 2026-03-13T07:45:35.464Z

Ligabericht

KK 2 München: Fasanerie Nord gewinnt Krimi in Lerchenau

Kreisklasse 2 München. 18. Spieltag

von Helmut Kampa · Gestern, 08:52 Uhr · 0 Leser

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Kreisklasse 2
SC Inh. Moos
Unterföhring II
Schleißheim
SV Lohhof II

Der Spitzenreiter FC Schwabing 56 II zeigt sich in bestechender Form und begeistert mit einer starken Offensive (60 Tore). Dahinter bleibt SV Riedmoos erster Verfolger, während FC Eintracht München nach der klaren Niederlage ins Hintertreffen gerät. Die Plätze 4 bis 7 liegen eng beieinander, wodurch der Kampf um die obere Tabellenhälfte spannend bleibt.

Im Tabellenkeller kämpfen FC Unterföhring II und FC Alte Haide II weiter gegen den drohenden Abstieg. SV Lohhof II konnte erneut keinen Befreiungsschlag landen.

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung oberhalb klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Heute, 14:30 Uhr
SC Inhauser Moos
SC Inhauser MoosSC Inh. Moos
SV Istiklal München
SV Istiklal MünchenSV Istiklal
0
2
Abpfiff

SC Inhauser Moos – SV Istiklal München 0:2

Istiklal siegt auswärts souverän

Ein früher Doppelschlag durch Hizmetci (24.) und Üzüm (31.) entschied die Partie vor 40 Zuschauern.

Neuer Tabellenstand: SV Istiklal München behauptet Platz 4 (27 Punkte), SC Inhauser Moos bleibt Achter (23 Punkte).

Heute, 14:00 Uhr
SV Türkspor Allach
SV Türkspor AllachSV Türkspor
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide II
4
2
Abpfiff

SV Türkspor Allach – FC Alte Haide - DSC München II 4:2

Gürpinar-Show in Allach

Die Hausherren dominierten die Partie und führten nach Toren von Gürpinar (6., 16.) und Baba Kyari (48.) schnell 3:0. Gürpinar (55., Foulelfmeter) erhöhte, ehe Markl (76.) und Niedermeier (80.) Ergebniskosmetik betrieben.

Neuer Tabellenstand: SV Türkspor Allach rückt auf Platz 7 (26 Punkte), FC Alte Haide II bleibt Vorletzter (9 Punkte).

Heute, 12:30 Uhr
SV Nord München-Lerchenau
SV Nord München-LerchenauN. Lerchenau II
FC Fasanerie Nord
FC Fasanerie NordFasanerie N.
2
3
Abpfiff

SV Nord München-Lerchenau II – FC Fasanerie Nord 2:3

Fasanerie Nord gewinnt Krimi in Lerchenau

Vor 30 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel. Weber (9.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Prehl (10.) direkt ausglich. Schlieker (35.) und Gregor (63.) stellten auf 1:3, bevor Daouas (82.) die Partie noch einmal spannend machte.

Neuer Tabellenstand: FC Fasanerie Nord klettert auf Rang 5 (27 Punkte), SV Nord München-Lerchenau II bleibt Zehnter (19 Punkte).

Heute, 12:45 Uhr
SV Lohhof
SV LohhofSV Lohhof II
FC Phönix Schleißheim
FC Phönix SchleißheimSchleißheim
1
2
Abpfiff

SV Lohhof II – FC Phönix Schleißheim 1:2

Später Sieg für Phönix in Lohhof

Vor 75 Fans war es Vulić (10.), der Schleißheim in Führung brachte. Steinbach (45.+4, Foulelfmeter) glich aus, doch Hoffmann (88.) entschied die Partie spät. Bajraktari sah Gelb-Rot (85.).

Neuer Tabellenstand: FC Phönix Schleißheim bleibt Sechster (26 Punkte), SV Lohhof II verharrt auf Platz 11 (16 Punkte).

Heute, 14:00 Uhr
SV Riedmoos
SV RiedmoosRiedmoos
FC Eintracht München
FC Eintracht MünchenFC Eintracht
5
2
Abpfiff

SV Riedmoos – FC Eintracht München 5:2

Riedmoos setzt Ausrufezeichen gegen Eintracht

Vor 100 Zuschauern wechselte die Führung zunächst hin und her: Karkowski (16.) traf, Hauk (18.) glich aus. Dann entschieden Trajanovski (23., 90.+3), Neusiedl (37.) und Hantschel (51.) die Partie. Steinöcker (45.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik. Beide Teams verschossen je einen Elfmeter.

Neuer Tabellenstand: SV Riedmoos festigt Rang 2 (31 Punkte), FC Eintracht München bleibt Dritter (29 Punkte).

Heute, 14:30 Uhr
FC Schwabing 56
FC Schwabing 56FC Schwabing II
FC Unterföhring
FC UnterföhringUnterföhring II
8
2
Abpfiff

FC Schwabing 56 II – FC Unterföhring II 8:2

Schwabing zerlegt Unterföhring im Torrausch

Die Gastgeber überrollten die Gäste mit Toren von Brandenburger (4.), Spornraft (5.), Schanzer (10.), Weißer (26.), Sino (29.), Kitsidis (44., 71.) und Osmani (84.). Twumasi (74.) und Krusko (76.) trafen für die Gäste.

Neuer Tabellenstand: FC Schwabing 56 II baut die Tabellenführung aus (40 Punkte), FC Unterföhring II bleibt Letzter (8 Punkte).