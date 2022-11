Lukas Siebert (links) und der Kissinger SC wollen auch gegen den Tabellenzweiten Aystetten punkten. – Foto: Rudi Fischer

Kissing mit Herkulesaufgabe Der KSC muss gegen den Tabellenzweiten Cosmos Aystetten ran +++ Beim TSV Dinkelscherben ist Rehabilitation angesagt +++ Bobingen hat in Ottobeuren noch eine Rechnung offen +++ Türkgücü Königsbrunn will den Sturz auf die Abstiegsplätze vermeiden

Zu einem Derby kommt es zwischen dem Kissinger SC und dem Landesligaabsteiger SV Cosmos Aystetten. Beim letzten Heimspiel des Jahres, gibt die SpVgg Kaufbeuren in der Dinkelscherber GW-TEC-Arena ihre Visitenkarte ab. Die Ostallgäuer, die bis 2021 sogar in der Landesliga spielten, sind aktuell Vierter, konnten aber keines der vergangenen vier Spiele für sich entscheiden. Damit der TSV Bobingen im Kampf um die Tabellenspitze nicht weiter ins Hintertreffen gerät, müsste die Partier in Ottobeuren gewonnen werden.

Kissinger SC – SV Cosmos Aystetten (So, 14 Uhr) „Wir schauen nur auf uns und wollen die beiden letzten Spiele in diesem Jahr gewinnen“, gibt Cosmos-Trainer Ivan Konjevic die Marschrichtung vor. Im Hinspiel gab es einen klaren 3:0-Sieg für den Landesliga-Absteiger gegen den Aufsteiger. Auch am vergangenen Sonntag zeigten sich die Cosmonauten von ihrer besten Seite und schossen den TSV Dinkelscherben mit 5:0 vom Platz. Nicht dabei war Pascal Mader, der zu spät zum vereinbarten Treffpunkt erschien. Gegen seinen ehemaligen Klub wird der 24-Jährige, der bisher elf Treffer erzielt hat, auf seinen Einsatz brennen. Drei Siege in Folge haben die Brust des SV Cosmos Aystetten breit gemacht. Den Kissinger dürfte der erste Auswärtssieg vergangene Woche beim SV Türkgücü Königsbrunn (3:1) Selbstvertrauen gegeben haben. (oli) Lokalsport Labo

Aller Einsatz war vergebens, die Niederlage im Hinspiel nicht abzuwenden. Doch diesmal soll in Ottobeuren gewonnen werden (am Ball Manuel Britsch im hellen Trikot). – Foto: Elmar Knöchel

TSV Ottobeuren – TSV Bobingen (So, 14 Uhr) Mit dem TSV Bobingen kommt ein potenzieller Aufstiegskandidat an den Ottobeurer Galgenberg. Der TSV geht optimistisch in die Partie, denn die jüngsten beiden Partien haben sie zu ihren Gunsten entschieden.

Alles andere als ein Lieblingsgegner ist der TSV Ottobeuren, denn in den letzten elf Spielen gab es für Bobingen drei Siege, drei Niederlagen und fünf Unentschieden. Somit wird es wohl niemanden im Bobinger Kader geben, der das Spiel als Selbstläufer sehen wird. Vielmehr wird harte Arbeit und ein diszipliniertes Auftreten erforderlich sein. Zumal beim Spiel in der Hinrunde deutlich geworden war, dass die defensive Spielweise der Ottobeurer den „Bobinger Bübles“ teilweise große Probleme bereitet hatte. Viel wird in diesem wichtigen Spiel wohl darauf ankommen, wie gut das Trainerteam die Elf auf die Aufgabe eingestimmt hat. Wahrscheinlich noch ausschlaggebender könnte werden, ob die junge Bobinger Mannschaft die schmerzhafte Niederlage vom Samstag gegen Aufsteiger Germaringen aus den Köpfen bekommen hat. Denn eine Leistungssteigerung wird unbedingt nötig sein, um im Allgäu etwas Zählbares mitzunehmen. (Knöchel) Lokalsport SZ

TSV Dinkelscherben – SpVgg Kaufbeuren (So, 14 Uhr) Drei Punkte strebt Finkel deshalb vor der bald beginnenden Winterpause noch an – am besten gleich gegen Kaufbeuren, bevor es auswärts nach Bobingen geht. Denn: „Das letzte Heimspiel“, so der TSV-Coach, „bleibt meistens auch in den Köpfen der Spieler und Fans. Wir wollen uns noch einmal von unserer besten Seite zeigen“. Dafür steht Finkel und seinen Trainerkollegen Harald Fürst und Phillip Schmid ein breiter Kader zur Verfügung, bis auf die Langzeitverletzten sind fast alle Spieler an Bord. (ilia) Lokalsport Labo

FC Heimertingen – SV Türkgücü Königsbrunn (Sa, 14.30 Uhr) Als eine Art Angstgegner erweist sich der SV Türkgücü Königsbrunn für den FC Heimertingen. Eigentlich hielt man immer gut mit, doch letztendlich blieben die Punkte mit bei den Königsbrunnern. Spielertrainer Christoph Amann ruft diese Erfahrung in Erinnerung, damit sie dieses Mal die Nase vorne haben. Bei einem Sieg könnten sich die Heimertinger im Mittelfeld festsetzen und den Abstand auf die Gäste weiter vergrößern.

Nach der neuerlichen Heimniederlage gegen den Kissinger SC hat die neu gewählte Vereinsführung des SV Türkgücü Königsbrunn die Marschroute ausgegeben, sich irgendwie in die Winterpause zu retten. Die Monate bis zur Frühjahrsrunde sollen intensiv genutzt werden, um das Team mit Neuzugängen und einer intensiven Vorbereitung für den Abstiegskampf zu verstärken. Denn daran führt nach dem Absturz auf Platz zwölf kein Weg mehr vorbei. Dahinter droht schon der Relegationsplatz, den momentan der Aufsteiger SSV Niedersonthofen besetzt. Und auf den hat der SV Türkgücü nur noch einen Punkt Vorsprung und dabei noch ein Spiel mehr ausgetragen. Personell ist bei den Königsbrunnern keine nennenswerte Verstärkung in Sicht. Auf die Rückkehr des während der Saisonvorbereitung mit Kreuzbandriss ausgefallenen Konstantinos Morfakis können sie nicht mehr hoffen. Er hat sich dem Bayernligisten Türkspor Augsburg angeschlossen. Und der seit Saisonbeginn pausierende Dominic Britsch spielt jetzt beim FC Königsbrunn. Bleibt nur zu hoffen, dass der neue Trainer Bobby Riedl die Mentalität der Mannschaft stärken und ihr die richtige Taktik vermitteln kann. Wenigstens ein Punktgewinn beim Tabellenachten FC Heimertingen wäre angesichts der Lage schon ein Erfolg und würde den Wintervorrat an Punkten etwas aufbessern. (Schneider) Lokalsport SZ

SG Niedersonthofen/Martinszell – TSV Haunstetten (Sa, 14 Uhr) Mit einem Sieg gegen den TSV Haunstetten könnten die Gastgeber die rote Zone verlassen und die Gäste überholen. Der SG bietet sich auch die Gelegenheit, die Scharte der ärgerlichen 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel auszuwetzen. Den beiden Spielertrainern Felix Thum und Simon Frasch steht wie in der Vorwoche der gleiche Kader zur Verfügung. Fraglich weiter der Einsatz des angeschlagenen Dominik Linder. Nach seiner überstandenen Erkältung ist dafür wieder Kapitän Christoph Kiesel voll einsatzfähig.

TV Bad Grönenbach – FC Oberstdorf (Sa, 14 Uhr) Die Rollen sind nach dem Bad Grönenbacher 0:7-Debakel aus dem Hinspiel klar verteilt. Nachdem sich die Hausherren in den letzten beiden Spielen stärker zeigten, sinnen die Kurortkicker auf Wiedergutmachung gegen den FC Oberstdorf, damit sie den Zuschauern beim letzten Heimspiel dieses Jahres einen versöhnlichen Abschluss bieten können.

Für die Oberstdorfer steht eine unangenehme Auswärtsaufgabe beim Tabellenletzten Bad Grönenbach bevor. Vor allen Dingen müssen die Gäste auf Markus Einsiedler achten, der schon sieben Treffer markieren konnte. „Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Aufgrund der Personalsituation war nicht mehr drin, aber ich hätte schon gern zumindest sechs Punkte geholt“, sagt Spielertrainer Andreas Maier. Nach dem 5:5 gegen die SG Niedersonthofen/Martinszell bereitet die FCO-Defensive dem Trainer große Sorgen. Das war teils Kinderfußball, wie wir da verteidigt haben. Ich dachte, wir haben das Thema die vergangenen Wochen abgestellt. Der Rückfall in alte Zeiten war so nicht geplant“, kritisiert FCO-Spielertrainer Maier seine Mannschaft. Gleichzeit hofft er auf eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft gegen die Kurortelf.

TSV Ziemetshausen – FC Thalhofen (So, 14 Uhr) Neun von 15 Begegnungen endeten aus Sicht der Ziemetshauser punktlos. So was nagt gehörig und fortwährend am Glauben an die eigene Stärke, so sehr ihn Coach Sven Müller auch immer wieder beschwören mag. Auf ein Neues! heißt es nun im Heimspiel gegen den FC Thalhofen, der seine bislang beste Bezirksliga-Spielzeit absolviert und auch das Hinspiel gegen Ziemetshausen gewann. Müller wird den Seinen erneut mitgeben, dass sie konzentriert auf ihre Chance warten und sie dann auch nutzen müssen, um zum Erfolg zu kommen. Vielleicht können die Ziemetshauser ihren Fans mal wieder einen Sieg schenken. Es wäre der erste seit fast zwei Monaten.

Der FC Thalhofen will an die bisherige gute Gesamtleistung anknüpfen und in Ziemetshausen den nächsten Auswärtssieg einfahren. Der FCT darf sich keinesfalls von der Tabelle blenden lassen und den Gegner unterschätzen. Deshalb mahnt Trainer Florian Niedermeyer: „Der TSV Ziemtshausen hat sehr guter Einzelspieler, die man erst mal verteidigen muss.“ Bis auf die Langzeitverletzten steht dem Trainer der gesamt Kader zur Verfügung. (ica) Lokalsport GZ