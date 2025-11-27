Kitar-Elf will Hinrundensieg wiederholen und oben überwintern

Am Sonntag steigt im Friedrich-Ebert-Stadion das letzte Heimspiel des Jahres – und das verspricht noch einmal Hochspannung. Der VfV Borussia 06 Hildesheim trifft ab 14 Uhr auf den TuS Bersenbrück, der derzeit als eines der formstärksten Teams der Oberliga Niedersachsen gilt. Nach zwei witterungsbedingten Spielabsagen wollen die Hildesheimer den Rhythmus wiederfinden und mit einem Heimsieg auf Platz zwei überwintern.

Die Gäste aus dem Osnabrücker Land reisen mit beeindruckender Serie an. Seit der Niederlage im September gegen Spelle-Venhaus ist die Mannschaft von Trainer Andy Steinmann ungeschlagen und feierte fünf Siege aus den letzten sechs Spielen – darunter das 4:1 beim Tabellenführer Egestorf-Langreder und ein 5:0 gegen den Lüneburger SK Hansa. Der TuS hat sich damit im Kreis der Aufstiegsanwärter etabliert.

Doch auch der VfV 06 hat in dieser Saison schon mehrfach bewiesen, dass er mit den Spitzenteams der Liga auf Augenhöhe ist. Das Hinspiel in Bersenbrück entschied die Elf von Ridha Kitar mit 3:1 für sich – eine Leistung, an die man nun anknüpfen will. Nach der Länderspielpause und den ausgefallenen Partien habe das Team „im Training gut gearbeitet und sei bereit für den Jahresendspurt“, heißt es aus dem Vereinsumfeld.

Personell kann Kitar nahezu aus dem Vollen schöpfen. Sean Redemann und Hamudi Baghdadi sind nach ihren Verletzungspausen wieder Optionen, Karsan Doski kehrt in den Kader zurück, und auch die Stammkräfte um Mick Gudra, Mahdi Biso und Louis Malina stehen bereit. Die Stimmung sei gut, der Fokus klar: „Wir wollen das Jahr mit einem Erfolgserlebnis beenden und uns für die kommenden Aufgaben optimal positionieren“, so Sportvorstand Omar Fahmy.

Der Platz im Stadion wurde noch einmal präpariert – gemäht, gewalzt und spielfertig gemacht. Auch das Wetter spielt mit: Glühwein, Flutlicht und Fußball – beste Voraussetzungen also für einen attraktiven Oberliganachmittag.

Schiedsrichter der Partie ist Nils Bichler (Diepholz). Der VfV 06 hofft auf eine stimmungsvolle Kulisse und die passende Antwort auf die jüngste Heimniederlage gegen Spelle-Venhaus. Ein Sieg würde den Hildesheimern eine starke Ausgangsposition im Aufstiegsrennen verschaffen.