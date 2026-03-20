KK 4: Thalkirchen will im Aufstiegskampf vorlegen.

– Foto: Sascha Hecken

So., 22.03.26 – 15:00 Uhr

FC Bosna i Hercegovina München 1993 (13.) vs. TSV München-Solln II (12.) – Kellerduell pur Beide Mannschaften kämpfen ums sportliche Überleben.

Tabellenausblick: Bosna kann mit einem Sieg wieder Hoffnung schöpfen; Solln II könnte mit drei Punkten ein kleines Polster zum direkten Abstiegsplatz aufbauen.

Sa., 21.03.26 – 11:00 Uhr TSV Milbertshofen (5.) vs. SC München (2.) – Duell der Verfolger Milbertshofen möchte sich in der Spitzengruppe festsetzen, während SC München im Titelrennen nicht patzen darf. Tabellenausblick: Ein Sieg von SC München hält den Druck auf Tabellenführer Akgüney Spor hoch; Milbertshofen könnte mit drei Punkten sogar die Top 3 attackieren.

So., 22.03.2026, 14:30 Uhr SV München Laim SV Laim FC Hertha München 1922 FC Hertha Mü 14:30 PUSH

So., 22.03.26 – 14:30 Uhr SV München Laim (8.) vs. FC Hertha München 1922 (9.) – Duell auf Augenhöhe Beide Teams trennen nur ein Punkt im Mittelfeld. Ein Sieg könnte den entscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt bedeuten. Tabellenausblick: Laim kann sich mit drei Punkten nach oben absetzen; Hertha würde mit einem Auswärtssieg an Laim vorbeiziehen.

So., 22.03.26 – 16:15 Uhr TSV München-Ost (3.) vs. SV Akgüney Spor München (1.) – Topspiel des Spieltags Spitzenreiter Akgüney Spor muss beim Verfolger München-Ost bestehen. Ein echtes Prestigeduell im Kampf um die Meisterschaft. Tabellenausblick: Akgüney Spor kann die Tabellenführung festigen; München-Ost könnte mit einem Sieg bis auf einen Punkt an den Spitzenreiter heranrücken.

Heute, 19:30 Uhr SV Pullach SV Pullach II SpVgg Thalkirchen Thalkirchen 19:30 PUSH

Fr., 20.03.26 – 19:30 Uhr SV Pullach II (11.) vs. SpVgg Thalkirchen (4.) – Aufstiegsaspirant trifft auf Abstiegskandidat Thalkirchen will mit einem Auswärtssieg den Anschluss an die Top 3 halten. Pullach II muss dringend punkten, um die Abstiegszone auf Distanz zu halten. Tabellenausblick: Ein Sieg bringt Thalkirchen auf Tuchfühlung mit Platz 2; Pullach könnte sich mit drei Punkten etwas Luft im Tabellenkeller verschaffen.

So., 22.03.2026, 11:00 Uhr FC Sportfreunde München FC SF Mü BSC Sendling München BSC Sendling 11:00 PUSH

So., 22.03.26 – 11:00 Uhr FC Sportfreunde München (14.) vs. BSC Sendling München (6.) – Letzte Chance für die Sportfreunde? Der Tabellenletzte steht mit dem Rücken zur Wand, während Sendling nach oben schielt. Tabellenausblick: Sportfreunde braucht einen Sieg, um die Minimalchance auf den Klassenerhalt zu wahren; Sendling kann sich mit drei Punkten im gesicherten Mittelfeld festsetzen.

So., 22.03.2026, 11:15 Uhr TSV Turnerbund München Turnerbund TSV 1860 München TSV 1860 IV 11:15 PUSH