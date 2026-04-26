Kitagawa führt den 1. FC Düren zum klaren Heimsieg

Die Erleichterung machte sich schnell breit auf der Dürener Westkampfbahn. Nach sechs sieglosen Spielen in Folge hat der 1. FC Düren mal wieder einen Dreier in der Fußball-Mittelrheinliga eingefahren und somit den Klassenerhalt sechs Spieltage vor Schluss so gut wie gesichert.
Der souveräne 5:2-Erfolg gegen die Spielvereinigung Porz wurde nach der Partie ausgiebig gefeiert. Gemeinsam stimmten Spieler und Fans die obligatorische Humba an. „Über die kompletten 90 Minuten gesehen war es ein absolut verdienter Sieg. Wir sind sehr glücklich“, resümierte FCD-Trainer Luca Lausberg.
Die erste Aktion des Spiels gehörte den Gastgebern – und sie führte direkt zum Erfolg. Tomoki Kitagawa vollendete einen schön herausgespielten Angriff zum 1:0 (4. Minute). Die Dürener blieben auch in der Folge am Drücker. Genki Miyoshi probierte es aus der Distanz (17.), wenig später scheiterte der Japaner mit einem Kopfball am gut reagierenden Porzer Keeper Markus Wollnik (19.).
Die Gäste tauchten erst nach einer knappen halben Stunde zum ersten Mal an diesem sonnigen Sonntagnachmittag gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf. Nach einer zunächst abgewehrten Ecke probierte es Kapitän Andre Rosteck artistisch per Volleyabnahme. Die Kugel segelte knapp am linken Pfosten vorbei. Die Porzer schwammen sich nun immer mehr frei. Ein Schuss von Raphael Kaik zischte hauchzart am Pfosten vorbei (33.). Nur zwei Zeigerumdrehungen später vergab auf der anderen Seite Dürens Samy Jaksic völlig freistehend aus sechs Metern das 2:0.
Im direkten Gegenzug schafften die Porzer den nicht unverdienten Ausgleich. Marciano Aziz behielt im Zweikampf die Oberhand und vollendete aus spitzem Winkel mit einem Flachschuss ins linke untere Eck zum 1:1 (36.). Die Hausherren schüttelten sich kurz und fanden in der Folge wieder deutlich besser in die Partie. Nach einer Ecke von Jannis Kuckertz stieg Emeraude Kongolo am höchsten, doch sein Kopfball flog am Tor vorbei (42.). In der Nachspielzeit ertönte dann aber doch die Dürener Torsirene: Kitagawa bediente in der Mitte den einlaufenden Vincent Zingel, der den Ball zum 2:1 über die Linie grätschte.
Zur zweiten Halbzeit schickte Lausberg seinen Anführer und baldigen Nachfolger auf der Trainerbank, Philipp Simon, aufs Feld. Der 32-jährige Routinier , der aus familiären Gründen unter der Woche nicht komplett trainieren konnte und daher zunächst auf der Bank Platz nehmen musste, war direkt zur Stelle. Kitagawa passte von der rechten Seite flach in den Rückraum, wo Simon lauerte und den Ball unhaltbar zum 3:1 in die Maschen hämmerte (48.). Zehn Minuten später sorgte Kitagawa dann selbst für die Vorentscheidung. Nach einem Pressschlag mit dem Porzer Keeper kullerte der Ball zum 4:1 ins Netz (58.).
Der Mann des Tages war es dann auch, der das 5:1 nachlegte (69.). Kitagawa hatte sich über die halbrechte Seite durchgetankt, trocken abgezogen und getroffen. In der Schlussphase schaffte Rosteck nach einer Ecke per Kopf nur noch das 2:5 aus Porzer Sicht. Wenig später war Schluss und der neunte Saisonsieg der Dürener aktenkundig.
Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de