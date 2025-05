Gilani wechselt zum ETB. – Foto: ETB Schwarz-Weiß Essen

Kiyan Gilani verstärkt Schwarz-Weiß Essen Oberliga: Der ETB Schwarz-Weiß Essen gibt die Verpflichtung von Kiyan Gilani bekannt. Der 25-Jährige kommt von der SpVgg Erkenschwick. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein ETB SW Essen Karl Weiß Kiyan Gilani

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen weiteren Spieler mit Oberligaerfahrung für sein Team verpflichtet: Von der SpVgg Erkenschwick wechselt Kiyan Gilani an den ehrwürdigen Uhlenkrug. Der 25-jährige Mittelfeldspieler wurde in der Jugendabteilung von der SG Wattenscheid 09 ausgebildet. Seine letzten beiden Stationen im Seniorenbereich waren die TSG Sprockhövel und die SpVgg Erkenschwick, mit denen er in der Oberliga Westfalen gespielt hat. Aufgrund einer Verletzung kam Kiyan Gilani in dieser Spielzeit bisher nur auf 14 Meisterschaftsspiele. Er wohnt in Bochum, macht eine Ausbildung zum Speditionskaufmann in Ratingen und absolviert dort gerade sein letztes Ausbildungsjahr.

"Auf die neue Herausforderung und das neue Kapitel freue ich mich sehr" ETB-Neuzugang Kiyan Gilani über seinen Wechsel an den Uhlenkrug: „Wenn man den ETB in den letzten Jahren verfolgt hat, sieht man, dass dort super Arbeit geleistet wird. Die Mannschaft hat sich stetig verbessert und ich sehe in der nächsten Saison das Potential ganz oben mitzuspielen. Der Verein und die ganze Infrastruktur sprechen mich sehr an. Es ist einfach ein Club, für den ich gerne spielen möchte. Die Gespräche mit den ETB-Verantwortlichen sind sehr gut verlaufen und haben mir ein gutes Gefühl gegeben. Alle waren sehr sympathisch und es hat einfach gepasst. Das war auch ein Grund, dass ich sehr gerne an den Uhlenkrug wechsle. Ich werde alles für den ETB geben und möchte mit der Mannschaft erfolgreich sein. Ich hoffe, dass wir viele Erfolge zusammen feiern werden. Auf die neue Herausforderung und das neue Kapitel freue ich mich sehr. Mal sehen, wo unsere Reise dann hingeht.“