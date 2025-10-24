 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligavorschau
Nur der Sieger des Verfolgerduells zwischen der Germania aus Amberg (in Rot) und dem TSV Kümmerbruck (in Weiß) kann sich noch - wenn auch vermutlich geringe - Chancen ausrechnen, noch an Platz 2 zu schnuppern. Allerdings geht es ja auch um den besten Kreisklassendritten - ein zusätzliche Motivation also.
Nur der Sieger des Verfolgerduells zwischen der Germania aus Amberg (in Rot) und dem TSV Kümmerbruck (in Weiß) kann sich noch - wenn auch vermutlich geringe - Chancen ausrechnen, noch an Platz 2 zu schnuppern. Allerdings geht es ja auch um den besten Kreisklassendritten - ein zusätzliche Motivation also. – Foto: Christian Kreller

KK AM/WEN: Herbstmeister zum Rückrundenauftakt klare Favoriten

"TraPo" reist nach Utzenhofen (Süd) +++ Irchenrieth erwartet Luhe-Markt (Ost) +++ Dießfurt tritt in Wildenreuth an (West) +++ Nachbarduelle in Etzelwang, Moosbach und Riglasreuth

Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
DJK Irchenrieth
DJK Weiden

Hinein in den zweiten Saisonabschnitt der drei Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden. Die drei Teams, die sich mit dem inoffiziellen Titel des Herbstmeisters "schmücken" durften, stehen in Runde 14 vor so genannten Pflichtaufgaben, bei denen sie in die Rolle des klaren Favoriten schlüpfen und nichts anderes, als ein Dreier zählt. Im Süden gibt die SG Traßlberg/Poppenricht (1./35) ihre Visitenkarte bei der SG Utzenhofen/Kastl (12./6) ab, im Osten erwartet die Bachmeier-Elf der DJK Irchenrieth (1./27) den FC Luhe-Markt (11./15) und im Westen gastiert der FC Dießfurt (1./35) beim Aufsteiger SV Wildenreuth (10./15).

Kreisklasse Süd

Im ultimativen Kellerduell kreuzen die Bezirksligareserve des SV Inter Bergsteig (13./4) und der TuS Rosenberg II (14./1) die Klingen. Für den Gast die Chance, mit dem Konkurrenten um den Relegationsplatz nach Punkten gleichzuziehen, dafür müsste aber der erste Saisondreier her. Auch wenn der Abstand schon acht Punkte groß ist zu Platz 2, das Duell der Germania Amberg (4./25) gegen den TSV Kümmersbruck (3./25) gilt als Verfolgerduell, die Saison ist noch lange und zumindest der Sieger kann sich noch - wenn auch vermutlich geringe - Chancen ausrechnen, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Derbystimmung herrscht am Wochenende auf dem Sportgelände "Im Winkel 1" in Etzelwang, wenn sich Gastgeber SVE (10./17) und der 1. FC aus dem nur drei Kilometer entfernt liegenden Neukirchen (5./23) ein Stelldichein geben.

Morgen, 14:00 Uhr
SV Inter Bergsteig Amberg
SV Inter Bergsteig AmbergInter Amberg II
TuS Rosenberg
TuS RosenbergRosenberg II
14:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
SG Traßlberg / M'poppenr.
SG Traßlberg / M'poppenr.SG Traßlberg
14:00

So., 26.10.2025, 12:30 Uhr
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
12:30

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
14:00

Heute, 18:30 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
18:30

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
14:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
DJK Ensdorf
DJK EnsdorfDJK Ensdorf
14:00

Kreisklasse Ost

In der engen, ungemein ausgeglichenen Oststaffel, die regelmäßig Überraschungen bietet, steht der in den letzten Wochen auf die Pauke hauende SV Altenstadt/WN (2./26) in Pleystein (5./21) vor einer Prüfung auf Herz und Nieren. Die Mitstreiter im oberen Drittel stehen vor Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, auch wenn - wie erwähnt - unerwartete Ergebnisse immer wieder zustande kommen. Der SV Waldau (3./24) reist zur unberechenbaren DJK Neustadt (7./18), die Elf vom Weidener Flutkanal, die DJK (4./24), ist auf eigenem Geläuf haushoher Favorit gegen das Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./7). Derbyluft weht in Moosbach, wo die SpVgg (12./12) gegen den SV Altenstadt/VOH (10./16) um wichtige Zähler im Kampf um den Ligaverbleib buhlt.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
14:00

Morgen, 17:00 Uhr
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
17:00live

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Pleystein
TSV PleysteinTSV Pleystein
SV Altenstadt/Waldnaab
SV Altenstadt/WaldnaabAltenstadt
14:00live

Morgen, 17:00 Uhr
DJK Neustadt/WN
DJK Neustadt/WNDJK Neustadt/WN
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
17:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
14:00live

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
14:00live

Morgen, 16:00 Uhr
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
SG Püchersreuth / SV Floss
SG Püchersreuth / SV FlossSG Püchersreuth
16:00live

Kreisklasse West

Primus Dießfurt reist also zur zuhause noch ungeschlagenen Bayer-Truppe aus Wildenreuth (2-4-0, 11:6 Tore), könnte aber bei einem Erfolg dort seinen schon beachtlichen Vorsprung vielleicht sogar noch ausbauen. Denn die beiden Verfolger aus Neusorg (2./27 - in Seugast) und Kemnath (3./25 - zum Derby in Riglasreuth) stehen vor äußerst unangenehmen Prüfungen, die schon das Abrufen des gesamten Potenzials erfordern, um einen Dreier mitzunehmen. Ob dem punktgleichen Trio auf den Abstiegsplätzen SV 08 Auerbach II (14./8 - zuhause gegen Ebnath), SC Schwarzenbach (13./8 - in Mantel) und TSV Pressath (12./8 - in Immenreuth) ein positives Erlebnis gelingt, um sich Selbstbewußtsein für eine bessere Rückrunde einzuhauchen, muss man sehen.

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
TSV Königstein
TSV KönigsteinKönigstein II
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
14:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
SC Schwarzenbach
SC SchwarzenbachSchwarzenbac
14:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
14:00

So., 26.10.2025, 13:00 Uhr
SV 08 Auerbach
SV 08 AuerbachSV Auerbach II
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
13:00

Morgen, 15:00 Uhr
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
FC Dießfurt
FC DießfurtFC Dießfurt
15:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
14:00

So., 26.10.2025, 14:00 Uhr
SG Seugast / Schlicht II
SG Seugast / Schlicht IISG Seugast / Schlicht II
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
14:00

24.10.2025, 12:00 Uhr
Werner Schaupert