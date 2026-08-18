KK: Alle drei Spitzenreiter mussten den Ligathron verlassen

Mehr Mühe als erwartet hatte der SVSW Kemnath (in Weiß) mit dem Tabellenletzten aus Wildenreuth (in Gelb-Blau), der zwischenzeitlich sogar in Führung lag, am Ende jedoch mit 2:4 beim Favoriten kleinbei geben musste. – Foto: Nico Schönfelder

"In Köfering, Waidhaus und Seugast kreuzen Vordere die Klingen" lautete die Überschrift von FuPa für die Vorschau auf den 4. Spieltag in den drei Kreisklassen. Und in genau diesen drei Partien konnten die drei gastgebenden Tabellenführer ihre Pole Position gegen Teams aus dem Kreis der Verfolger nicht verteidigen und mussten Platz 1 räumen. Da verlor im Süden der SV Köfering (3./9) das Spitzenspiel gegen den Rangzweiten DJK Ammerthal II (1./12) mit 1:3 und wurde durch die Bayernligareserve an der Spitze abgelöst. Im Osten kassierte der bislang eine weiße Weste besitzende Aufsteiger SG Waidhaus (4./9) auf eigenem Platz eine 2:3-Niederlage gegen die DJK Irchenrieth (3./9) und machte Platz für die SpVgg Pirk (1./10 - 1:1 gegen Waldau). Schließlich konnte auch die SG Seugast/Freihung (3./10 - 0:0 gegen Waldeck) den "Platz an der Sonne" nicht halten, dort hat sich nun - aufgrund des besseren Torverhältnisses - der letztjährige Vizemeister SV Neusorg (1./10 - 4:0 gegen Immenreuth) niedergelassen.

Im Überblick die Ansetzungen in den drei Kreisklassen-Staffeln mit Statistiken und Spielberichten mit Stimmen bei ausgewählten Partien: Kreisklasse Ost

Die Krebs-Elf aus Pirk auf der Pole, Irchenrieth und Waidhaus gehören neben der DJK Weiden (4./9 - 3:1 gegen Vohenstrauß II) zu den drei punktgleichen Verfolgern. Im Keller hat der SV Altenstadt/Voh (14./1 - 0:1 in Moosbach) die "Rote Laterne" in seinem Sportheim hängen, davor rangieren mit Kohlberg (12./3 - 0:4 bei den erstmals siegreichen Neustädtern), Luhe-Markt (11./3 - 2:4 gegen Plößberg) und der Bezirkligareserve aus Vohenstrauß drei Teams mit jeweils drei Punkten.

Während die Kreisstädter mit ihrer bislang besten Saisonleistung aufwarteten, enttäuschte der Kreisligaabsteiger doch sehr und ließ die beeindruckende Vorstellung in der Woche zuvor gegen die DJK Weiden wieder vergessen. Neustadt war über die gesamte Distanz das die Akzente setzende Team, war ungemein einsatzfreudig, immer einen Schritt schneller und hätte das Ergebnis nach zum Teil wirklich sehenswerten Kombinationen noch höher gestalten können. Für die DJK bedeutete dieser Heimsieg eine Art Befreiungsschlag, der SVK hingegen musste auf dem zuletzt eingeschlagenen Weg nach oben wieder umkehren in Richtung Tabellenkeller. DJK-Coach Muhammed Dal: "Ich bin natürlich sehr zufrieden über den hochverdienten Sieg. Anders, als zuletzt in Waldau, waren wir bissig und gallig in den Zweikämpfen, ließen hinten fast nichts zu und haben eine ganze Reihe von guten Chancen schön herausgespielt. Ich denke, wir hätten vorne zwei, drei Tore mehr erzielen können. Endlich haben wir das auf den Platz gebracht, was ich sehen möchte. In Vohenstrauß am kommenden Wochenende wollen wir an die wirklich starke Leistung anknüpfen und weiter punkten." Gästetrainer Eugenio Wild: "Mir fehlen fast die Worte. Eine verdiente Niederlage, auch in der Höhe. Meine Mannschaft war heute einfach nicht präsent. Im Vergleich zur Vorwoche gegen die DJK Weiden hat meine Mannschaft all das vermissen lassen, was es braucht, um ein Spiel zu gewinnen. Neustadt war lauf- und zweikampfstark und hat fast jeden zweiten Ball erkämpft. Haben wir teilweise nicht schlecht kombiniert, konnten wir uns im letzten Drittel nie so richtig in Szene setzen. Zudem machten wir in der Defensive einen äußerst unsicheren Eindruck und haben einfach zu viele Fehler gemacht. Schade, ein Erfolgserlebnis wäre wichtig gewesen für den kommenden Knaller gegen Pirk, so sind wir wieder hinten reingerutscht. Uns fehlt einfach die Konstanz in den Leistungen, daran hapert es."

Tore: 1:0 Nico Brandt (28.), 2:0 Giuseppe Roma (30.), 3:0 Dennis Tagner (40.), 3:1 Marcello Brenner (75.) - Schiedsrichter: Alexander Seidl - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Bastian Weidner (42./Eigentor), 2:0 Lukas Neumeier (51.) - Schiedsrichter: Hans Stubenvoll - Zuschauer: 60

Ein Spitzenspiel, das den Erwartungen auch gerecht wurde. Der gastgebende Aufsteiger war sofort "on fire", nahm das Heft in die Hand und legte ein 2:0 vor. Anstatt mit einem möglichen 3:0 in die Kabine zu gehen, kassierte die SG jedoch ein unglückliches 1:2, was dem Gast sichtlich Auftrieb gab. Irchenrieth kam dann entschlossen aufs Feld zurück, markierte früh den Gleichstand uns übernahm ab diesem Zeitpunkt dann auch die Spielführung. Maximilian Kaufmanns Treffer zum 3:2 wendete dann das Blatt endgültig zugunsten der Gäste, die ihren knappen Vorsprung auch über die Ziellinie brachten. Beide Seiten fassen abwechslungsreiche 90 Minuten noch einmal zusammen: SG-Coach Fabian Wirth: "Sehr bittere und absolut vermeidbare Niederlage gegen Irchenrieth. Taktisch haben wir vor dem Spiel etwas umgestellt, um uns besser auf den Gegner abzustimmen, was in Hälfte eins auch super funktionierte. Neben den beiden Toren hatten wir noch eine hundertprozentige Torchance, die am Pfosten landete. Irchenrieth selbst kam nur einmal zum Abschluss und das eigentlich völlig harmlos. Leider rutschte meinem Keeper allerdings der Ball durch und so stand es zur Halbzeit 2:1 anstatt 2:0 oder 3:0. Wir verschlafen dann den Wiederbeginn etwas und so kassieren wir per Distanz-Drop-Kick durch eine Spielertraube hindurch den Ausgleich. Von da an hatte Irchenrieth natürlich das Momentum auf seiner Seite und konnte die Partie drehen. Zum Schluss machen wir logischerweise auf, da pariert mein Keeper noch zweimal stark gegen Kaufmann. Leider kamen wir aber nicht mehr zwingend vors Tor und so blieb es am Ende bei der ersten Saisonniederlage. Eine gute Halbzeit reicht halt in der Kreisklasse nicht mehr für drei Punkte. Trotzdem haben wir gesehen, dass wir auch gegen hoch gehandelte Gegner gut mithalten können und das nehmen wir positiv mit." Gästespielertrainer Michael Bachmeier: "Waidhaus war der zu erwartend schwere Gegner und wir haben sehr schwer ins Spiel gefunden. Die 2:0-Führung für den Gegner ging zu dem Zeitpunkt absolut in Ordnung. Entscheidend war für mich aber, dass wir danach eine Reaktion gezeigt haben. Wir haben noch vor der Halbzeit den wichtigen Anschlusstreffer zum 1:2 erzielt und uns damit wieder ins Spiel gebracht. In der Halbzeit haben wir dann taktisch ein paar Dinge verändert. Das hat in der zweiten Hälfte sehr gut funktioniert, wir waren dann auch die spielbestimmende Mannschaft und haben uns den Sieg absolut verdient. Am Ende war es ein echter Fight bis zur letzten Sekunde. Wir haben alles reingeworfen und bis zum Schluss gekämpft. Dass wir das Spiel dann noch über die Ziellinie gebracht haben, freut mich besonders. Gerade unter den aktuellen Umständen ist dieser Sieg für uns sehr wichtig. Unsere Personalsituation ist seit Wochen extrem angespannt. Es haben mir bei dem Spiel 10 Spieler gefehlt, die Anspruch haben, in der ersten Mannschaft zu spielen. Umso höher ist die Leistung für mich einzuschätzen. Waidhaus war bis zu diesem Spiel mit drei Siegen aus drei Spielen ungeschlagen. Gegen so eine Mannschaft nach einem 0:2-Rückstand auswärts noch zurückzukommen und das Spiel mit 3:2 zu gewinnen, zeigt was in der Mannschaft steckt. Vor allem die Moral und der Wille, bis zur letzten Sekunde alles zu geben, haben mich heute sehr stolz gemacht!" Tore: 1:0 Mykyta Kostrik (23.), 2:0 Pavel Jarina (28.), 2:1 und 2:2 Julian Deubzer (31./49.), 2:3 Maximilian Kaufmann (68.) - Schiedsrichter: Josef Lottner - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 und 2:0 Moritz Friedl (25./37.), 2:1 Fabian Gleissner (61.), 2:2 Philipp Müller (71.), 2:3 Fabian Gleissner (78.), 2:4 Christoph Schmidkonz (89.) - Schiedsrichter: Andre Wächter - Zuschauer: 75 - Platzverweis: Gelb-Rot für David Duschner (Luhe/69.)

Tor: 1:0 Adam Like (38.) - Schiedsrichter: Andreas Kink - Zuschauer: 140

Beide Mannschaften zeigten trotz der hohen Temperaturen ein intensiv geführtes Match, am Ende stand ein insgesamt gerechtes Unentschieden auf der Anzeigetafel, mit dem sich der Gastgeber auf Platz 1 des Klassements hievte, die Gäste aus Waldau hingegen in der zweiten Tabellenhälfte auf der Stelle treten. Möglichkeiten gab es hüben wie drüben, das Spiel auf seine Seite zu ziehen, wie beide Trainer in ihrem ausführlichen Statement berichten: SpVgg-Coach Stefan Krebs: "Der erwartete starke Gegner, der in der Anfangsphase mehr für das Spiel getan hat. Nach gut einer halben Stunde kamen wir besser ins Spiel, aber große Tormöglichkeiten blieben aus. In Halbzeit zwei wurde das Spiel besser und beide Mannschaften kamen zu guten Tormöglichkeiten. Dann nutzt Waldau eine Unachtsamkeit von uns und schießt das 0:1. Wir hielten trotz der großen Hitze dagegen und hatten dann eine große Ausgleichschance durch einen Kopfball durch Kosnowski, den Gästekeeper Jahn aber stark zur Ecke klärte. In Folge hätte Waldau kann den Sack zumachen können, vergab aber knapp. In der 75. Minute dann der Ausgleich, als sich Nico Deubzer über rechts gut durchsetzte, Kosnowski super bediente, der nur noch einschieben musste. Danach hätten beide Mannschaften das Spiel entscheiden können, aber vergaben nur knapp. Am Ende ein aus meiner Sicht gerechtes Unentschieden. Meiner Mannschaft möchte ich noch ein Kompliment aussprechen, wie sie ohne drei Stammspieler gekämpft und den Punktgewinn gerettet hat." Gästetrainer Rene Niemann: "Die erste Halbzeit gehörte uns. Wir ließen Pirk, mit ihren starken Sechsern, nicht ins Spiel kommen, hatten mehr Spielanteile und die besseren Möglichkeiten auf einen Torerfolg. Leider verpassten wir in Führung zu gehen. In der zweiten Halbzeit war Pirk dann besser im Spiel und auch gefährlicher. Dennoch gingen wir mit 1:0 in Führung. Nach der zweiten Trinkpause verließen uns dann die Kräfte, so dass wir uns tiefer zurückzogen. Das eröffnete Räume für Pirk und sie wurden auch mit dem Ausgleich belohnt. Kurz vor Abpfiff hatten wir nochmal die große Chance zum Siegtreffer, als ein Spieler frei aus vier Metern zum Kopfball kam. Am Ende stand dann ein doch gerechtes Unentschieden, welches Pirk eher nutzt als uns. Ich kann meiner Mannschaft aber keinen Vorwurf machen. Beide Mannschaften haben aufopferungsvoll gefightet und bei den hohen Temperaturen eine enorme Laufbereitschaft gezeigt." Tore: 0:1 Jonas Fritsch (56.), 1:1 Alexander Kosnowski (75.) - Schiedsrichter: Klaus Seidl - Zuschauer: 93 Kreisklasse Süd Ammerthal auf der Pole, auf Rang 2 hat sich Kreisligaabsteiger ASV Haselmühl (2./10 - 4:1 gegen Gärbershof) vorgearbeitet. Zum engeren Verfolgerfeld der ganz Vorderen gehört auch noch der SV Kauerhof (4./9 - 4:1 im Derby gegen Loderhof). Im miefigen Keller rangieren die beiden noch punktlosen SG Utzenhofen (14./0 - 2:8-Heimklatsche gegen Etzelwang) und FSV Gärbershof (13./0) auf den beiden letzten Tabellenplätzen. Ebenfalls noch auf den ersten Saisondreier wartet der SV Schmidmühlen II (12./1 - hohe 1:5-Niederlage gegen Kümmersbruck).

Im mit Spannung erwarteten Derby sollte ein vom SVK vorgelegter Blitzstart mit drei Treffern innerhalb der ersten zwölf Zeigerumdrehungen am Ende eine entscheidende Rolle spielen. Denn nach diesem "Anfangsschock" bekamen die Gäste nach und nach Zugriff, übernahmen nach dem Pausentee endgültig die Spielführung und hätten bei einer ganzen Reihe bester Einschußchancen dem Spiel ohne Weiteres sogar noch eine Wende geben können. Letztlich reichte den Beck-Männern das in der Frühphase erarbeitete Polster aus, um sich nach 93 Minuten als Derbysieger feiern zu können. SVK-Coach Konstantin Beck: "Wir sind richtig gut ins Derby gestartet und haben unsere Chancen in den ersten Minuten konsequent genutzt. Mit dem 3:0 nach zwölf Minuten hatten wir natürlich einen perfekten Start. Danach haben wir aber etwas den Faden verloren, wurden zu hektisch und haben Loderhof zu viele Möglichkeiten gegeben. Da müssen wir ruhiger bleiben und dürfen uns nicht so aus unserem Spiel bringen lassen. Gerade nach der Pause hatten wir in der einen oder anderen Situation auch das nötige Spielglück und einen starken Rückhalt im Tor. Gegen Ende haben wir uns wieder gefangen und mit dem 4:1 den Schlusspunkt gesetzt. Das Ergebnis fällt sicherlich etwas deutlicher aus, als es der Spielverlauf hergegeben hat. Trotzdem haben die Jungs alles reingeworfen und am Ende zählt für uns der Derbysieg. Darüber dürfen und sollen wir uns freuen, wissen aber zugleich, dass wir weiter an uns arbeiten müssen." SVL-Übungsleiter Oliver Harsch-Hausmann: "Nach elf Minuten lagen wir bereits mit 0:3 zurück – man muss leider sagen auch vollkommen verdient. Denn in den ersten 30 Minuten haben wir nicht ansatzweise das auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen hatten. ​Noch vor der Halbzeit konnten wir den Schalter umlegen und haben drei gute Möglichkeiten verpasst, um den Anschluss herzustellen. Nach dem Seitenwechsel haben wir das Spiel dann komplett übernommen und uns zahlreiche hochkarätige Chancen erarbeitet. Leider konnten wir daraus lediglich ein Tor erzielen – diese mangelnde Chancenauswertung müssen wir uns ankreiden lassen, sie hat letztlich das Spiel entschieden. ​Trotz der schmerzhaften Niederlage möchte ich meiner Mannschaft Respekt dafür zollen, dass sie sich nach einem 0:3-Rückstand eine Vielzahl an Möglichkeiten erarbeitet hat, mit denen wir das Spiel noch komplett hätten drehen können – leider haben wir jedoch Großchance um Großchance liegen gelassen. ​Vor allem, wenn man bedenkt, dass einige unserer Spieler die gesamte Nacht im Auto unterwegs waren, um überhaupt zum Spiel kommen zu können, ist das Aufbäumen umso höher anzurechnen. ​Die größere Abgezocktheit vor dem Tor hat das Spiel zugunsten der Heimmannschaft entschieden – das muss ich anerkennen und zu den drei Punkten gratulieren. ​Der Kauerhofer Stadionsprecher hatte vollkommen Recht mit seinen Worten: „Glückwunsch zum Heimsieg – über das Zustandekommen reden wir lieber nicht.“ Tore: 1:0 Tobias Hüttner (4.), 2:0 Maximilian Grundler (8.), 3:0 Tobias Hüttner (12.), 3:1 Vladyslav Yatsenko (51.), 4:1 Bernd Holzwarth (80.) - Schiedsrichter: keine Angaben - Zuschauer: 130

Tor: 1:0 Timo Bayer (43.) - Schiedsrichter: Horst Szeiler - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Moritz Weigert (15.), 1:1 Jose Sanchez Torres (27.), 1:2 Florian Paa (40.), 1:3 Dominik Greiler (47.), 1:4 Jose Sanchez Torres (57.), 1:5 Wilhelm Bär (86.) - Schiedsrichter: Jürgen Jaenke - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Matthias Schmidt (70./Strafstoß), 2:0 und 3:0 Aaron Preischl (76./80.), 4:0 Vitali Senych (82.), 4:1 Heiko Giehrl (88.) - Schiedsrichter: Markus Lutter - Zuschauer: 120

Unter dem Strich verdient behielten die Gäste die Oberhand in diesem Topduell, weil sie eine Stunde lang den Takt vorgaben. Erst in numerischer Überzahl verloren sie ein wenig ihre Linie, der Anschlußtreffer in der "Crunchtime" des Matches kam für die Heimelf aber zu spät, um womöglich noch einmal Spannung erzeugen zu können. Beide Seiten ziehen ein ausführliches Fazit dieses Spiel der 2 bei der 1: SVK-Spielercoach Simon Heller: "Wir wussten, welche Qualität und Spielweise uns mit Ammerthal erwartet und waren darauf grundsätzlich gut eingestellt. Trotzdem nutzte der Gegner zwei sauber herausgespielte Angriffe konsequent und ging mit einer 2:0-Führung in die Pause. Direkt nach Wiederanpfiff hatten wir die große Chance auf den Anschluss, scheiterten jedoch am Keeper. Kurz darauf wurde ein aus unserer Sicht klares Foul an einem unserer Spieler im Strafraum nach außerhalb verlegt und lediglich auf Freistoß entschieden. Im direkten Gegenzug verursachten wir selbst einen Elfmeter - und plötzlich stand es 0:3 statt möglicherweise 1:2. Natürlich gab es an diesem Nachmittag einige Entscheidungen, mit denen ich sowohl als Spieler als auch als Trainer absolut nicht einverstanden war und über die man sicherlich diskutieren kann. Gleichzeitig darf man nicht vergessen, wie jung der Schiedsrichter war und in welche Partie er dort geworfen wurde. Gerade wenn auf der anderen Seite seit vielen Jahren erfahrene Spieler stehen, die solche Situationen entsprechend kennen und nutzen, ist das für einen sehr jungen Schiedsrichter alles andere als einfach. Dafür hat er die Partie aus meiner Sicht insgesamt gut überblickt und ordentlich zu Ende gebracht. Auch die spätere Gelb-Rote Karte war in ihrer Entstehung zumindest unglücklich. Umso stärker war unsere Reaktion: In Unterzahl hatten wir Ammerthal phasenweise sogar besser im Griff. Stefan Jobst belohnte den Aufwand schließlich mit einem Abschluss wie mit dem Maßband gezogen in den Winkel – 1:3. Für mehr reichte die Zeit nicht mehr, Ammerthal spielte die Überzahl anschließend clever herunter. Unterm Strich gibt es am Ergebnis wenig zu diskutieren: Ammerthal war über die gesamte Spielzeit effizienter und konsequenter und nimmt die drei Punkte verdient mit. Für uns bleibt trotz Niederlage die Erkenntnis, welche Entwicklung und welchen Charakter diese Mannschaft inzwischen zeigt – gerade bei unserem aktuell von Woche zu Woche wechselnden Personal. Darauf wollen wir weiter aufbauen." Gästespielertrainer Johannes Badura: "Wenn man die ersten 60 Minuten betrachtet, muss man sagen, dass wir bis dahin ein saustarkes Auswärtsspiel hinbekommen haben. Hier waren wir dominant, haben dem Gegner wenig Raum zur Entfaltung gegeben und waren mit geradlinigem Offensivspiel stets brandgefährlich. Natürlich hat uns das zweite Tor kurz vor der Halbzeit in die Karten gespielt. Nachdem wir nach Wiederanpfiff per Strafstoß zum 3:0 nachlegen konnten und der Gegner berechtigterweise wenige Minuten danach in Unterzahl geriet, wurden wir paradoxerweise etwas unsauber und hektisch. Zum Ende hin hätte ich mir gewünscht, dass wir das Spiel souveräner heimbringen, aber das ist ein Meckern auf hohem Niveau. Wir sind aktuell gut in der Spur und wollen unsere kleine Serie jetzt natürlich ausbauen und weiter siegen." Tore: 0:1 und 0:2 Stefan Ehbauer (15./45.+1), 0:3 Michael Fischer (57./Strafstoß), 1:3 Stefan Jobst (80.) - Schiedsrichter: Theo Edenharter - Zuschauer: 80 - Platzverweis: Gelb-Rot für Patrick Arbogast (Köfering/61.) Kreisklasse West Die Müller-Crew aus Neusorg führt also ein Quartett an, welches punktgleich am oberen Rand des Klassements Platz genommen hat. Zu diesem gehören neben Seugast/Freihung auch die zum Favoritenkreis zählenden SVSW Kemnath (2./10 - 4:2 gegen Wildenreuth und die Ringler-Männer aus "Dumba" (4./10 - 0:0 gegen Ebnath). In den dunklen Abgründen wartet der SV Wildenreuth (14./0) trotz seines couragierten Auftritts in Kemnath noch immer auf den ersten Zähler. Unzufrieden mit dem Saisonstart ist man sicherlich auch beim TSV Pressath (13./1 - 1:6 in Amberg), beim SV Immenreuth (12./2 - 0:4 in Neusorg), überraschenderweise auch beim letztjährigen Aufstiegsreleganten SV Hahnbach II (11./2 - 0:3 in Weiherhammer) und schließlich beim VfB Mantel (10./2 - 0:3 in Riglasreuth), die allesamt noch keinen vollen Ertrag einfahren konnten.

Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Artur Parusel - Zuschauer: 150 - Platzverweis: Gelb-Rot für Wolfgang Schinner (Ebnath/78.)

Tore: 1:0 Jannis Merkl (11.), 1:1 Jonas Häupler (17.), 1:2 Lean Beyerlein (69.), 2:2 Martin Pasieka (78.), 3:2 Maximilian Herr (84.), 4:2 Martin Pasieka (90.) - Schiedsrichter: Stephan Meier - Zuschauer: 90 - Platzverweis: Gelb-Rot für Serhat Kaya (Kemnath/90.+4)

Tore: 1:0 und 2:0 Simon Heser (30./51.), 3:0 Niklas Burger (52.), 4:0 Rene Hupas (54.) - Schiedsrichter: Enes Özbay - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Jonas Heinl (20.), 2:0 Robin Hecht (22.), 3:0 Felix Kopp (62.) - Schiedsrichter: Rainer Weiß - Zuschauer: 50

Mit dem am Ende auf der Anzeigetafel stehenden 0:0 wird man den Gästen aus Waldeck sicherlich mehr zufrieden gewesen sein, als beim Gastgeber. Der besaß gegen einen die Defensive verstärkenden Gegner wohl die Mehrzahl der Einschußchancen, verpasste es aber, diese in Zählbares zu verwandeln. Nach 95 Minuten hatte sich der Aufsteiger für seine geschlossene Mannschaftsleistung mit einem Zähler bei der favorisierten Spielgemeinschaft belohnt - beide Mannschaften bleiben damit in der neuen Saison weiterhin ungeschlagen. SG-Coach Dominik Dontschenko: "Wir waren von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft mit guten Möglichkeiten, die wir allerdings nicht nutzen konnten. Leider hat uns diesmal die Kaltschnäuzigkeit und auch etwas das Spielglück gefehlt. Der SV Waldeck hat gut dagegen gehalten und wollte uns durch Konter wehtun, was wir aber gut unter Kontrolle hatten. Wir haben wieder zu Null gespielt, was weiterhin die Basis sein muss. Leider haben wir diesmal zwei Punkte liegen lassen, aber insgesamt zeigt die Entwicklung der Mannschaft in die richtige Richtung." Gästetrainer Michael Sollfrank: "Im Vorfeld des Auswärtsspiels bei der SG Seugast/Freihung war uns bewusst, dass eine extrem schwere Aufgabe vor uns liegt. Entsprechend haben wir auch unseren Matchplan ausgerichtet: Wir wollten defensiv kompakt stehen, mit viel Laufarbeit die Räume eng halten und bei eigenem Ballbesitz schnell nach vorne spielen. Am Ende stand ein 0:0, das aus unserer Sicht vor allem auf die tolle Teamarbeit und die an diesem Tag gezeigte große Widerstandsfähigkeit zurückzuführen ist – insbesondere gegen einen Gegner, der viel Ballbesitz hatte. Klare Torchancen konnten wir uns dabei allerdings nicht herausspielen, da wir bei unseren wenigen aussichtsreichen Angriffen den letzten Pass nicht sauber zum Mitspieler brachten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch nur wenige klare Chancen der Heimmannschaft zugelassen. Für uns ist der Punkt daher sicherlich ein Bonuspunkt, den wir gerne mit nach Waldeck nehmen. Mit dem Ergebnis können wir definitiv besser leben als die SG Seugast/Freihung." Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Andy Jakesch - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Patrick Donhauser (34.), 2:0 Remi Szewszyk (45.), 2:1 Korbinian Fischer (47.), 3:1 Patrick Donhauser (55.), 4:1 Adrian Mayer (60.), 5:1 Paul Schweiger (69.), 6:1 Thomas Schlaffer (70.) - Schiedsrichter: Thorsten Pentner - Zuschauer: 80