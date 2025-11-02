Eingenickt zum Tor des Tages: Luca Ruscelli (links in Blau) trifft für den Kissinger SC zum 1:0 gegen den TSV Diedorf. – Foto: Christian Kolbert

Kissing profitiert vom Wetter Nach dem 1:0-Heimsieg über den TSV Diedorf rückt der KSC auf den zweiten Platz +++ Türkgücü Königsbrunn kontert Schwabegg aus +++ Welden tut sich gegen Schlusslicht Hiltenfingen schwer +++ Ottmarshausen überrascht gegen Tabellenführer Merching Verlinkte Inhalte KL Augsburg Türk Königs. SV Mering II Kissinger SC Schwabegg + 8 weitere

Vom Schmuddelwetter profitierte der Kissinger SC, der sein Heimspiel gegen den TSV Diedorf mit 1:0 gewann; damit rückt er zum Abschluss der Vorrunde auf den zweiten Rang, der am Ende der Saison zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde in die Bezirksliga berechtigen würde. Der TSV Welden kam gegen Schlusslicht Hiltenfingen dreimal zurück, musste sich aber mit einem Punkt begnügen. Der SV Ottmarshausen überrascht gegen den Spitzenreiter.

Luca Ruscelli sorgte in der dritten Minute nach einer Ecke für das Tor des Tages, das dem SC drei Punkte einbrachte und die Verbesserung auf den zweiten Platz in der Tabelle. Von einer „schönen Momentaufnahme“ sprach Spielertrainer Franko Berglmeir: „Wir sind froh über die aktuelle Situation.“ Zum Spiel, das auf Kunstrasen ausgetragen wurde, meinte er: „War kein Augenschmaus. Aus dem Spiel heraus war das relativ chancenarm. Gut zu wissen, dass wir auch mal eine Ein-Tore-Führung über die Zeit bringen.“ Die Debatte über den Vormarsch auf den Relegationsrang kommentierte Berglmeir so: „Die Punkte, die wir bei diesem Wetter holen, die kann uns keiner mehr nehmen.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Toni Haubenreißer (Aresing) - Zuschauer: 50

Tor: 1:0 Luca Ruscelli (3.)

Im spannenden Duell zwischen DJK Lechhausen und TSV Bobingen setzten sich die Gäste mit 3:1 durch. Jakob Ruß eröffnete in der 3. Minute das Scoring für Bobingen, gefolgt von Jannik Pritzkau, der in der 13. Minute ausglich. Doch nur eine Minute später brachte Vinzenz Kreitmeyr die Gäste erneut in Führung. In der Schlussphase sah Florian Vetter die Rote Karte, bevor Andreas Treupel in der Nachspielzeit auf 3:1 erhöhte.

Schiedsrichter: Benjamin Lechner (Ottmaring) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Jakob Ruß (3.), 1:1 Jannik Pritzkau (13.), 1:2 Vinzenz Kreitmeyr (14.), 1:3 Andreas Treupel (90.+2)

Rot: Florian Vetter (88./DJK Lechhausen)







Maximilian Kless brachte die Meringer in Front, dann schlug der TSV in Gestalt von Phillip Schmid (zwei Tore) und John Aßbeck (eins) zurück. Göggingen führte somit in der 89. Minute mit 3:1, dennoch kamen die Meringer noch zu einem Remis, aus dem sogar ein dreifacher Punktgewinn hätte werden können. Lukas Leitermeier sorgte für den versöhnlichen Ausklang. „Wir haben 90 Minuten sauberen Fußball gespielt“, stellte Trainer Johannes Pfeiffer fest: „War eine couragierte Leistung, ein Fortschritt zu den letzten Wochen.“ Das 1:2 kam seiner Ansicht nach auf irreguläre Weise zustande, vor dem Eckball, der zu diesem Treffer führte, sei der Ball keineswegs im Aus gewesen: „Danach ist dem Schiedsrichter das Spiel entglitten.“ Pascal Castro Santalla (SV) wurde in der 74. Minute mit Gelb-Rot ausgeschlossen, nachdem er vorher eingewechselt worden war. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Marko Terzic (Augsburg) - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Maximilian Kless (15.), 1:1 Phillip Schmid (35.), 1:2 Phillip Schmid (66.), 1:3 John Aßbeck (80.), 2:3 Lukas Leitermeier (89.), 3:3 Lukas Leitermeier (90.+2)

Gelb-Rot: Pascal Castro Santalla (74./SV Mering II)

Die Gäste begannen druckvoll und es gelang ihnen, die Heimmannschaft immer wieder im eigenen Sechzehner einzukesseln. Der SVO ließ sich aber trotz des Drucks nicht zu Abwehrfehlern verleiten. Vielmehr war es die Heimelf, die in der 45. Spielminute die beste Gelegenheit im ersten Durchgang hatte, zum Führungstreffer zu kommen. Mit einem schnellen Angriff auf das gegnerische Tor gelang es Christian Pöllmann auf den mitgelaufenen Marco Spengler einen flachen Pass kurz vor der Torlinie zu spielen. Den Torschuss konnte der Gästekeeper durch einen hervorragenden Reflex gerade noch entschärfen. Da sich der SVO bereits gegen Ende der ersten Halbzeit mehr Spielanteile erarbeitet hatte, gestaltete sich auch die zweite Halbzeit immer mehr zu einer hart umkämpften Partie auf Augenhöhe. Nachdem Tobias Kastenhuber in der 70. Spielminute noch sehenswert den Ball nach einem Freistoß für die Gäste mit der Faust über die Latte gelenkt hatte, war er nach einem abgefälschten Ball jedoch chancenlos gegenüber Abdulcebbar Demir, der hierdurch zum 0:1 einnetzen konnte. Der SVO belohnte sich aber sechs Minuten später mit dem Ausgleichstreffer von Youssef Ala, dessen Flanke direkt für alle überraschend im Tor landete (87.). Zum Schluss wurde es noch hektisch, da sowohl Lukas (88.) als auch sein Bruder Marius Hackl (90.+3) mit Gelb-Rot vom Platz flogen. (uma) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Oliver Schuhmacher (Steppach) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Abdulcebbar Demir (81.), 1:1 Youssef Ala (87.)

Gelb-Rot: Lucas Hackl (88./SV Ottmarshausen)

Gelb-Rot: Marius Hackl (93./SV Ottmarshausen)

Ousman Jaiteh (graues Trikot) brachte Türkgücü Königsbrunn gegen Schwabegg auf die Siegesstraße. – Foto: Hieronymus Schneider

Im Hans-Wenninger-Stadion feierte der SV Türkgücü Königsbrunn einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen den SV Schwabegg. Enis Kaan Turan eröffnete in der 17. Minute das Tor, gefolgt von Berat Ayverdi, der in der 24. Minute auf 2:0 erhöhte. Stefan Wiedemann brachte Schwabegg mit einem Fernschuss in der 50. Minute zurück ins Spiel, doch Ousman Jaiteh stellte mit zwei Treffern in der 78. und 87. Minute den alten Abstand wieder her.

Schiedsrichter: Moritz Simnacher (Dürrlauingen) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Enis Kaan Turan (17.), 2:0 Berat Ayverdi (24.), 2:1 Stefan Wiedemann (50.), 3:1 Ousman Jaiteh (78.), 4:1 Ousman Jaiteh (87.)