Kittel und Co.: Das sind die Top-Transfers der Gruppenliga

Wetzlar. Ein Name thront über allem. Mit der Verpflichtung des Ex-Profis Sonny Kittel, der in seiner Karriere unter anderem für den Hamburger SV und Eintracht Frankfurt spielte, hat der SV Bauerbach vor einigen Wochen über die Grenzen Mittelhessens hinaus für Aufsehen gesorgt. Beim Fußball-Gruppenligisten soll der 33-Jährige die Rolle als spielender Co-Trainer einnehmen. Gleichzeitig möchte Kittel, der in Bauerbach auf seinen Bruder Sammy trifft, aber auch seine Fußballschule vorantreiben.
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