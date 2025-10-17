KK AM/WEN: Irchenrieth und TraPo trachten nach Herbstmeisterschaft

Vorrundenfinale in den drei Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden. Während sich im Westen der FC Dießfurt schon den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters gesichert hat, ist dieser im Süden und Osten noch nicht vergeben. Ein Punkt würden der SG Traßlberg/Poppenricht (1./32 - in Loderhof) und der DJK Irchenreith (1./26 - in Etzenricht) am Wochenende reichen, um als Primus in die Rückrunde zu starten. Denn beide hätten gegenüber den auf Rang 2 liegenden Teams der DJK Ensdorf (2./30 - gegen Rosenberg II) und SV Waldau (2./24 - in Pleystein) direkten Vergleich für sich entschieden, der bei einer Punktgleichheit zum Tragen käme. Zurück zum FC Dießfurt (1./32): Dieser wird sich im Duell der Extreme beim Schlußlicht SV 08 Auerbach (14./8) sicherlich keine Blöße geben und könnte damit - im "im best case" - seinen Vorsprung noch ausbauen, würde sein "Vize" SV Neusorg (2./26) im Verfolgerduell mit dem SV Hahnbach II (4./22) Federn lassen. Dass die Müller-Crew allerdings dranbleiben will am Topfavoriten, ist auch klar.
Im Überblick die Ansetzungen des letzten Vorrundenspieltags:
Kreisklasse Süd
Der TSV Kümmersbruck (3./25) ist bis auf fünf Punkte an die DJK Ensdorf herangekommen, ein Rückstand, der einzuholen ist, wenn man in der Spur bleibt. Will heißen, ein Dreier in Paulsdorf (9./17) ist ein Muss. Nach bescheidenem Saisonstart ist die Amberger Germania (4./22) mächtig in Fahrt gekommen, will natürlich im Stadtderby gegen Inter Bergsteig II (13./4) seinen Aufwärtstrend fortführen. Blicken wir noch ans untere Ende des Klassements: Schlußlicht TuS Rosenberg II (14./1 - in Ensdorf) vor einer schier unüberwindlichen Mauer, Inter Bergsteig II in der Hoffnung, dass bei der Germania die eigenen Gesetze eines Derbys zu einer Überraschung verhelfen und schließlich die SG Utzenhofen/Kastl (12./6) im Heimspiel gegen den SV Kauerhof (7./19) - unter dem Strich allesamt schwierige Aufgaben für das schon etwas abgeschlagene Kellertrio. "Schaun mer mal", ob da was Zählbares herausspringt für die "Sorgenkinder" der Liga.
Kreisklasse Ost
Primus Irchenrieth will im Kirwamatch in "Atzariad" die Herbstmeisterschaft eintüten, Verfolger Nr. 1 Waldau steht in Pleystein vor einer heiklen Auswärtsaufgabe. Das dritte Spitzenteam, der zuletzt mächtig auftrumpfende SV Altenstadt/WN (3./23) steht in Moosbach (12./12) vor einer "Pflichtaufgabe", wohlwissend, dass ihn da 90 Minuten Kampf um jeden Zentimeter erwarten. Betrachten wir noch die Aufgaben der beiden anderen Teams, die vor dem Hinrundenende die Abstiegsplätze besetzen. Die SpVgg Windischeschenbach (14./6) hofft nach einer bislang absolut unbefriedigenden Spielzeit im Derby bei der DJK Neustadt (7./17) auf die Eigenheiten eines Nachbarduells, um mit Zählbarem die Ausgangsposition vor Beginn der zweiten Saisonhälfte zu verbessern. Und auch bei der SG Püchersreuth (13./11) herrscht Derbystimmung, wenn die SG Plößberg/Schönkirch II (9./16 - gecoacht vom langjährigen Püchersreuther Trainer Sebastian Schell) ihre Visitenkarte abgibt.
Kreisklasse West
Dießfurt haushoher Favorit, Verfolger Neusorg vor kniffliger Hausaufgabe gegen Hahnbach, der Rangdritte SVSW Kemnath (3./24) beim zuhause noch ungeschlagenen Aufsteiger SV Wildenreuth (9./14) vor einer hart zu knackenden Nuß in der Fremde, muss aber auf Sieg spielen, um dranzubleiben. Schweifen wir noch hinab in die Abgründe des Klassements: Schlußlicht Auerbach (14./8) vor Herkulesaufgabe gegen den Primus und auch der SC Schwarzenbach (13./8 - in Seugast) und der TSV Pressath (12./8 - in Mantel) sind um ihre schweren Aufgaben nicht zu beneiden. Ob da wer von den drei stark sorgenbehafteten Teams für ein positives Erlebnis vor dem Rückrundenstart sorgen kann, muss man sehen.