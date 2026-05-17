Kissing muss die Relegation abhaken Mit einer 2:5-Niederlage beim TSV Göggingen verspielt der KSC die letzte Chance auf den Aufstieg +++ Merching präsentiert sich meisterlich +++ Mering II kassiert ein halbes Dutzend Gegentore +++ Welden setzt ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf von Bernhard Meitner · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser

Der Kissinger SC (rechts Philipp Strehle) geriet beim TSV Göggingen unter die Räder. – Foto: Christian Kolbert

An der Spitze der Kreisliga Augsburg ist nun alles klar. Bereits seit einer Woche steht der TSV Merching, der diesmal gegen den SV Türkgücü Königsbrunn mit 4:1 die Oberhand behielt, als Meister und Aufsteiger fest. Der Kissinger SC, der in Göggingen eine 2:5-Schlappe kassierte, kann nun nicht mehr Zweiter werden. Diesen Platz und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation hat stattdessen der FC Tur Abdin Augsburg gewiss. Mit einem 3:1-Sieg im Kellerduell beim SV Schwabegg hat sich der TSV Welden Luft im Abstiegskampf verschafft.

Die Aussage von Spielertrainer Franko Berglmeir spricht für sich: „Der Gögginger Sieg war auch in dieser Höhe in Ordnung.“ Dabei war der Kissinger SC durch Julian Prisciano, der später ein zweites Mal traf, sogar in Führung gegangen. „Wir können uns teilweise bei unserem Torhüter bedanken, dass wir nicht auch noch ein sechstes oder siebtes Tor kassiert haben.“ Gerade im zweiten Durchgang habe das SC-Team, das nun keine Aufstiegschance mehr hat, viele falsche Entscheidungen getroffen und zu wenig Emotionen auf den Platz gebracht. Die Gögginger profitierten von diesen Schwächen und trafen durch Phillip Schmid (zweimal), Felix Herzog, Maximilian Pfeifer und Jonathan Nerf zum 5:2-Sieg. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Edgar Fackelmann (Rohrenfels) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Julian Prisciano (15.), 1:1 Phillip Schmid (26.), 2:1 Phillip Schmid (48.), 3:1 Felix Herzog (56.), 4:1 Maximilian Pfeifer (62.), 4:2 Julian Prisciano (66.), 5:2 Jonathan Nerf (72.)

Gäste-Stürmer Turgay Karvar glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für die Elf von Samet Kurt (5./34.). Per Elfmeter traf Valentin Schmid vor 50 Zuschauern zum 1:2 für ASV Hiltenfingen. In der 62. Minute verwandelte Marcel Akgül dann einen Elfmeter für die Augsburger zum 3:1-Endstand.

Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Turgay Karvar (5.), 0:2 Turgay Karvar (34.), 1:2 Valentin Schmid (38. Foulelfmeter), 1:3 Marcel Akgül (62. Foulelfmeter)

Für die zweite Mannschaft des SV Mering geht es jetzt nur noch um die Frage: Landet sie am Ende auf dem letzten oder auf dem vorletzten Platz, den sie derzeit einnimmt? Der Abstieg ist nicht mehr zu umgehen. Überaus deutlich fiel das Resultat des Gastspiels in Lechhausen aus. Dort setzte sich die DJK mit 6:0 durch, wobei sie pro Halbzeit drei Treffer erzielte. Niklas Ohnemus, Dominik Hartner (Elfmeter) und Kevin Kossek waren vor dem Seitenwechsel erfolgreich, danach setzten Jannik Pritzkau (zweimal) und Tonio Ungor das Schützenfest fort. „Bis zum 4:0 waren wir gut im Spiel“, meinte Spielertrainer Johannes Pfeifer, der insgesamt von einem Spiegelbild der Saison sprach: „Wenig Einstellung, wenig Einsatz für den Mitspieler. Da darf man froh sein, dass man nicht noch stärker unter die Räder gekommen ist. Zwei Tore haben wir uns selber reingehauen.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Julian Wäsch (Bräunlingen / Augsburg) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Niklas Ohnemus (21.), 2:0 Dominik Hartner (26. Foulelfmeter), 3:0 Kevin Kossek (41.), 4:0 Jannik Pritzkau (63.), 5:0 Jannik Pritzkau (67.), 6:0 Tonio Ungor (73.)

Nachdem der SVO zu Beginn durch Christian Pöllmann zwei sehr gute Torgelegenheiten hat liegen lassen, waren es die Hausherren, die sich als die wachere und aktivere Mannschaft zeigten. Der Führungstreffer in der 31. Minute durch Jakob Ruß fiel daher nicht unverdient. Die Heimelf war auch nach Wiederanpfiff konsequenter. Michael Kohler traf zum 2:0 (53.). Nun besannen sich die Gäste auf ihre Qualitäten und ließen den Ball besser durch die eigenen Reihen laufen. Ein Pass von Youssef Ala auf Marco Spengler landete durch die Beine des Torwarts zum 2:1-Anschlusstreffer im Netz (59.). Nun war der SVO in der Partie angekommen und feierte in der 73. Minute einen weiteren Torerfolg durch Christian Pöllmann nach einem Querpass von Marco Spengler. Anschließend folgte ein offener Schlagabtausch. Der SVO drängte nun auf den Führungstreffer und hatte durch Christian Pöllmann gute Chancen. Letztendlich blieb es aber beim leistungsgerechten Unentschieden. (uma) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Erwin Sauer (Aindling) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Jakob Ruß (31.), 2:0 Michael Kohler (53.), 2:1 Marco Spengler (59.), 2:2 Christian Pöllmann (73.)

Für Günter Bayer war es ein ordentliches Heimspiel, das mit einem 4:1 gegen Türkgücü Königsbrunn zu Ende ging. „Man muss die Begleitumstände sehen“, so der TSV-Trainer, der mit seinen Leuten eine Woche zuvor den Titelgewinn feiern durfte. Nun raffte sich der Meister noch mal auf, wobei es in Durchgang eins eng zuging. Johannes Röhrer erzielte das 1:0, Moritz Willis erhöhte. Aber Egor Keller verkürzte vor der Pause. „In der ersten Halbzeit hatten die Türken zwei, drei gute Chancen und wir haben zweimal die Latte getroffen“, ließ Bayer den ersten Abschnitt Revue passieren. Danach sei von den Gästen nicht mehr allzu viel gekommen. Stattdessen baute Merching durch Johannes Röhrer und Jona Köhler den Vorsprung aus. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Eugen Jaskolka (Igenhausen) - Zuschauer: 145

Tore: 1:0 Johannes Röhrer (23.), 2:0 Moritz Willis (29.), 2:1 Egor Keller (41.), 3:1 Johannes Röhrer (67.), 4:1 Jona Köhler (79.)

Auf Tore warteten die Zuschauer der Partie zwischen TSV Diedorf und TSV Pfersee vergeblich. Am Ende stand es immer noch 0:0. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Durch das 1:1 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen. Deshalb urteilte Pfersees Coach Björn Wohlrab: „Ein klassisches 0:0-Spiel. Diedorf hatte in der ersten Halbzeit die Riesenchance zum 1:0 und wir durch Bommas in der zweiten Halbzeit. Ansonsten viel Mittelfeldgeplänkel auf einem schwierigen Untergrund. Wir nehmen den Punkt mit und wollen jetzt daheim gegen Schwabegg drei Punkte holen!“

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 60

Der Schwabegger Benedikt Rehm scheitert hier am Weldener Torwart Marco Fischer. – Foto: Hieronymus Schneider

In einer hitzigen und über weite Strecken völlig offenen Begegnung hat die Mannschaft von Trainer Völk ein weiteres Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt gesetzt und punktete bereits zum dritten Mal in Serie dank großer Moral und unbändigem Einsatzwillen. Die Gäste erwischten dabei einen Traumstart: Bereits in der 4. Minute brachte Nikolas Brummer den TSV in Führung. Nach einer präzisen Hereingabe von Peter Schussmann köpfte er zum 1:0 ein. In der Folge entwickelte sich ein intensives Kopf-an-Kopf-Rennen mit vielen Zweikämpfen und hohem Tempo. Schwabegg fand nach rund 20 Minuten die passende Antwort. Ein Freistoß wurde unhaltbar abgefälscht und schlug zum 1:1 ein. Einen Wendepunkt gab es in der 63. Minute: Benedikt Rehm sah nach einem Trikotziehen die Gelb-Rote Karte, wodurch die Gastgeber in Unterzahl gerieten. Welden nutzte den zusätzlichen Raum konsequent aus. Peter Schussmann brachte Welden erneut in Führung, als er sich stark behauptete und den Ball sehenswert aus der Drehung zum 2:1 versenkte. In der 78. Minute sorgte erneut Brummer für die Entscheidung. Der Spielertrainer traf zum zweiten Mal an diesem Nachmittag und stellte auf 3:1 für den TSV. In der hektischen Schlussphase sah allerdings auch er noch die Gelb-Rote Karte. Trotzdem brachte Welden den verdienten Auswärtssieg souverän über die Zeit. (cav) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Christof Paulus (Augsburg) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Nikolas Brummer (4.), 1:1 Nikolas Brummer (20. Eigentor), 1:2 Peter Schußmann (71.), 1:3 Nikolas Brummer (78.)

Gelb-Rot: Benedikt Rehm (63./SV Schwabegg)

Gelb-Rot: Nikolas Brummer (85./TSV Welden)