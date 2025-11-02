Kizil-Show in Pesch: Porz feiert gegen dezimierte Pescher

Die SpVg Porz hat am zehnten Spieltag der Mittelrheinliga ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt und im Abstiegskampf ein 6:1 beim FC Pesch gefeiert. Torjäger Metin Kizil war dabei der überragende Mann des Abends – mit vier Treffern führte er seine Mannschaft zum höchsten Saisonsieg und übernahm mit nun 13 Toren die Führung der Torschützenliste.

Für Pesch war es dagegen ein weiterer bitterer Abend: Nach der frühen Roten Karte gegen Servet Furkan Aydin (15.), der mit der Hand ein Tor der Porzer verhindert hatte, war das Team von Adriano Terranova über 75 Minuten in Unterzahl und konnte trotz kämpferischer Ansätze nichts Zählbares holen.

„Die rote Karte war ganz klar der Knackpunkt“, sagte Terranova nach dem Spiel. „Furkan Aydin klärt den Ball in Torwartmanier. In solchen Situationen denkt man als Verteidiger nicht viel nach. Das ist natürlich ultraschwer, 75 Minuten lang in Unterzahl zu spielen.“

Dabei hatte die Partie zunächst vielversprechend begonnen. Nach dem Handelfmeter durch Kizil (15.) glich Louis Müller nur zwei Minuten später für Pesch aus. Doch schon in der 20. Minute brachte Kizil Porz erneut in Führung – und leitete damit den spielentscheidenden Lauf ein.

„Am Anfang war es toll. Es war genau das, was sich jeder Zuschauer erhofft hatte – ein laufintensives Spiel, es ging hin und her“, so Terranova. „Nach zehn Minuten stand es von den Chancen her 2:2, es wäre ein toller Abend geworden. Aber die rote Karte hat das Spiel definitiv beeinflusst.“

Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gäste die numerische Überlegenheit konsequent. Kizil traf nach Wiederanpfiff gleich zweimal (47., 53.) und machte seinen Vierepack perfekt. Eung-yu Kim (59.) und Benjamin Winnersbach (69.) sorgten schließlich für den klaren 6:1-Endstand.

Porz-Trainer Jonas Wendt zeigte sich nach dem Schlusspfiff hochzufrieden mit der Art und Weise, wie seine Mannschaft nach der Pause auftrat: „Beide Teams kommen offensiv gut ins Spiel. Dann kommt es zur Situation, in der wir aufs leere Tor schießen, und der Feldspieler hält den Ball – gute Parade, aber halt mit der Hand. Das ist dann glatt Rot, wir verwandeln den Elfer und haben danach komischerweise so ein bisschen die Ordnung verloren.“

Wendt: "Erste Halbzeit hat mir nicht so gut gefallen"

Nach dem Ausgleich habe sein Team aber schnell reagiert: „Wir machen relativ früh das 2:1, dennoch hat mir die erste Halbzeit nicht so gut gefallen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann richtig, richtig gut gemacht – zwischen der 45. und 75. Minute haben wir das Spiel klar dominiert.“

Mit dem Sieg verschaffte sich Porz etwas Luft im Tabellenkeller. „Wir wissen, dass wir offensiv sehr gefährlich sind“, sagte Wendt. „Aber wir müssen stabiler verteidigen – wir haben noch kein Zu-Null-Spiel gehabt. Trotzdem: Das war ein ganz wichtiger Sieg, weil wir wissen, dass mit Gegnern wie Vichttal, Hennef und Merten schwere Wochen auf uns zukommen.“

Porz geht nun mit Selbstvertrauen ins Heimspiel gegen den Tabellendritten VfL Vichttal. „Wir gehen als Underdog ins Spiel“, so Wendt. „Aber wir haben in dieser Saison schon mehrfach gezeigt, dass wir auch Top-Favoriten schlagen können.“