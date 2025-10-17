KK AM/WEN: Irchenrieth und TraPo trachten nach Herbstmeisterschaft

Vorrundenfinale in den drei Kreisklassen des Spielkreises Amberg/Weiden. Während sich im Westen der FC Dießfurt schon den inoffiziellen Titel des Herbstmeisters gesichert hat, ist dieser im Süden und Osten noch nicht vergeben. Ein Punkt würden der SG Traßlberg/Poppenricht (1./32 - in Loderhof) und der DJK Irchenreith (1./26 - in Etzenricht) am Wochenende reichen, um als Primus in die Rückrunde zu starten. Denn beide hätten gegenüber den auf Rang 2 liegenden Teams der DJK Ensdorf (2./30 - gegen Rosenberg II) und SV Waldau (2./24 - in Pleystein) direkten Vergleich für sich entschieden, der bei einer Punktgleichheit zum Tragen käme. Zurück zum FC Dießfurt (1./32): Dieser wird sich im Duell der Extreme beim Schlußlicht SV 08 Auerbach (14./8) sicherlich keine Blöße geben und könnte damit - im "im best case" - seinen Vorsprung noch ausbauen, würde sein "Vize" SV Neusorg (2./26) im Verfolgerduell mit dem SV Hahnbach II (4./22) Federn lassen. Dass die Müller-Crew allerdings dranbleiben will am Topfavoriten, ist auch klar.