Kitar-Elf trotzt fünf Zweitliga-Profis und siegt verdient

Der VfV 06 Hildesheim hat mit einem beeindruckenden Auftritt die passende Antwort auf die Heimpleite gegen Heeslingen gegeben. Beim 3:1 (2:1)-Erfolg gegen die U23 von Eintracht Braunschweig überzeugte die Mannschaft von Ridha Kitar über 90 Minuten mit Mut, Stabilität und spielerischer Klasse – trotz namhafter Verstärkung im gegnerischen Team.

Die Gastgeber traten mit gleich fünf Akteuren aus dem Zweitliga-Kader an – unter ihnen Ex-Bundesliga-Stürmer Sebastian Polter, der mit seiner Routine zunächst für den frühen Rückstand des VfV 06 sorgte. Nach einem Handspiel von Tom Kinitz entschied Schiedsrichter Jannik Meyer bereits in der 4. Minute auf Strafstoß, den Polter sicher verwandelte.

Doch Hildesheim ließ sich von der unglücklichen Szene nicht beeindrucken. Die Kitar-Elf stand kompakt, verschob klug – und setzte zunehmend Akzente nach vorn. Mit dem mutigen Flügelspiel von Louis Malina und dem zentralen Zug von Mick Gudra kam der VfV 06 immer besser ins Spiel.

In der 16. Minute fiel der Ausgleich: Malina setzte sich über links durch und legte präzise für Gudra ab, der aus 16 Metern flach zum 1:1 traf. Nur zehn Minuten später folgte der Höhepunkt des Spiels – und wohl eines der schönsten Tore der Saison. Gudra startete an der Mittellinie, ließ zwei Gegenspieler stehen und schlenzte den Ball aus gut 22 Metern unhaltbar in den Winkel.

Mit der 2:1-Führung im Rücken dominierte die Domstadtelf bis zur Pause das Geschehen und hatte das Spielgeschehen danach weitgehend im Griff. Die Defensive um Gatermann, Kinitz und Schulze stand stabil, Keeper Lennart Schulze Kökelsum parierte sicher gegen Polter und Sané.

Doski sorgt für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel versuchte Braunschweig, über lange Bälle und die individuelle Klasse seiner Profis wieder ins Spiel zu kommen. Doch der VfV 06 blieb ruhig und verteidigte konzentriert. In der Nachspielzeit entschied Karsan Doski die Partie endgültig: Nach einem gewonnenen Zweikampf auf Höhe der Mittellinie stürmte er allein aufs Tor zu und verwandelte zum 3:1-Endstand.

Starker Teamgeist und Tabellenplatz zwei

Mit diesem Erfolg festigte die Domstadtelf ihre Position in der Spitzengruppe und steht nach zehn Spielen punktgleich mit Atlas Delmenhorst auf Platz zwei der Oberliga Niedersachsen. Besonders erfreulich: Das Team zeigte nach zwei Niederlagen in Folge die richtige Reaktion – geschlossen, kontrolliert und effizient.

Am kommenden Freitag folgt das nächste Highlight: die Flutlichtpremiere im Friedrich-Ebert-Stadion gegen Aufsteiger MTV Wolfenbüttel. Mit einer Leistung wie in Braunschweig dürfte die Elf von Ridha Kitar bestens gerüstet sein.

Eintracht Braunschweig II – VfV Borussia 06 Hildesheim 1:3

Eintracht Braunschweig II: Marko Rajkovacic, Maxim Root, Andrej Schlothauer (77. Basim El-Haj), Raffael Ziegele, Sanoussy Ba (63. Enes Gündüz), Mohamed Dräger, Jona Renner (71. Robin Placinta), Hugo Luis Afonso (63. Leonard Laatsch), Sidney Raebiger, Sidi Sané (82. Kacper Szczerba), Sebastian Polter - Trainer: Fabian Adelmann

VfV Borussia 06 Hildesheim: Lennart Schulze Kökelsum, Yannik Schulze, Tom Joshua Kinitz, Klaas Gatermann, Karsan Doski, Jo-Willem Tewes, Mick Gudra (82. Fred Mc Mensah Quarshie), Robin Wedemeier (63. Luis Karaqi), Thomas Kellogg Case (77. Yusuf-Islam Akdas), Mahdi Kahled Biso, Louis Malina - Trainer: Ridha Kitar

Schiedsrichter: Jannik Benjamin Meyer - Zuschauer: 217

Tore: 1:0 Sebastian Polter (4. Handelfmeter), 1:1 Mick Gudra (16.), 1:2 Mick Gudra (27.), 1:3 Karsan Doski (90.+4)