Kissing muss Platz zwei abgeben Der KSC rutscht auf den dritten Platz ab +++ Spitzenreiter Merching erzielt den Siegtreffer erst in der 90. Minute und bleibt ungeschlagen +++ Mering II kassiert eine deutliche 0:3-Niederlage von Bernhard Meitner · Gestern, 22:32 Uhr · 0 Leser

Leon Seiler (schwarzes Trikot) und dem Kissinger SC fehlten beim Auswärtsspiel in Neusäß auf Kunstrasen am Ende das Quäntchen Glück, um zumindest einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. – Foto: Michael Hochgemuth

Der Kissinger SC bleibt nach wie vor ein Kandidat für die Aufstiegs-Relegation in die Bezirksliga. Doch durch eine 2:3-Niederlage in Neusäß musste er den zweiten Platz in der Kreisliga Augsburg abtreten. Der TSV Merching hatte einige Mühe, um gegen Göggingen zu einem 2:1-Heimsieg zu kommen.

„Einen Punkt hätte ich den Jungs gegönnt“, meinte KSC-Trainer Franko Berglmeir nach der 2:3-Niederlage in Neusäß. Ein Remis lag durchaus in Reichweite, denn die Neusässer erzielten erst in der 90. Minute den Siegtreffer durch Kaan Koc. Der TSV war durch Burak Koz in Führung gegangen, dann drehte Kissing das Ergebnis, nachdem Marius Horak und Julian Prisciano getroffen hatten. Mustafa Mujezinovic stellte den Ausgleich her. Laut Berglmeir spielten die Neusäßer auf dem kleinen Kunstrasenplatz ihre Qualitäten aus. Er musste wegen Verletzungen drei Spielerwechsel vornehmen, wobei er betonte, dass er auch auf der Bank über gute Leute verfügte. Aber durch diese Veränderungen ging die Ordnung im Spiel ein wenig verloren. Der Gäste-Coach fasste das Geschehen mit diesem Fazit zusammen: „Am Ende hat Neusäß das Quäntchen Glück gehabt. Beim 3:2 haben wir ein bisschen gepennt.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Burak Koz (7.), 1:1 Marius Horak (13.), 1:2 Julian Prisciano (40.), 2:2 Mustafa Mujezinovic (60.), 3:2 Kaan Koc (90.)

Im spannenden Duell zwischen SV Schwabegg und DJK Lechhausen, das vor 80 Zuschauern stattfand, fiel das erste Tor bereits in der 12. Minute durch Manuel Andre für die Gäste. Doch ein Platzverweis für Joseph Wieland in der 34. Minute stellte das Spiel auf den Kopf. Nach der Halbzeit glich Yannik Mayr per Elfmeter aus (54.), bevor Jannik Pritzkau in der 71. Minute erneut für Lechhausen traf. Schwabegg konterte schnell und erzielte durch Samuel Dischler den Ausgleich (72.). In der Nachspielzeit sicherte Mayr mit einem weiteren Elfmeter den Sieg (90.), während Dominik Hartner und Dominik Winkler mit Zeitstrafen und einer roten Karte das Spiel für Lechhausen dramatisch endeten.

Schiedsrichter: Luca Riedl (Grasheim) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Manuel Andre (12.), 1:1 Yannik Mayr (54. Foulelfmeter), 1:2 Jannik Pritzkau (71.), 2:2 Samuel Dischler (72.), 3:2 Yannik Mayr (90. Foulelfmeter)

Rot: Joseph Wieland (34./DJK Lechhausen)

Rot: Dominik Hartner (91./DJK Lechhausen)

Die Meringer „Zweite“ schafft es auch in diesem Frühjahr nicht, sich aus dem Tabellenkeller in Richtung Mittelfeld zu bewegen. Beim SV Hammerschmiede kassierte sie die zwölfte Saisonniederlage, die mit 0:3 deutlich ausfiel. „Die ersten zehn, 15 Minuten waren okay“, so Spielertrainer Johannes Pfeiffer. Aber dann kassierten die Gäste zwei „dumme“ Tore durch Standards, Bernd Marcksteiner und Philipp Doblhofer waren kurz hintereinander erfolgreich. Nun kippte die Partie zugunsten der Augsburger, die am Ende auch noch das dritte Tor durch Marco Pietryga bejubeln konnten. Damit stehen bei den Meringern 52 Gegentreffer zu Buche. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Erich Wieland (Zusamaltheim) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Bernd Marcksteiner (18.), 2:0 Philipp Doblhofer (50.), 3:0 Marco Pietryga (83.)

Das erste Tor fiel bereits in der 5. Minute für die Gastgeber durch Valentin Schmid, der nach einer Vorlage von Haci Ay traf. Doch nur 15 Minuten später glich Marco Spengler mit einem sehenswerten Fernschuss aus. Ein Foulspiel brachte Schmid in der 25. Minute die Rote Karte ein. Vor der Halbzeit erzielte Matthias Pimpl das 2:1 für Ottmarshausen, doch in der Nachspielzeit verwandelte David Schmid einen Freistoß zum 2:2. Nach der Pause brachte Lucas Hackl die Gäste erneut in Führung, bevor Franz Sielemann in der 78. Minute das 4:2 für Ottmarshausen erzielte.

Schiedsrichter: Hakan Erdogan (Oberwaldbach) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Valentin Schmid (5.), 1:1 Marco Spengler (20.), 1:2 Matthias Pimpl (42.), 2:2 David Schmid (45.+2), 2:3 Lucas Hackl (54.), 2:4 Franz Sielemann (78.)

Rot: Valentin Schmid (25./ASV Hiltenfingen/Foulspiel)

In der 71. Minute brachte Ousman Jaiteh die Gäste von SV Türkgücü Königsbrunn mit einem präzisen Schuss ins Netz in Führung. Doch nur sechs Minuten später antwortete der TSV Welden: Nikolas Brummer verwandelte eine flache Hereingabe von Teodorico Crudo zum 1:1. Beide Mannschaften zeigten Kampfgeist, doch der Punkt blieb geteilt.

Schiedsrichter: Martin Faußner (Niederhofen) - Zuschauer: 90

Tore: 0:1 Ousman Jaiteh (71.), 1:1 Nikolas Brummer (77.)

Im spannenden Duell setzte sich der FC Tur Abdin Augsburg mit 1:0 gegen den TSV Pfersee durch. Turgay Karvar erzielte in der 8. Minute das entscheidende Tor, nachdem Giulian Demir ihn mustergültig bediente. In der Nachspielzeit sah Luca Stranieri die Rote Karte.

Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 120

Tor: 1:0 Turgay Karvar (8.)

Rot: Luca Stranieri (94./TSV Pfersee)

Peter Müller (links) brachte Merching gegen den TSV Göggingen mit 1:0 in Führung. Mit ihm jubelten Saffet Yildirim und Andreas Lachner. – Foto: Rudi Fischer

Es war kein sonderlich attraktives Fußballspiel, vielmehr war die Partie hart umkämpft. „Göggingen war sehr aggressiv und zweikampfstark“, urteilte der Merchinger Trainer Günter Bayer. Peter Müller brachte den Spitzenreiter per Elfmeter in Führung, Mike Fleps wurde mit Rot ausgeschlossen. Dass die Gäste kurz nach der Pause den Ausgleich durch Yannick Schlotthauer herstellten, führte Bayer nicht auf diesen Platzverweis zurück: „Das war ein schlechtes Abwehrverhalten.“ Weil der Siegtreffer offensichtlich diesmal nicht fallen wollte, brachte der Coach mit Julian Schmid einen Kicker, der eigentlich als verletzt geschont werden sollte. Dieser Einwechselmann stellte das 2:1 her. Auf Seiten der Gögginger wurde in der Nachspielzeit Stefan Wiedemann vom Platz gestellt. Bayer gefiel am Ende nicht allein das Resultat, sondern folgende Erkenntnis: „Was die Mannschaft eine Stunde in Unterzahl läuferisch und kämpferisch gezeigt hat, das stimmt mich froh und zuversichtlich.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 87

Tore: 1:0 Peter Müller (12. Foulelfmeter), 1:1 Yannick Schlotthauer (49.), 2:1 Julian Schmid (89.)

Rot: Mike Fleps (40./TSV Merching)

Rot: Stefan Wiedemann (94./TSV Göggingen)