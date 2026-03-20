 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligavorschau

KK 4: Thalkirchen will im Aufstiegskampf vorlegen.

SC München darf sich im Titelrennen keinen Ausrutscher erlauben. Spannung pur im Abstiegskampf und das Gipfeltreffen zwischen München-Ost und Akgüney Spor.

von Helmut Kampa · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Sascha Hecken

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Kreisklasse 4
Thalkirchen
FC Bosna
SV Laim
SV Pullach II

So., 22.03.2026, 15:00 Uhr
FC Bosna i Hercegovina München 1993
FC Bosna i Hercegovina München 1993FC Bosna
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln II
15:00

So., 22.03.26 – 15:00 Uhr

FC Bosna i Hercegovina München 1993 (13.) vs. TSV München-Solln II (12.) – Kellerduell pur

Beide Mannschaften kämpfen ums sportliche Überleben.

Tabellenausblick: Bosna kann mit einem Sieg wieder Hoffnung schöpfen; Solln II könnte mit drei Punkten ein kleines Polster zum direkten Abstiegsplatz aufbauen.

Morgen, 11:00 Uhr
TSV Milbertshofen
TSV MilbertshofenMilbertshof.
SC München
SC MünchenSC München
11:00

Sa., 21.03.26 – 11:00 Uhr

TSV Milbertshofen (5.) vs. SC München (2.) – Duell der Verfolger

Milbertshofen möchte sich in der Spitzengruppe festsetzen, während SC München im Titelrennen nicht patzen darf.

Tabellenausblick: Ein Sieg von SC München hält den Druck auf Tabellenführer Akgüney Spor hoch; Milbertshofen könnte mit drei Punkten sogar die Top 3 attackieren.

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr
SV München Laim
SV München LaimSV Laim
FC Hertha München 1922
FC Hertha München 1922FC Hertha Mü
14:30

So., 22.03.26 – 14:30 Uhr

SV München Laim (8.) vs. FC Hertha München 1922 (9.) – Duell auf Augenhöhe

Beide Teams trennen nur ein Punkt im Mittelfeld. Ein Sieg könnte den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten.

Tabellenausblick: Laim kann sich mit drei Punkten nach oben absetzen; Hertha würde mit einem Auswärtssieg an Laim vorbeiziehen.

So., 22.03.2026, 16:15 Uhr
TSV München-Ost
TSV München-OstMünchen Ost
SV Akgüney Spor München
SV Akgüney Spor MünchenSV Akgü Spor
16:15live

So., 22.03.26 – 16:15 Uhr

TSV München-Ost (3.) vs. SV Akgüney Spor München (1.) – Topspiel des Spieltags

Spitzenreiter Akgüney Spor muss beim Verfolger München-Ost bestehen. Ein echtes Prestigeduell im Kampf um die Meisterschaft.

Tabellenausblick: Akgüney Spor kann die Tabellenführung festigen; München-Ost könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken.

Heute, 19:30 Uhr
SV Pullach
SV PullachSV Pullach II
SpVgg Thalkirchen
SpVgg ThalkirchenThalkirchen
19:30

Fr., 20.03.26 – 19:30 Uhr

SV Pullach II (11.) vs. SpVgg Thalkirchen (4.) – Aufstiegsaspirant trifft auf Abstiegskandidat

Thalkirchen will mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Top 3 halten. Pullach II muss dringend punkten, um die Abstiegszone auf Distanz zu halten.

Tabellenausblick: Ein Sieg bringt Thalkirchen auf Tuchfühlung mit Platz 2; Pullach könnte sich mit drei Punkten etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen.

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr
FC Sportfreunde München
FC Sportfreunde MünchenFC SF Mü
BSC Sendling München
BSC Sendling MünchenBSC Sendling
11:00

So., 22.03.26 – 11:00 Uhr

FC Sportfreunde München (14.) vs. BSC Sendling München (6.) – Letzte Chance für die Sportfreunde?

Der Tabellenletzte steht mit dem Rücken zur Wand, während Sendling nach oben schielt.

Tabellenausblick: Sportfreunde braucht einen Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren; Sendling kann sich mit drei Punkten im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

So., 22.03.2026, 11:15 Uhr
TSV Turnerbund München
TSV Turnerbund MünchenTurnerbund
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 IV
11:15

So., 22.03.26 – 11:15 Uhr

TSV Turnerbund München (7.) vs. TSV 1860 München IV (10.) – Mittelfeldduell mit Signalwirkung

Turnerbund will den Abstand zu den Abstiegsrängen vergrößern, 1860 IV braucht Punkte, um nicht tiefer in den Keller zu rutschen.

Tabellenausblick: Ein Heimsieg hält Turnerbund im oberen Mittelfeld; 1860 IV könnte mit einem Auswärtssieg die Abstiegszone verlassen.