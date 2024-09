Kiy rettet das Yeboah-Debüt spät

In der Nachspielzeit hat Engin Kiy das Debüt von Neu-Coach Dennis Yeboah gerettet. Der SV Lindwedel-Hope nimmt damit spät einen Zähler vom FC Hagen/Uthlede mit auf die Heimreise.

Am Dienstag leitete Dennis Yeboah, der bis zuletzt noch selbst die Fußballschuhe für den TSV Krähenwinkel/Kaltenweide in der Landesliga Hannover schnürte und davor den Oberligisten SV Ramlingen/Ehlershausen coachte, die erste Einheit an der Hoper Straße.