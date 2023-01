Raimund Kiuzauskas und Philipp Franke bei der Arbeit. – Foto: Christian Schmidt

Kiuzauskas und Franke trainieren den TuS Lindlar auch im nächsten Jahr Kreisliga A Berg: Die Verpflichtung des Trainerduos Raimund Kiuzauskas und Philipp Franke ist bisher eine Erfolgsgeschichte - der Verein zurrt die Zusammenarbeit deswegen auch für das kommende Jahr fest.

Der TuS Lindlar macht nur drei Spiele nach der Verpflichtung vom Trainerduo Raimund Kiuzauskas und Philipp Franke Nägel mit Köpfen. Schon jetzt steht fest, dass das Duo auch in der kommenden Saison in Lindlar an der Seitenlinie stehen wird.

Vollste Zufriedenheit beim TuS Lindlar Anfang November hatte der TuS Kiuzauskas und Franke als Nachfolger von Norbert Scheider bekannt gegeben. "Wir haben den Auftrag bekommen, Konstanz, Ruhe und natürlich sportlichen Erfolg in die Truppe reinzubekommen", sagte Franke damals gegenüber FuPa Mittelrhein. Und das gelang auf Anhieb: Mit neun Punkten aus den verbleibenden drei Spielen in der Kreisliga A Berg bis zur Winterpause sammelte Lindlar seit dem Amtsantritt die maximale Ausbeute ein. Kein Wunder also, dass man im Verein sehr zufrieden mit der Arbeit des Trainergespanns ist. „Phil und Raimund leisten Hervorragendes. Ihre Erfahrung und ihre Energie übertragen sich auf die Mannschaft. Die Spieler sind sehr zufrieden und die Stimmung ist ausgezeichnet", lobt Vorstandsmitglied Jörg Müller gegenüber Oberberg Aktuell. Zwischenziel erreicht Es ist keine Überraschung, dass die Zusammenarbeit für die nächste Saison nach so kurzer Zeit festgezurrt wurde, schließlich war das Projekt von Beginn an langfristig ausgelegt. So hatte Franke als Tabellenneunter gleich zu Beginn betont: "Im Laufe der Rückrunde wollen wir unter die Top-6 kommen, um dann positiver in die nächste Saison zu starten." Schaut man auf die aktuelle Tabelle, dann ist der TuS auf einem guten Weg, sein Saisonziel zu erreichen. Lindlar überwintert bereits auf dem anvisierten sechsten Platz. Mit dem Aufstieg wird es indes wohl nichts mehr. Zu groß ist die Differenz zu Tabellenführer SSV Jan Wellem, der dem TuS schon mit 18 Punkten enteilt ist.