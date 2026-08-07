 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

KK AM/WEN: Die drei Führenden wollen ihre Pole verteidigen

Die drei die Staffeln Ost, West und Süd anführenden Teams aus Weiden, Seugast und Köfering haben die Punkte sieben bis neun auf der Agenda

von Werner Schaupert · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
Behält Kreisligaabsteiger SV Köfering (dunkles Trikot) auch beim schweren Auswärtsspiel in Neukirchen die Oberhand und damit auch seine noch unbefleckte weiße Weste?
Behält Kreisligaabsteiger SV Köfering (dunkles Trikot) auch beim schweren Auswärtsspiel in Neukirchen die Oberhand und damit auch seine noch unbefleckte weiße Weste? – Foto: Richard Weigert

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Kreisklasse Ost
Kreisklasse Süd
Kreisklasse West
K'thumbach
SV Kohlberg

Hinein in den dritten Spieltag der Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden. Neun Mannschaften haben bisher den fast schon subtropischen Temperaturen getrotzt und konnten alle sechs zu vergebenden Punkte einfahren. Die drei Teams, die auf dem Ligathron der jeweiligen Staffel Platz genommen haben, möchten natürlich den erarbeiteten Schwung mitnehmen für ihre Auswärtsaufgabe, die sie erfolgreich lösen und damit ihre Pole Position verteidigen wollen. Sowohl beim SV Köfering (Süd - bei Mitfavorit 1. FC Neukirchen), als auch bei der SG Seugast/Freihung (West - in Mantel) und schließlich bei der DJK Weiden (Ost - beim SV Kohlberg) stehen die Zeichen auf Sieg.

Auf einen Blick die Ansetzungen der Runde 3 in den drei Staffeln der Kreisklasse Amberg/Weiden:

Kreisklasse Ost

Gespannt darf man auf den Ausgang der Partie in Windischeschenbach sein, wo sich mit der SpVgg und dem Aufsteiger SG TSV Waidhaus zwei Mannschaften duellieren, die ebenfalls noch über eine blütenweiße Weste ohne jeglichen Punktverlust verfügen. Unbedingt erstes Zählbares wollen die SG SV Plößberg (gegen Moosbach) und die SpVgg Vohenstrauß II (gegen Etzenricht II) einfahren, um bei aktuell leerem Punktekonto nicht von einem total verpatzten Saisonstart sprechen zu müssen.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SG SV Plößberg / Schönkirch
SG SV Plößberg / SchönkirchSG SV Plößberg
SpVgg Moosbach
SpVgg MoosbachMoosbach
15:00

Morgen, 15:00 Uhr
SpVgg Vohenstrauß
SpVgg VohenstraußVohenstrauß II
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht II
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Kohlberg-Röthenbach
SV Kohlberg-RöthenbachSV Kohlberg
DJK Weiden
DJK WeidenDJK Weiden
15:00live

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Waldau
SV WaldauSV Waldau
DJK Neustadt/Waldnaab
DJK Neustadt/WaldnaabNeustadt/W
15:00

So., 09.08.2026, 17:00 Uhr
SV Altenstadt/VOH
SV Altenstadt/VOHSV Altenstadt/VOH
SpVgg Pirk
SpVgg PirkSpVgg Pirk
17:00live

Morgen, 15:00 Uhr
DJK Irchenrieth
DJK IrchenriethDJK Irchenrieth
FC Luhe-Markt
FC Luhe-MarktFC Luhe-Markt
15:00live

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SpVgg Windischeschenbach
SpVgg WindischeschenbachW'eschenb.
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / Pfrentsch
SG TSV Waidhaus / Neukirchen C / PfrentschSG TSV Waidhaus
15:00live

Kreisklasse Süd

Primus Köfering also in Neukirchen auf dem Prüfstand, in Ammerthal kreuzen mit der Bayernligareserve und dem SV Kauerhof die beiden punktgleichen Verfolger (alle 6 Punkte) die Klingen, eine sicherlich spannende Partie ist zu erwarten. Um erstes wichtiges Punktegut geht es dagegen im Match des Aufsteigers FSV Gärbershof gegen die SG Paulsdorf, wo sich zwei Mannschaften gegenüberstehen, die bisher noch nichts Zählbares auf die Habenseite bringen konnten. "It´s Derbytime" heißt es in Kümmersbruck, wo der TSV (6./4) den Kreisligaabsteiger aus dem Gemeindeteil Haselmühl (4./4) empfängt.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr
FSV Gärbershof
FSV GärbershofGärbershof
SG Paulsdorf / Freudenberg
SG Paulsdorf / FreudenbergSG Paulsdorf
14:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Etzelwang
SV EtzelwangEtzelwang
SV Illschwang
SV IllschwangSV Illschwang
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Loderhof/Sulzbach
SV Loderhof/SulzbachLoderh/Sulzb
SG Utzenhofen / TuS Kastl
SG Utzenhofen / TuS KastlSG Utzenhofen
16:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
DJK Ammerthal
DJK AmmerthalAmmerthal II
SV Kauerhof
SV KauerhofSV Kauerhof
15:00

Morgen, 16:30 Uhr
1. FC Neukirchen
1. FC NeukirchenNeukirchen
SV Hubertus Köfering
SV Hubertus KöferingSV Köfering
16:30

So., 09.08.2026, 15:30 Uhr
TSV Kümmersbruck
TSV KümmersbruckTSV K´bruck
ASV Haselmühl
ASV HaselmühlHaselmühl
15:30

Morgen, 16:00 Uhr
TSV Theuern
TSV TheuernTSV Theuern
SV Schmidmühlen
SV SchmidmühlenSchmidmühlen II
16:00

Kreisklasse West

Spitzenreiter SG Seugast/Freihung reist wenige Kilometer zum Nachbarduell beim VfB Mantel (10./2), auch der punktgleiche "Vize" SC Kirchenthumbach geht auf Reisen und wird beim SV Hahnbach II (9./2) sicherlich auf Herz und Nieren geprüft werden. Nach der Derbyniederlage gegen Neusorg wird die DJK Ebnath (8./3) versuchen, dem favorisierten Gast aus Kemnath (3./4) das Leben so schwer wie möglich zu machen, eine schon immer brisante und interessante Partie wartet auf die Fans am Fuße der Kösseine.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Waldeck
SV WaldeckSV Waldeck
SC Germania Amberg
SC Germania AmbergGerm. Amberg
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
SV Neusorg
SV NeusorgSV Neusorg
SV Wildenreuth
SV WildenreuthWildenreuth
16:00

Heute, 18:30 Uhr
DJK Ebnath
DJK EbnathDJK Ebnath
SV SW Kemnath-Stadt
SV SW Kemnath-StadtSW Kemnath
18:30

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Hahnbach
SV HahnbachSV Hahnbach II
SC Kirchenthumbach
SC KirchenthumbachK'thumbach
15:00

Heute, 18:30 Uhr
TSV Pressath
TSV PressathTSV Pressath
TSG Weiherhammer
TSG WeiherhammerW'hammer
18:30

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
VfB Mantel
VfB MantelVfB Mantel
SG Seugast / Freihung
SG Seugast / FreihungSG Seugast / Freihung
15:00

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr
SV Riglasreuth
SV RiglasreuthRiglasreuth
SV Immenreuth
SV ImmenreuthImmenreuth
15:00