Kissing trifft zehnmal, Langerringen dreht 0:3 – ein wilder Spieltag Am zweiten Spieltag der Kreisliga Augsburg war einiges geboten +++ Zahlreiche Tore, spektakuläre Aufholjagden und enge Duelle sorgten für reichlich Unterhaltung+++ Besonders der 10:1-Kantersieg des Kissinger SC +++ Langerringens unglaubliche Wende nach einem 0:3-Rückstand stachen aus einem ereignisreichen Spieltag heraus. von Raphael Ehrwen · Heute, 14:35 Uhr · 0 Leser

Die Mannschaften des TSV Pfersse und TSV Bobingen 2 begrüßen sich – Foto: Metin Sen

Der TSV Diedorf und der SV Gold-Blau Augsburg haben sich in einem umkämpften Kreisliga-Duell mit 1:1 getrennt. Vor 80 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Begegnung, in der beide Mannschaften defensiv konzentriert agierten und nur wenige klare Möglichkeiten zuließen. Tore sollten im ersten Durchgang deshalb nicht fallen. Nach dem Seitenwechsel erwischte Diedorf den deutlich besseren Start. Nur drei Minuten nach Wiederanpfiff gelang den Gastgebern der Führungstreffer. Florian Thalmeir setzte Tobias Endress in Szene, der die Gelegenheit nutzte und in der 48. Minute zum 1:0 traf. Nach dem Rückstand war der SV Gold-Blau Augsburg gefordert und investierte zunehmend mehr in die Offensive. Diedorf versuchte dagegen, die knappe Führung zu verteidigen und über schnelle Gegenangriffe für Gefahr zu sorgen. Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Gäste den Druck und wurden schließlich für ihre Bemühungen belohnt. In der 72. Minute bereitete Marko Zeleniuk den Angriff vor und bediente Yehor Kalenychenko, der zum 1:1-Ausgleich traf. In der Schlussphase wollten sich beide Mannschaften nicht mit der Punkteteilung zufriedengeben und suchten noch einmal den Weg nach vorne. Der entscheidende Treffer gelang jedoch keinem der beiden Teams mehr. Somit blieb es nach 90 Minuten beim 1:1-Unentschieden. Diedorf konnte die Führung nach der Pause nicht über die Zeit bringen, während sich Gold-Blau Augsburg mit dem Ausgleich einen Punkt sicherte. Tore:

1:0 Endress (48.)

1:1 Kalenychenko (72.) Aufstellung des TSV Diedorf:

Heinz, Thalmeir, Viere, Galis, Grimbacher, Sönnichsen, Janetschek, Schneider, Schropp, Endress, Teut Aufstellung des SV Gold-Blau Augsburg: Vasin, Voronin, Buiucli, Desuseara, Zeleniuk, Dolyna, Boiko, Holzmann, Zhyzhula, Fokasiev, Kalenychenko Schiedsrichter: Matthias Köhler Zuschauer: 80

Der TSV Pfersee hat sich im Duell der Kreisliga Augsburg gegen die zweite Mannschaft des TSV Bobingen mit 2:1 durchgesetzt. Vor 80 Zuschauern legten die Gastgeber mit zwei Treffern im ersten Durchgang den Grundstein für den Erfolg. Bobingen kämpfte sich nach der Pause noch einmal heran, konnte die Partie aber nicht mehr drehen.Beide Mannschaften lieferten sich zunächst eine umkämpfte Begegnung, ehe Pfersee nach knapp einer halben Stunde erstmals zuschlug. Timo Lutz bereitete den Angriff vor und setzte Eren Sölen in Szene, der in der 29. Minute zur 1:0-Führung für die Gastgeber traf. Nach dem Führungstreffer blieb der TSV Pfersee gefährlich und konnte den Vorsprung noch vor dem Seitenwechsel ausbauen. In der 41. Minute bediente Jonathan Bommas seinen Mitspieler Mert Sölen, der die Gelegenheit nutzte und zum 2:0 traf. Damit verschafften sich die Hausherren kurz vor der Pause eine komfortable Ausgangslage. Bobingen war nach dem Seitenwechsel gefordert und versuchte, wieder zurück in die Begegnung zu finden. Pfersee hielt zunächst dagegen und verteidigte den Zwei-Tore-Vorsprung, während die Gäste zunehmend mehr investieren mussten. In der 74. Minute wurde der Einsatz der Bobinger schließlich belohnt. Jakob Ruß traf zum 1:2-Anschlusstreffer und sorgte damit noch einmal für Spannung in der Schlussphase. Die Gäste witterten nun ihre Chance und versuchten, zumindest noch einen Punkt mitzunehmen. Pfersee ließ sich den Vorsprung jedoch nicht mehr nehmen und brachte die knappe Führung über die Zeit. Damit sicherten sich die Gastgeber einen umkämpften 2:1-Heimerfolg, während Bobingen trotz des Anschlusstreffers ohne Punkt die Heimreise antreten musste. Tore: 1:0 E. Sölen (29.)

2:0 M. Sölen (41.)

2:1 Ruß (74.) Aufstellung des TSV Pfersee: Pabst, E. Sölen (84. Wohlrab), Kefale, Olejnik, Flythe, Bommas, Ruatto, Hirmer, M. Sölen (77. Tavares Willems), Lutz, Wüstner Aufstellung des TSV Bobingen II: Förg, Schreiber, Gutmann (57. Hänle), Linse, Treupel (63. Klinger), Ruß, Klingelhöfer, Lichtblau, Detke (46. Gansert), Piller, Özcanoglu (84. Baader) Schiedsrichter: Oliver Schuhmacher Zuschauer: 80

Der SV Türkgücü Königsbrunn musste sich in einem turbulenten und torreichen Duell der Kreisliga Augsburg der SpVgg Langerringen mit 3:6 geschlagen geben. Im Hans-Wenninger-Stadion sah zunächst alles nach einem deutlichen Heimerfolg aus. Königsbrunn erspielte sich im ersten Durchgang eine komfortable 3:0-Führung, gab die Partie nach dem Seitenwechsel und einer Gelb-Roten Karte jedoch vollständig aus der Hand. Die Gastgeber erwischten den deutlich besseren Start und belohnten sich nach einer halben Stunde für ihren Auftritt. Mert Cevik brachte Türkgücü in der 30. Minute mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später legte Anthony Kabatas nach und erhöhte auf 2:0. Langerringen fand in dieser Phase kaum eine Antwort auf die Offensivaktionen der Hausherren. Kurz vor der Halbzeit kam es für die Gäste noch schlimmer: Egor Keller traf in der 45. Minute zum 3:0 und sorgte damit für eine scheinbar komfortable Pausenführung der Königsbrunner. Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild der Partie jedoch grundlegend. Eine entscheidende Szene ereignete sich in der 65. Minute, als Dino Sukalic die Gelb-Rote Karte sah und Türkgücü fortan in Unterzahl weiterspielen musste. Langerringen nutzte die numerische Überlegenheit sofort aus. Nur eine Minute später verkürzte Joshua Hieber auf 1:3. Die Gäste waren nun endgültig zurück in der Begegnung und erhöhten den Druck auf die Königsbrunner Defensive. Bastian Renner sorgte in der 74. Minute für den 2:3-Anschlusstreffer und legte nur fünf Minuten später erneut nach. Mit seinem zweiten Treffer stellte er in der 79. Minute auf 3:3 und machte damit innerhalb von nur 13 Minuten aus einem Drei-Tore-Rückstand ein Unentschieden. Königsbrunn fand in Unterzahl kaum noch Entlastung, während Langerringen weiter auf den nächsten Treffer drängte. In der Schlussphase kippte die Begegnung schließlich vollständig zugunsten der Gäste. Timo Mayr erzielte in der 86. Minute das 4:3 und brachte Langerringen erstmals an diesem Nachmittag in Führung. Türkgücü versuchte noch einmal zurückzukommen, öffnete dadurch jedoch weitere Räume. In der Nachspielzeit machte Joshua Hieber mit seinem zweiten Treffer zum 5:3 endgültig alles klar. Daniel Böckle setzte in der 90.+4 Minute mit dem 6:3 den Schlusspunkt unter eine außergewöhnliche Aufholjagd. Nach einer 3:0-Pausenführung musste sich der SV Türkgücü Königsbrunn somit noch deutlich geschlagen geben, während Langerringen mit sechs Treffern in der zweiten Halbzeit eine beeindruckende Wende gelang. Tore: 1:0 Cevik (30.)

2:0 Kabatas (31.)

3:0 Keller (45.)

3:1 Hieber (66.)

3:2 Renner (74.)

3:3 Renner (79.)

3:4 Mayr (86.)

3:5 Hieber (90.+2)

3:6 Böckle (90.+4) Aufstellung des SV Türkgücü Königsbrunn: Laukart, Sukalic, Bozkurt, Ay, Keller, Senel, Akgün, Kabatas, Cevik, Esenlik, Bozdag Aufstellung der SpVgg Langerringen: Pachera, Strehle, Arndt, Scapacci, Wagenleitner, Keiß, Köbler, Abacioglu, Böckle, Kellner, Hieber Gelb-Rote Karte: Sukalic (65./SV Türkgücü Königsbrunn) Schiedsrichter: David Schönlebe Zuschauer: 80

Die SpVgg Lagerlechfeld hat sich in einem umkämpften Duell der Kreisliga Augsburg knapp mit 1:0 gegen den TSV Leitershofen durchgesetzt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und erzielten bereits in der Anfangsphase den entscheidenden Treffer. Leitershofen versuchte im weiteren Verlauf noch einmal zurückzukommen, konnte die Lagerlechfelder Defensive jedoch nicht überwinden. Gerade einmal vier Minuten waren gespielt, als die Hausherren erstmals zuschlugen. Christoph Bitter bereitete den Angriff vor und setzte Peter Sachse-Scholz in Szene, der die Gelegenheit nutzte und zur frühen 1:0-Führung für Lagerlechfeld traf. Der frühe Treffer gab den Gastgebern Sicherheit, während Leitershofen nach dem schnellen Rückstand gefordert war. In der Folge entwickelte sich eine intensive und umkämpfte Begegnung. Der TSV Leitershofen bemühte sich um den Ausgleich, Lagerlechfeld verteidigte den knappen Vorsprung jedoch konzentriert und ließ sich auch mit zunehmender Spieldauer nicht aus der Ruhe bringen. Da auf beiden Seiten die letzte Konsequenz im Abschluss fehlte, blieb der frühe Treffer von Sachse-Scholz lange Zeit der einzige Unterschied zwischen beiden Mannschaften. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung eng. Leitershofen musste mit fortschreitender Spielzeit mehr riskieren und versuchte, den Druck auf die Defensive der Gastgeber zu erhöhen. Lagerlechfeld hielt dagegen und brachte die knappe Führung bis in die Schlussphase. In der 80. Minute wurde es für die Hausherren noch einmal schwieriger, als Oliver Wachter die Gelb-Rote Karte sah. Lagerlechfeld musste die letzten Minuten damit in Unterzahl bestreiten und den Vorsprung mit zehn Spielern verteidigen. Leitershofen versuchte die numerische Überlegenheit für den späten Ausgleich zu nutzen, fand jedoch kein entscheidendes Durchkommen mehr. Somit blieb es beim knappen 1:0-Heimerfolg für die SpVgg Lagerlechfeld, die den frühen Treffer von Sachse-Scholz über die gesamte Spielzeit verteidigte und sich die drei Punkte sicherte. Tore: 1:0 Sachse-Scholz (4.) Aufstellung der SpVgg Lagerlechfeld: Böhm, Heinz (81. Zhivachki), Wilde (76. Stuhler), Iacob (89. Sommer), Wachter, Sachse-Scholz, Kergel, Heißerer, Cena, Löprich (76. Albrecht), Bitter Aufstellung des TSV Leitershofen: Schmid, Mayer, Drexler, Zimmermann, Kalus, Gerstmeier, Menz (80. Schmid), Spickler (72. Menz), Schweizer, Medjessirbi (87. Borkowski), Dewitz Gelb-Rote Karte: Wachter (80./SpVgg Lagerlechfeld) Schiedsrichter: Bernd Ziegler Zuschauer: 70

Am 9. August 2026 sollten im TSG Hauptfeld Platz 1 der FC Öz Akdeniz Augsburg und die DJK Lechhausen in der Kreisliga Augsburg aufeinander treffen. Das Spiel wurde jedoch verschoben.

Der Kissinger SC hat im Duell der Kreisliga Augsburg einen überdeutlichen 10:1-Erfolg gegen die zweite Mannschaft von Türkspor Augsburg gefeiert. Von Beginn an waren die Gäste die klar spielbestimmende Mannschaft und sorgten bereits in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Türkspor fand gegen die Offensivstärke des KSC kaum ein Mittel und musste sich am Ende deutlich geschlagen geben. Gerade einmal drei Minuten waren gespielt, als Roman Große den Torreigen eröffnete und Kissingen früh mit 1:0 in Führung brachte. Nur vier Minuten später bot sich den Gästen bereits die nächste große Gelegenheit. Nach einem Foulspiel entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den Julian Zeiske sicher zum 2:0 verwandelte. Kissingen kontrollierte die Begegnung anschließend weiter und ließ Türkspor kaum zur Entfaltung kommen. Nach etwas mehr als einer halben Stunde schlugen die Gäste erneut zu. Große war in der 32. Minute per Kopf zur Stelle und erzielte mit seinem zweiten Treffer das 3:0. Kurz vor der Halbzeit wurde es für die Gastgeber noch deutlicher. Prisciano erhöhte in der 44. Minute auf 4:0, ehe Ucci mit einem weiteren verwandelten Elfmeter noch vor dem Pausenpfiff für den 5:0-Halbzeitstand sorgte. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf wenig. Kissingen blieb offensiv gefährlich und nutzte die sich bietenden Räume konsequent aus. Besonders Große und Prisciano waren von der Türkspor-Defensive kaum in den Griff zu bekommen und sorgten mit weiteren Treffern dafür, dass das Ergebnis immer deutlicher wurde. Die Gastgeber steckten trotz des hohen Rückstands nicht vollständig auf und kamen durch Özuglu zumindest noch zum Ehrentreffer. Am Ausgang der Begegnung änderte dieser Treffer allerdings nichts mehr. Kissingen spielte die Partie konsequent zu Ende und baute den Vorsprung weiter aus. Große setzte seine herausragende Torserie fort, ehe auch Zeiske noch einmal erfolgreich war. Am Ende stand ein außergewöhnlich deutlicher 10:1-Auswärtserfolg für den Kissinger SC, der über die gesamte Spielzeit die klar überlegene Mannschaft war und seine Torchancen konsequent nutzte. Torschützen: 0:1 Große (3.) 0:2 Zeiske 11m (7.) 0:3 Große (32.) 0:4 Prisciano (44.) 0:5 Ucci 11m (45+1) 0:6 Große (48.) 0:7 Presciano (57.) 1:7 Özuglu (65.) 1:8 Große (73.) 1:9 Große (78.) 1:10 Zeiske (89.) Aufstellung des Türkspor Augsburg II: Köse, Özuglu, Ziegert, Kilic (41. Avan), Hassan, Ugurlu, Chbiki (60. Ertugrul), S. Sirtkaya (30. R. Hasan), B. Sirtkaya (60. Mazlum), Mc Kee, Akce (30. H. Hasan) Aufstellung des Kissinger SC: Schuerer, Vassallo (46. Mohmed), Graf, Ostenrieder, Horak (63. Diallo), Große, Zeiske, Prisciano, Gölitzer, Ruscelli (46. Yildiz), Ucci (46. Stehle) Schiedsrichter: Patrick Huber Zuschauer: 60

Der TSV Göggingen und der SV Ottmarshausen haben sich am Sonntagmorgen in der Kreisliga Augsburg mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen bereits nach zehn Minuten in Führung. Obwohl Ottmarshausen in der zweiten Halbzeit nach einer Roten Karte in Unterzahl weiterspielen musste, kämpften sich die Gäste zurück und sicherten sich noch einen Punkt. Göggingen setzte früh das erste Ausrufezeichen der Partie. In der 10. Minute eroberte Phillip Schmid stark den Ball und setzte sich anschließend bis an den Strafraum durch. Dort behielt er die Übersicht und bediente Yannick Schlotthauer, der den Ball gekonnt gegen die Laufrichtung des Torhüters zum 1:0 im Netz unterbrachte. Der frühe Führungstreffer gab den Hausherren zunächst Sicherheit. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine ausgeglichene und umkämpfte Begegnung. Ottmarshausen versuchte, eine Antwort auf den Rückstand zu finden, während Göggingen darauf bedacht war, die knappe Führung zu verteidigen und bei Ballgewinnen schnell umzuschalten. Weitere Treffer sollten im ersten Durchgang allerdings nicht mehr fallen, sodass die Gastgeber mit dem 1:0-Vorsprung in die Halbzeitpause gingen. Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe für die Gäste noch schwieriger. In der 58. Minute sah Franz Sielemann wegen einer Beleidigung die Rote Karte und musste vorzeitig vom Platz. Ottmarshausen war damit für mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl gefordert. Trotz des Platzverweises gaben sich die Gäste jedoch nicht geschlagen und suchten weiterhin den Weg nach vorne. Dieser Einsatz wurde in der 75. Minute belohnt. Danijel Milicevic setzte Marius Hackl in Szene, der die Gelegenheit nutzte und zum 1:1-Ausgleich traf. Damit war die Partie wieder völlig offen. Göggingen versuchte in der Schlussphase, die numerische Überlegenheit doch noch in einen Siegtreffer umzumünzen, während Ottmarshausen den erkämpften Punkt verteidigte. Ein weiterer Treffer gelang keiner der beiden Mannschaften mehr, sodass es beim 1:1 blieb. Für Ottmarshausen war die Punkteteilung aufgrund der langen Unterzahl ein wichtiger Punktgewinn, während Göggingen die frühe Führung nicht über die Zeit bringen konnte. Torschützen: 1:0 Schlotthauer (10.)

1:1 Hackl (75.) Aufstellung des TSV Göggingen: Reissner, Ssykor, Gruber, Pfeifer, Herzog (79. Wißkirchen), Jamitzky, Schmid, Leißner, Meindel, Gschwendtner (82. Guntermann), Schlotthauer (29. Lehmann) Aufstellung des SV Ottmarshausen: Kastenhuber, Mahl (46. Dressnandt), Kölbl, Walter, Spengler, Hackl, Ala, Milicevic, Krüger (46. Fixle), Stemmer, Sielemann Rote Karten: Sielemann (58./SV Ottmarshausen/Beleidigung) Schiedsrichter: Vincenz Triebel Zuschauer: 70