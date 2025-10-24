KK AM/WEN: Herbstmeister zum Rückrundenauftakt klare Favoriten

Hinein in den zweiten Saisonabschnitt der drei Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden. Die drei Teams, die sich mit dem inoffiziellen Titel des Herbstmeisters "schmücken" durften, stehen in Runde 14 vor so genannten Pflichtaufgaben, bei denen sie in die Rolle des klaren Favoriten schlüpfen und nichts anderes, als ein Dreier zählt. Im Süden gibt die SG Traßlberg/Poppenricht (1./35) ihre Visitenkarte bei der SG Utzenhofen/Kastl (12./6) ab, im Osten erwartet die Bachmeier-Elf der DJK Irchenrieth (1./27) den FC Luhe-Markt (11./15) und im Westen gastiert der FC Dießfurt (1./35) beim Aufsteiger SV Wildenreuth (10./15).
Kreisklasse Süd
Im ultimativen Kellerduell kreuzen die Bezirksligareserve des SV Inter Bergsteig (13./4) und der TuS Rosenberg II (14./1) die Klingen. Für den Gast die Chance, mit dem Konkurrenten um den Relegationsplatz nach Punkten gleichzuziehen, dafür müsste aber der erste Saisondreier her. Auch wenn der Abstand schon acht Punkte groß ist zu Platz 2, das Duell der Germania Amberg (4./25) gegen den TSV Kümmersbruck (3./25) gilt als Verfolgerduell, die Saison ist noch lange und zumindest der Sieger kann sich noch - wenn auch vermutlich geringe - Chancen ausrechnen, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Derbystimmung herrscht am Wochenende auf dem Sportgelände "Im Winkel 1" in Etzelwang, wenn sich Gastgeber SVE (10./17) und der 1. FC aus dem nur drei Kilometer entfernt liegenden Neukirchen (5./23) ein Stelldichein geben.
Kreisklasse Ost
In der engen, ungemein ausgeglichenen Oststaffel, die regelmäßig Überraschungen bietet, steht der in den letzten Wochen auf die Pauke hauende SV Altenstadt/WN (2./26) in Pleystein (5./21) vor einer Prüfung auf Herz und Nieren. Die Mitstreiter im oberen Drittel stehen vor Aufgaben unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, auch wenn - wie erwähnt - unerwartete Ergebnisse immer wieder zustande kommen. Der SV Waldau (3./24) reist zur unberechenbaren DJK Neustadt (7./18), die Elf vom Weidener Flutkanal, die DJK (4./24), ist auf eigenem Geläuf haushoher Favorit gegen das Schlußlicht SpVgg Windischeschenbach (14./7). Derbyluft weht in Moosbach, wo die SpVgg (12./12) gegen den SV Altenstadt/VOH (10./16) um wichtige Zähler im Kampf um den Ligaverbleib buhlt.
Kreisklasse West
Primus Dießfurt reist also zur zuhause noch ungeschlagenen Bayer-Truppe aus Wildenreuth (2-4-0, 11:6 Tore), könnte aber bei einem Erfolg dort seinen schon beachtlichen Vorsprung vielleicht sogar noch ausbauen. Denn die beiden Verfolger aus Neusorg (2./27 - in Seugast) und Kemnath (3./25 - zum Derby in Riglasreuth) stehen vor äußerst unangenehmen Prüfungen, die schon das Abrufen des gesamten Potenzials erfordern, um einen Dreier mitzunehmen. Ob dem punktgleichen Trio auf den Abstiegsplätzen SV 08 Auerbach II (14./8 - zuhause gegen Ebnath), SC Schwarzenbach (13./8 - in Mantel) und TSV Pressath (12./8 - in Immenreuth) ein positives Erlebnis gelingt, um sich Selbstbewußtsein für eine bessere Rückrunde einzuhauchen, muss man sehen.