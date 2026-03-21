KK 2 München: Fasanerie Nord gewinnt Krimi in Lerchenau

Der Spitzenreiter FC Schwabing 56 II zeigt sich in bestechender Form und begeistert mit einer starken Offensive (60 Tore). Dahinter bleibt SV Riedmoos erster Verfolger, während FC Eintracht München nach der klaren Niederlage ins Hintertreffen gerät. Die Plätze 4 bis 7 liegen eng beieinander, wodurch der Kampf um die obere Tabellenhälfte spannend bleibt.

Im Tabellenkeller kämpfen FC Unterföhring II und FC Alte Haide II weiter gegen den drohenden Abstieg. SV Lohhof II konnte erneut keinen Befreiungsschlag landen.