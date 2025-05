Kissing träumt weiter von Platz zwei

Kissings Alexander Ostenrieder bringt seine Mannschaft gegen den TSV Diedorf in Führung. – Foto: Christian Kolbert

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Darum haben der Kissinger SC und der TSV Merching nach wie vor eine kleine Chance auf Rang zwei in der Kreisliga Augsburg. Dank der SpVgg Auerbach-Streitheim, die überraschend gegen Langerringen punktet, macht der TSV Zusmarshausen in der Kreisliga Augsburg einen großen Schritt in Richtung Aufstieg, weil man selbst zur Hochform aufläuft. Der ASV Hiltenfingen hat sein Heimspiel gegen den SV Mering II mit 2:4 verloren und auch der FC Kleinaitingen konnte den Heimvorteil gegen den TSV Welden bei der 1:2-Niederlage nicht nutzen.

Eine deutliche Auswärtsniederlage musste der TSV Diedorf beim Kissinger SC hinnehmen. Alexander Ostenrieder (10.) und Lukas Schulz (25.) brachten den Tabellendritten früh in Front. Selbst die Einwechslung von Spielertrainer Florian Sandner kurz nach dem 2:0 konnte den Spielverlauf nicht mehr umdrehen. Mit dem 3:0 durch Luca Ruscelli in der 38. Minute war die Partie schon vor der Pause entschieden. Ruscelli war es auch, der in der 80. Minute den 4:0-Endstand herstellte. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Georg Habermeier (Rohrenfels) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Alexander Ostenrieder (10.), 2:0 Lukas Schulz (25.), 3:0 Luca Ruscelli (38.), 4:0 Luca Ruscelli (80.)

Philipp Hildensperger (rechts) und die SpVgg Auerbach-Streitheim trotzen Langerringen ein 2:2-Remis ab. – Foto: Marcus Merk

Nach gerade einmal sechs Minuten lag die SpVgg Auerbach-Streitheim gegen den Favoriten aus Langerringen zurück. Fabian Köbler traf. „Danach haben wir uns aber direkt geschüttelt und ein kämpferisch überragendes Spiel gemacht“, sagt Trainer Lubos Cerny. Für die Leistungssteigerung belohnte sich sein Team mit einem schön herausgespielten Treffer durch Michael Schäffer zum 1:1. „In der zweiten Hälfte war die Partie dann ausgeglichen“, so Cerny. Nach einem abermals schön herausgespielten Angriff brachte Simon Huber die Heimelf in Führung (61.). Anschließend veränderten sich die Kräfteverhältnisse auf dem Platz. Eine Zeitstrafe gegen Philipp Hildensberger in der 77. Minute sorgte für ein immer größer werdendes Langerringer Übergewicht. In der 86. Minute münzten die Langerringer dieses in den Ausgleich um. Lukas Müller-Daxbacher verwandelte einen Elfmeter. „Gegen einen starken Gegner geben wir uns mit dem Punktgewinn zufrieden, auch wenn wir mehr verdient hätten“, sagt Cerny abschließend. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Matthias Köhler (Illdorf) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Fabian Köbler (6.), 1:1 Michael Schäffer (29.), 2:1 Simon Huber (61.), 2:2 Lukas Müller-Daxbacher (86. Foulelfmeter)

Der Hiltenfinger Valentin Schmid (weißes Trikot) erzielte zwei Tore. – Foto: Hieronymus Schneider

Die erste Halbzeit gehörte klar den Gästen aus Mering, die sich viele Chancen erarbeiteten und nur Konter zuließen. Folgerichtig kamen sie auch zu zwei gut herausgespielten Toren durch Maximilian Kless und Daniel Kapfer in der 23. und 27. Minute. Die Hiltenfinger kamen aber mit einer völlig anderen Einstellung aus der Kabine und spielten druckvoll nach vorne. Maximilian Geißlers Fallrückzieher konnte Torwart Tobias Leitermeier noch sicher halten, aber gegen Valentin Schmids Flachschuss in die lange Ecke in der 47. Minute zum 1:2 war er machtlos. Der Youngster wurde zum agilsten Antreiber und bei weiteren Chancen durch ihn und David Schmid war der ASV ganz nahe am Ausgleich. Allerdings musste auch Torwart Elias Süßmeir bei einigen Gegenangriffen rettend eingreifen. In der 73. Minute unterlief Michael Würth ein Foul im eigenen Strafraum und der Meringer Maximilian Kless stellte per Elfmeter den alten Abstand mit 1:3 wieder her. Als drei Minuten später Simon Stieglmair auf 1:4 erhöhte, schien die Partie gelaufen. Aber die Hiltenfinger starten noch eine Schlussoffensive und wieder war es Valentin Schmid, der in der 80. Minute auf 2:4 verkürzte. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Daniel Kapfer (23.), 0:2 Maximilian Kless (27.), 1:2 Valentin Schmid (47.), 1:3 Maximilian Kless (73. Foulelfmeter), 1:4 Simon Stiegelmair (76.), 2:4 Valentin Schmid (80.)

Der TSV Zusmarshausen profitiert vom Ausrutscher der Konkurrenz aus Langerringen und führt mit drei Punkten Vorsprung die Tabelle an. „Die erste Hälfte war sehr ausgeglichen, da ging das 1:1 völlig in Ordnung“, sagt Zusmarshausens Spielertrainer Lukas Drechsler. Marc Sirch brachte Zusmarshausen nach vier Minuten in Führung, Ottmarshausens Torjäger Marco Spengler glich in der 18. Minute aus. „Das hört sich bei diesem Endergebnis etwas komisch an, aber Ottmarshausen war unser stärkster Gegner in der Rückrunde“, meint Drechsler. Tim Wilde nutzte in der 53. Minute einen Fehler der Gäste zum 2:1 aus. „Danach lief alles für uns und das Wetter hat beim Gegner Kräfte gezehrt“, erklärt Drechsler was danach geschah. Lorenz Helmschrott (58.), Tim Wilde (70.) und Lukas Drechsler (81. und 90.) besorgten den 6:1-Endstand. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Marc Sirch (4.), 1:1 Marco Spengler (18.), 2:1 Tim Wilde (53.), 3:1 Lorenz Helmschrott (58.), 4:1 Tim Wilde (70.), 5:1 Lukas Drechsler (81.), 6:1 Lukas Drechsler (90.)

Der TSV Welden macht mit dem Auswärtssieg in Kleinaitingen den Klassenerhalt rechnerisch fest. Gegen die abstiegsbedrohte Heimelf musste die Mannschaft von Trainer Jürgen Völk eine starke Anfangsphase der Kleinaitinger überstehen. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Teodorico Crudo die Gäste mit einem satten Abschluss in Führung (44.). Zu Beginn der zweiten Hälfte merkte man Kleinaitingen den Rückstand an. In der 53. Minute nutzte der TSV den psychologischen Vorteil und traf durch Christoph Demharter zum 0:2. Nach dem Anschlusstreffer durch Felix Idel in der 752. Minute drückte die Heimelf noch einmal. Der TSV überstand auch diese Druckphase und darf sich über ein weiteres Jahr Kreisliga freuen. (cav) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Felix Hoffmann (Kirchdorf) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Teodorico Crudo (44.), 0:2 Christoph Demharter (53.), 1:2 Felix Idel (75.)

Dämpfer im Abstiegskampf für die SpVgg Westheim. Eren Sölen (16.) und Raphael Mader (22.) sorgten für die frühe Führung der Heimelf. Auf Noah Waschkuts Anschlusstreffer in der 29. Minute, folgte Jonathan Bommas postwendend mit seinem Treffer in der 30. Minute. In der 54. Minute sah Westheims Tunahan Ünver die Rote Karte und spätestens mit dem 4:1 Treffer von Jonathan Bommas in der 71. Minute war die Partie entschieden. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Elias Tsatios - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Eren Sölen (16.), 2:0 Raphael Mader (22.), 2:1 Noah Waschkut (29.), 3:1 Jonathan Bommas (30.), 4:1 Jonathan Bommas (71.)

Rot: Tunahan Ünver (54./SpVgg Westheim)