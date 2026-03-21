KK 2 München: Fasanerie Nord gewinnt Krimi in Lerchenau

Der Spitzenreiter FC Schwabing 56 II zeigt sich in bestechender Form und begeistert mit einer starken Offensive (60 Tore). Dahinter bleibt SV Riedmoos erster Verfolger, während FC Eintracht München nach der klaren Niederlage ins Hintertreffen gerät. Die Plätze 4 bis 7 liegen eng beieinander, wodurch der Kampf um die obere Tabellenhälfte spannend bleibt.
Im Tabellenkeller kämpfen FC Unterföhring II und FC Alte Haide II weiter gegen den drohenden Abstieg. SV Lohhof II konnte erneut keinen Befreiungsschlag landen.
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SC Inhauser Moos – SV Istiklal München 0:2
Istiklal siegt auswärts souverän
Ein früher Doppelschlag durch Hizmetci (24.) und Üzüm (31.) entschied die Partie vor 40 Zuschauern.
Neuer Tabellenstand: SV Istiklal München behauptet Platz 4 (27 Punkte), SC Inhauser Moos bleibt Achter (23 Punkte).
SV Türkspor Allach – FC Alte Haide - DSC München II 4:2
Gürpinar-Show in Allach
Die Hausherren dominierten die Partie und führten nach Toren von Gürpinar (6., 16.) und Baba Kyari (48.) schnell 3:0. Gürpinar (55., Foulelfmeter) erhöhte, ehe Markl (76.) und Niedermeier (80.) Ergebniskosmetik betrieben.
Neuer Tabellenstand: SV Türkspor Allach rückt auf Platz 7 (26 Punkte), FC Alte Haide II bleibt Vorletzter (9 Punkte).
SV Nord München-Lerchenau II – FC Fasanerie Nord 2:3
Fasanerie Nord gewinnt Krimi in Lerchenau
Vor 30 Zuschauern entwickelte sich ein packendes Spiel. Weber (9.) brachte die Gäste früh in Führung, ehe Prehl (10.) direkt ausglich. Schlieker (35.) und Gregor (63.) stellten auf 1:3, bevor Daouas (82.) die Partie noch einmal spannend machte.
Neuer Tabellenstand: FC Fasanerie Nord klettert auf Rang 5 (27 Punkte), SV Nord München-Lerchenau II bleibt Zehnter (19 Punkte).
SV Lohhof II – FC Phönix Schleißheim 1:2
Später Sieg für Phönix in Lohhof
Vor 75 Fans war es Vulić (10.), der Schleißheim in Führung brachte. Steinbach (45.+4, Foulelfmeter) glich aus, doch Hoffmann (88.) entschied die Partie spät. Bajraktari sah Gelb-Rot (85.).
Neuer Tabellenstand: FC Phönix Schleißheim bleibt Sechster (26 Punkte), SV Lohhof II verharrt auf Platz 11 (16 Punkte).
SV Riedmoos – FC Eintracht München 5:2
Riedmoos setzt Ausrufezeichen gegen Eintracht
Vor 100 Zuschauern wechselte die Führung zunächst hin und her: Karkowski (16.) traf, Hauk (18.) glich aus. Dann entschieden Trajanovski (23., 90.+3), Neusiedl (37.) und Hantschel (51.) die Partie. Steinöcker (45.) betrieb nur noch Ergebniskosmetik. Beide Teams verschossen je einen Elfmeter.
Neuer Tabellenstand: SV Riedmoos festigt Rang 2 (31 Punkte), FC Eintracht München bleibt Dritter (29 Punkte).
FC Schwabing 56 II – FC Unterföhring II 8:2
Schwabing zerlegt Unterföhring im Torrausch
Die Gastgeber überrollten die Gäste mit Toren von Brandenburger (4.), Spornraft (5.), Schanzer (10.), Weißer (26.), Sino (29.), Kitsidis (44., 71.) und Osmani (84.). Twumasi (74.) und Krusko (76.) trafen für die Gäste.
Neuer Tabellenstand: FC Schwabing 56 II baut die Tabellenführung aus (40 Punkte), FC Unterföhring II bleibt Letzter (8 Punkte).