Kitagawa führt den 1. FC Düren zum klaren Heimsieg Der 1. FC Düren hat in der Fußball-Mittelrheinliga nach sechs sieglosen Spielen wieder gewonnen. Beim 5:2 gegen die Spielvereinigung Porz ragt der Japaner als dreifacher Torschütze und Vorbereiter heraus. von Lars Brepols · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser

Bejubelt seinen Treffer zum zwischenzeitlichen 4:1: Dürens Tomoki Kitagawa. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Die Erleichterung machte sich schnell breit auf der Dürener Westkampfbahn. Nach sechs sieglosen Spielen in Folge hat der 1. FC Düren mal wieder einen Dreier in der Fußball-Mittelrheinliga eingefahren und somit den Klassenerhalt sechs Spieltage vor Schluss so gut wie gesichert.

Der souveräne 5:2-Erfolg gegen die Spielvereinigung Porz wurde nach der Partie ausgiebig gefeiert. Gemeinsam stimmten Spieler und Fans die obligatorische Humba an. „Über die kompletten 90 Minuten gesehen war es ein absolut verdienter Sieg. Wir sind sehr glücklich“, resümierte FCD-Trainer Luca Lausberg. Die erste Aktion des Spiels gehörte den Gastgebern – und sie führte direkt zum Erfolg. Tomoki Kitagawa vollendete einen schön herausgespielten Angriff zum 1:0 (4. Minute). Die Dürener blieben auch in der Folge am Drücker. Genki Miyoshi probierte es aus der Distanz (17.), wenig später scheiterte der Japaner mit einem Kopfball am gut reagierenden Porzer Keeper Markus Wollnik (19.).

Die Gäste tauchten erst nach einer knappen halben Stunde zum ersten Mal an diesem sonnigen Sonntagnachmittag gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke probierte es Kapitän Andre Rosteck artistisch per Volleyabnahme. Die Kugel segelte knapp am linken Pfosten vorbei. Die Porzer schwammen sich nun immer mehr frei. Ein Schuss von Raphael Kaik zischte hauchzart am Pfosten vorbei (33.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später vergab auf der anderen Seite Dürens Samy Jaksic völlig freistehend aus sechs Metern das 2:0. Im direkten Gegenzug schafften die Porzer den nicht unverdienten Ausgleich. Marciano Aziz behielt im Zweikampf die Oberhand und vollendete aus spitzem Winkel mit einem Flachschuss ins linke untere Eck zum 1:1 (36.). Die Hausherren schüttelten sich kurz und fanden in der Folge wieder deutlich besser in die Partie. Nach einer Ecke von Jannis Kuckertz stieg Emeraude Kongolo am höchsten, doch sein Kopfball flog am Tor vorbei (42.). In der Nachspielzeit ertönte dann aber doch die Dürener Torsirene: Kitagawa bediente in der Mitte den einlaufenden Vincent Zingel, der den Ball zum 2:1 über die Linie grätschte.