KK AM/WEN: Herbstmeister zum Rückrundenauftakt klare Favoriten

Kreisklasse Süd

Im ultimativen Kellerduell kreuzen die Bezirksligareserve des SV Inter Bergsteig (13./4) und der TuS Rosenberg II (14./1) die Klingen. Für den Gast die Chance, mit dem Konkurrenten um den Relegationsplatz nach Punkten gleichzuziehen, dafür müsste aber der erste Saisondreier her. Auch wenn der Abstand schon acht Punkte groß ist zu Platz 2, das Duell der Germania Amberg (4./25) gegen den TSV Kümmersbruck (3./25) gilt als Verfolgerduell, die Saison ist noch lange und zumindest der Sieger kann sich noch - wenn auch vermutlich geringe - Chancen ausrechnen, in den Aufstiegskampf einzugreifen. Derbystimmung herrscht am Wochenende auf dem Sportgelände "Im Winkel 1" in Etzelwang, wenn sich Gastgeber SVE (10./17) und der 1. FC aus dem nur drei Kilometer entfernt liegenden Neukirchen (5./23) ein Stelldichein geben.