 2026-07-15T13:02:00.603Z

Transfers

Kittel und Co.: Das sind die Top-Transfers der Gruppenliga

Teaser GL GI/MR: +++ Der Startschuss für die Fußball-Gruppenliga fällt am 31. Juli. Ein Name überstrahlt schon jetzt alles. Doch wer sind daneben die Top-Transfers? Wir geben einen Überblick +++

von Redaktion · Heute, 12:12 Uhr · 0 Leser
Früher beim Hamburger SV oder Eintracht Frankfurt spielt Sonny Kittel in der kommenden Saison für den Fußball-Gruppenligisten SV Bauerbach. (Archivbild) © dpa
Früher beim Hamburger SV oder Eintracht Frankfurt spielt Sonny Kittel in der kommenden Saison für den Fußball-Gruppenligisten SV Bauerbach. (Archivbild) © dpa

Verlinkte Inhalte

GL Gießen/Marburg
FV Breidenbach
Eintr. Stadtallendorf II
TSG Leihgestern
SC Waldgirmes II

Wetzlar. Ein Name thront über allem. Mit der Verpflichtung des Ex-Profis Sonny Kittel, der in seiner Karriere unter anderem für den Hamburger SV und Eintracht Frankfurt spielte, hat der SV Bauerbach vor einigen Wochen über die Grenzen Mittelhessens hinaus für Aufsehen gesorgt. Beim Fußball-Gruppenligisten soll der 33-Jährige die Rolle als spielender Co-Trainer einnehmen. Gleichzeitig möchte Kittel, der in Bauerbach auf seinen Bruder Sammy trifft, aber auch seine Fußballschule vorantreiben.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.