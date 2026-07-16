Kittel und Co.: Das sind die Top-Transfers der Gruppenliga

Früher beim Hamburger SV oder Eintracht Frankfurt spielt Sonny Kittel in der kommenden Saison für den Fußball-Gruppenligisten SV Bauerbach. (Archivbild) © dpa

Wetzlar. Ein Name thront über allem. Mit der Verpflichtung des Ex-Profis Sonny Kittel, der in seiner Karriere unter anderem für den Hamburger SV und Eintracht Frankfurt spielte, hat der SV Bauerbach vor einigen Wochen über die Grenzen Mittelhessens hinaus für Aufsehen gesorgt. Beim Fußball-Gruppenligisten soll der 33-Jährige die Rolle als spielender Co-Trainer einnehmen. Gleichzeitig möchte Kittel, der in Bauerbach auf seinen Bruder Sammy trifft, aber auch seine Fußballschule vorantreiben.