00live

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
15:00

Kreisklasse Ost

Primus Irchenrieth will im Kirwamatch in "Atzariad" die Herbstmeisterschaft eintüten, Verfolger Nr. 1 Waldau steht in Pleystein vor einer heiklen Auswärtsaufgabe. Das dritte Spitzenteam, der zuletzt mächtig auftrumpfende SV Altenstadt/WN (3./23) steht in Moosbach (12./12) vor einer "Pflichtaufgabe", wohlwissend, dass ihn da 90 Minuten Kampf um jeden Zentimeter erwarten. Betrachten wir noch die Aufgaben der beiden anderen Teams, die vor dem Hinrundenende die Abstiegsplätze besetzen. Die SpVgg Windischeschenbach (14./6) hofft nach einer bislang absolut unbefriedigenden Spielzeit im Derby bei der DJK Neustadt (7./17) auf die Eigenheiten eines Nachbarduells, um mit Zählbarem die Ausgangsposition vor Beginn der zweiten Saisonhälfte zu verbessern. Und auch bei der SG Püchersreuth (13./11) herrscht Derbystimmung, wenn die SG Plößberg/Schönkirch II (9./16 - gecoacht vom langjährigen Püchersreuther Trainer Sebastian Schell) ihre Visitenkarte abgibt.

Morgen, 13:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
13:00live

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
15:00live

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
15:00live

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
15:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
15:00live

Morgen, 16:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
16:00live

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
15:00

Kreisklasse West

Dießfurt haushoher Favorit, Verfolger Neusorg vor kniffliger Hausaufgabe gegen Hahnbach, der Rangdritte SVSW Kemnath (3./24) beim zuhause noch ungeschlagenen Aufsteiger SV Wildenreuth (9./14) vor einer hart zu knackenden Nuß in der Fremde, muss aber auf Sieg spielen, um dranzubleiben. Schweifen wir noch hinab in die Abgründe des Klassements: Schlußlicht Auerbach (14./8) vor Herkulesaufgabe gegen den Primus und auch der SC Schwarzenbach (13./8 - in Seugast) und der TSV Pressath (12./8 - in Mantel) sind um ihre schweren Aufgaben nicht zu beneiden. Ob da wer von den drei stark sorgenbehafteten Teams für ein positives Erlebnis vor dem Rückrundenstart sorgen kann, muss man sehen.

Morgen, 16:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
16:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
15:00

So., 19.10.2025, 13:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
13:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
16:00

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
15:00

So., 19.10.2025, 16:00 Uhr
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
16:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
15:00

