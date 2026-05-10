Kitagawa trifft erneut: FCD belohnt sich aber nicht

Gleich schlägt der Ball im Siegburger Kasten ein: Tomoki Kitagawa (3. v. l.) erzielt das 1:2 aus Dürener Sicht. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Nachdem der Schiedsrichter zum letzten Mal an diesem Sonntagnachmittag in seine Pfeife geblasen hatte, ballten die Spieler des SV Siegburg ihre Fäuste und sanken erschöpft zu Boden.

„Wir können sehr zufrieden sein, wie die Jungs aufgetreten sind. Wir haben insofern unser Ziel erreicht, dass wir gesagt haben, Siegburg muss an die Grenze gehen, um hier die Punkte mitzunehmen“, sagte Luca Lausberg nach der 1:2-Niederlage seines Teams. „Wir hätten einen Zähler am Ende verdient gehabt“, schob der Trainer des 1. FC Düren hinterher.

Die Mannschaft von Trainer Alexander Otto feierte mit letzter Kraft den hart erkämpften Dreier auf der Dürener Westkampfbahn, der dem Tabellenzweiten der Fußball-Mittelrheinliga aufgrund des zeitgleichen Patzers von Primus SV Bergisch Gladbach eine deutlich verbesserte Ausgangslage im Kampf um Platz eins verschaffte.

Die Partie nahm erst mit etwas Verspätung richtig Fahrt auf. Ein verunglücktes Passspiel von Yannick Marko sorgte für den ersten Aufreger. Die Gäste nutzten den Fauxpas des Dürener Keepers eiskalt. Nico Kuhbier legte quer zu seinem Sturmpartner William McIntosh, der unbedrängt zum 1:0 einschob (21. Minute).

Nun ging es Schlag auf Schlag weiter. Dürens neuer Hoffnungsträger Tomoki Kitagawa, der in den beiden Partien zuvor satte fünf Treffer erzielt hatte, spitzelte den Ball an Jens Fikisi vorbei, doch Mamy Conde rettete für seinen geschlagenen Keeper per Grätsche kurz vor der Linie. Im direkten Gegenzug zeigten die Gäste, warum sie fast ganz oben in der Tabelle stehen. Erneut setzte Kuhbier seinen Nebenmann McIntosh in Szene, der eiskalt zum 2:0 einnetzte (30.). Wenig später hatte Siegburgs Kapitän Enes Yilmaz das 3:0 auf dem Fuß, doch diesmal war Marko mit den Händen zur Stelle.

Die Hausherren gaben sich nicht auf. Nach einer Ecke drückte Kitagawa die Kugel aus dem Gewühl heraus zum umjubelten 1:2 über die Linie (35.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später hätte der erst 18-Jährige sogar auf 2:2 stellen können, doch Fikisi wehrte den Ball in letzter Sekunde ab. Der Nachschuss von Jannis Kuckertz ging weit über das Gehäuse.

„Nicht viel zugelassen“

Nach dem Seitenwechsel zirkelte Siegburgs Top-Torjäger McIntosh den Ball aus rund 15 Metern in Richtung Winkel, doch sein Teamkollege bekam den Kopf nicht mehr rechtzeitig aus dem Weg und verhinderte so ungewollt den Einschlag zum 3:1 (51.). In der 70. Minute lenkte Marko zudem einen wuchtigen Schuss von McIntosh mit einer Hand über die Latte.

Der eingewechselte U19-Akteur Malik Tekin vergab in der Schlussphase die beiden besten Möglichkeiten der Gastgeber. Beide Male ging der Ball knapp übers Tor (79., 83.). Die letzte Gelegeheit vergab schließlich Kuhbier, der zu ungenau zielte und den Ball links am Tor vorbeilegte (87.). „Durch den ersten Fehler im Spiel sind wir in Rückstand geraten. Auch den hohen Ball vor dem 0:2 haben wir nicht so verteidigt, wie man ihn eigentlich verteidigen muss. Insgesamt haben wir aber nicht viel zugelassen und uns auch selbst einige Chancen herausgespielt“, zeigte sich Lausberg zufrieden mit der Leistung, nicht aber mit dem Resultat.

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