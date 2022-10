Kisslegg entscheidet Spitzenspiel per Traumtor

Nach der Halbzeit kämpfte sich Kisslegg aggressiver ins Spiel und somit entwickelte sich ein ziemlich zerfahrenes Fußballspiel. Der Schiedsrichter verpasste es leider mehrmals, die deutlich zu harte Gangart der Heimmannschaft zu unterbinden und somit wurden die Spieler aus Aichstetten einige Male rüde zu Boden gelegt. Nach der Auswechslung durch L. Kling in der 73. Minute, der aufgrund dessen ins Krankenhaus transportiert werden musste, waren die Aichstettner Jungs mit dem Kopf nicht mehr ganz bei der Sache. Kisslegg nutzte direkt danach durch M. Aschenbrenner einen Abwehrfehler eiskalt aus zum 2:1 (75.). Ebenso kurz nach dem Kisslegger Führungstreffer fiel fast wieder der Ausgleich durch M. Gehring, der den Ball aus kurzer Distanz aber knapp drüber setzte. Das Tor des Tages erzielte E. Baysal von der Mittellinie, das den Kissleggern die vielumjubelte Entscheidung brachte. Aichstetten versuchte es zwar weiter aufopferungsvoll, schafften es aber nicht mehr, sich nach diesen vielen Nackenschlägen mit einem Tor in die Partie zurückzukämpfen.

Der Schmerz saß tief beim SVA nach Abpfiff – vor allem aber wegen der Verletzung. An dieser Stelle auch einen Dank an Kisslegg für die Genesungswünsche an unseren Spieler! Der SVA verlor dieses Spitzenspiel leider denkbar unnötig, weil er spielerisch – vor allem im ersten Durchgang – die bessere Mannschaft war, aber Kisslegg am Ende einfach abgezockter spielte. Nächste Woche am Sonntag, 16.10. um 15 Uhr darf der SVA den Bezirksliga-Absteiger SV Deuchelried am Bahndamm begrüßen, der momentan den letzten Tabellenplatz belegt.