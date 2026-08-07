KK AM/WEN: Die drei Führenden wollen ihre Pole verteidigen

Behält Kreisligaabsteiger SV Köfering (dunkles Trikot) auch beim schweren Auswärtsspiel in Neukirchen die Oberhand und damit auch seine noch unbefleckte weiße Weste? – Foto: Richard Weigert

Hinein in den dritten Spieltag der Kreisklassen im Kreis Amberg/Weiden. Neun Mannschaften haben bisher den fast schon subtropischen Temperaturen getrotzt und konnten alle sechs zu vergebenden Punkte einfahren. Die drei Teams, die auf dem Ligathron der jeweiligen Staffel Platz genommen haben, möchten natürlich den erarbeiteten Schwung mitnehmen für ihre Auswärtsaufgabe, die sie erfolgreich lösen und damit ihre Pole Position verteidigen wollen. Sowohl beim SV Köfering (Süd - bei Mitfavorit 1. FC Neukirchen), als auch bei der SG Seugast/Freihung (West - in Mantel) und schließlich bei der DJK Weiden (Ost - beim SV Kohlberg) stehen die Zeichen auf Sieg.

Auf einen Blick die Ansetzungen der Runde 3 in den drei Staffeln der Kreisklasse Amberg/Weiden: Kreisklasse Ost

Gespannt darf man auf den Ausgang der Partie in Windischeschenbach sein, wo sich mit der SpVgg und dem Aufsteiger SG TSV Waidhaus zwei Mannschaften duellieren, die ebenfalls noch über eine blütenweiße Weste ohne jeglichen Punktverlust verfügen. Unbedingt erstes Zählbares wollen die SG SV Plößberg (gegen Moosbach) und die SpVgg Vohenstrauß II (gegen Etzenricht II) einfahren, um bei aktuell leerem Punktekonto nicht von einem total verpatzten Saisonstart sprechen zu müssen.

Morgen, 15:00 Uhr SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß II SV Etzenricht Etzenricht II 15:00 PUSH

Kreisklasse Süd Primus Köfering also in Neukirchen auf dem Prüfstand, in Ammerthal kreuzen mit der Bayernligareserve und dem SV Kauerhof die beiden punktgleichen Verfolger (alle 6 Punkte) die Klingen, eine sicherlich spannende Partie ist zu erwarten. Um erstes wichtiges Punktegut geht es dagegen im Match des Aufsteigers FSV Gärbershof gegen die SG Paulsdorf, wo sich zwei Mannschaften gegenüberstehen, die bisher noch nichts Zählbares auf die Habenseite bringen konnten. "It´s Derbytime" heißt es in Kümmersbruck, wo der TSV (6./4) den Kreisligaabsteiger aus dem Gemeindeteil Haselmühl (4./4) empfängt.

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr SV Etzelwang Etzelwang SV Illschwang SV Illschwang 15:00 PUSH

So., 09.08.2026, 15:00 Uhr DJK Ammerthal Ammerthal II SV Kauerhof SV Kauerhof 15:00 PUSH

Morgen, 16:00 Uhr TSV Theuern TSV Theuern SV Schmidmühlen Schmidmühlen II 16:00 PUSH

Kreisklasse West Spitzenreiter SG Seugast/Freihung reist wenige Kilometer zum Nachbarduell beim VfB Mantel (10./2), auch der punktgleiche "Vize" SC Kirchenthumbach geht auf Reisen und wird beim SV Hahnbach II (9./2) sicherlich auf Herz und Nieren geprüft werden. Nach der Derbyniederlage gegen Neusorg wird die DJK Ebnath (8./3) versuchen, dem favorisierten Gast aus Kemnath (3./4) das Leben so schwer wie möglich zu machen, eine schon immer brisante und interessante Partie wartet auf die Fans am Fuße der Kösseine.

Morgen, 16:00 Uhr SV Neusorg SV Neusorg SV Wildenreuth Wildenreuth 16:00 PUSH