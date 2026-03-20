KK 4: Thalkirchen will im Aufstiegskampf vorlegen.

So., 22.03.26 – 15:00 Uhr
FC Bosna i Hercegovina München 1993 (13.) vs. TSV München-Solln II (12.) – Kellerduell pur
Beide Mannschaften kämpfen ums sportliche Überleben.
Tabellenausblick: Bosna kann mit einem Sieg wieder Hoffnung schöpfen; Solln II könnte mit drei Punkten ein kleines Polster zum direkten Abstiegsplatz aufbauen.
Sa., 21.03.26 – 11:00 Uhr
TSV Milbertshofen (5.) vs. SC München (2.) – Duell der Verfolger
Milbertshofen möchte sich in der Spitzengruppe festsetzen, während SC München im Titelrennen nicht patzen darf.
Tabellenausblick: Ein Sieg von SC München hält den Druck auf Tabellenführer Akgüney Spor hoch; Milbertshofen könnte mit drei Punkten sogar die Top 3 attackieren.
So., 22.03.26 – 14:30 Uhr
SV München Laim (8.) vs. FC Hertha München 1922 (9.) – Duell auf Augenhöhe
Beide Teams trennen nur ein Punkt im Mittelfeld. Ein Sieg könnte den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten.
Tabellenausblick: Laim kann sich mit drei Punkten nach oben absetzen; Hertha würde mit einem Auswärtssieg an Laim vorbeiziehen.
So., 22.03.26 – 16:15 Uhr
TSV München-Ost (3.) vs. SV Akgüney Spor München (1.) – Topspiel des Spieltags
Spitzenreiter Akgüney Spor muss beim Verfolger München-Ost bestehen. Ein echtes Prestigeduell im Kampf um die Meisterschaft.
Tabellenausblick: Akgüney Spor kann die Tabellenführung festigen; München-Ost könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken.
Fr., 20.03.26 – 19:30 Uhr
SV Pullach II (11.) vs. SpVgg Thalkirchen (4.) – Aufstiegsaspirant trifft auf Abstiegskandidat
Thalkirchen will mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Top 3 halten. Pullach II muss dringend punkten, um die Abstiegszone auf Distanz zu halten.
Tabellenausblick: Ein Sieg bringt Thalkirchen auf Tuchfühlung mit Platz 2; Pullach könnte sich mit drei Punkten etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen.
So., 22.03.26 – 11:00 Uhr
FC Sportfreunde München (14.) vs. BSC Sendling München (6.) – Letzte Chance für die Sportfreunde?
Der Tabellenletzte steht mit dem Rücken zur Wand, während Sendling nach oben schielt.
Tabellenausblick: Sportfreunde braucht einen Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren; Sendling kann sich mit drei Punkten im gesicherten Mittelfeld festsetzen.
So., 22.03.26 – 11:15 Uhr
TSV Turnerbund München (7.) vs. TSV 1860 München IV (10.) – Mittelfeldduell mit Signalwirkung
Turnerbund will den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern, 1860 IV braucht Punkte, um nicht tiefer in den Keller zu rutschen.
Tabellenausblick: Ein Heimsieg hält Turnerbund im oberen Mittelfeld; 1860 IV könnte mit einem Auswärtssieg die Abstiegszone verlassen.