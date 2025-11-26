KIT im Nachbarschaftsduell unter Wert geschlagen.

Der 2:2-Vorschau-Tipp von pfoschdeschuss.de hätte sich beinahe als Volltreffer entpuppt. Nach zwei kuriosen KSV-Toren im ersten Abschnitt waren die KITies insbesondere nach ihrem Anschlusstreffer in der 68. Minute über eine halbe Halbzeit lang drauf und dran am vorausgesagten Ergebnis. Denn erst das 3:1 in der Nachspielzeit erlöste die Anspannung bei den heimischen Anhängern. Bei ausgeglichener Chancenanzahl eroberten sich die glücklicheren Waldstädter wie schon im Hinspiel erneut die drei Zähler und schlossen damit an Punkten zum Kontrahenten auf. Zunächst sorgten die KIT-Akteure Simon Schimassek aus der Drehung (11.) und Fabian Speck mit einem Flachschuss (14.) für einen Hauch von Torgefahr. Kurz darauf profitierte Schimassek von einem Fehlpass in der heimischen Hintermannschaft, scheiterte aber in bester Position am glänzend parierenden Christian Becker (15.). Beim folgenden Gegenangriff wurde die Innennverteidigung der Gäste dann durch ein Störmanöver von Pavel Bagrets im Strafraum unter Druck gesetzt. Dabei überlistete Philipp Mehr mit einem Rückpass den eigenen Torwart, der die 1:0-KSV-Führung nicht mehr verhindern konnte (16.). Wenig später konnte sich der Keeper dann aber auszeichnen, als er eine gute KSV-Gelegenheit reaktionsschnell zunichtemachte (20.). Doch nur zwei Minuten später musste Norman Ladwig zusehen, wie die Kugel hinter ihm einschlug. Von Dennis Bäuerle angespielt, schlug der fast von der Außenlinie ins Zentrum beförderte Flankenball von Tom Niederer zur Überraschung aller unter dem Lattenkreuz zum 2:0 ein (22.). Dann verpassten die Hausherren bei einer schönen Angriffsaktion einen klareren Vorsprung. Hassan Hout spielte Bagrets genial frei, der aber freistehend aus kurzer Entfernung über den Kasten drosch (26.). Danach köpfte auf der anderen Seite Moritz Braun einen Kopfball über die Latte (27.) und Schimasseks Abschluss lenkte der KSV-Keeper an den Pfosten ins Aus (30.). Nach etwas Leerlauf auf beiden Seiten überstanden die Gastgeber eine KIT-Drangperiode kurz vor dem Seitenwechsel schadlos. Die Jungs von Markus Zöller kamen sogleich druckvoll aus der Kabine und nahmen das Heft des Handelns zunehmend in die Hand. Die in die Defensive gedrängten Hausherren ließen aber lange keine Torchancen zu - bis ein KSV-ler auf dem Rasen ausrutschte und Till Fromm Kollege Schimassek auf die Reise schickte. Der Torjäger entzog sich flink dem Zugriff und stellte mit einem Flachschuss ins lange Eck auf 2:1 (68.). Auf der anderen Seite antwortete Dennis Bäuerle mit einem abgefälschten Abschluss, der vom Pfosten ins Aus flog (71.). Die Folgezeit war dann geprägt von energischen Angriffsaktionen der Studies, dem die Truppe von Christian Stumpf mit Einsatzfreude und Kampfstärke begegnete. Durch unsauberes Passspiel verpufften andererseits die KSV-Angriffsversuche meist schon im Ansatz. Die Gäste wiederum taten sich gegen die aufmerksamen KSV-ler schwer, ihre überlegenen Spielanteile in Torchancen umzumünzen. So kamen sie nur noch zu einer einzigen hochkarätigen Gelegenheit in der 77. Minute. Becker verhinderte gegen den strammen Schuss von Dennis Krautwurst und den Nachschuss aus kurzer Entfernung aber mit Bravour den Ausgleich. Den Versuch von Justus Krümmel fasste er sich eher unspektakulär, aber nicht weniger sicher (85.). Für die tapfer kämpfenden Nordsternler verpasste Bäuerle mit einem strammen Schuss ans Lattenkreuz die vorzeitige Entscheidung (89.). Die folgte zwei Minuten später in der Nachspielzeit. Samir Frank brachte einen Freistoßball scharf in den 16-er, wo die KIT-Abwehr nicht erfolgreich klären konnte. In der dicht besiedelten Gefahrenzone war es schlussendlich Michael Held, der im Getümmel die Lücke fand und dem aus wenigen Metern das umjubelte 3:1 glückte (90.+1). Wenig später tönte in der insgesamt fairen Begegnung der Schlusspfiff, der zwei maximal unterschiedliche Gefühlsmomente für beide Teams auslöste und die KSV-ler vorübergehend auf den 3. Tabellenplatz hievte. Am abschließenden Spieltag vor der Winterpause steht für die Waldstädter nun noch ein weiteres Nachbarschaftsduell beim VSV Büchig auf dem Programm. Wenn zwei punktgleiche Mannschaften aufeinandertreffen, lässt sich schwerlich eine Voraussage treffen. Da ist jedes Ergebnis drin. Wetten, dass pfoschdeschuss.de wieder ein Unentschieden tippt ... (Hans-Dieter Brumm, Karlsruher SV).