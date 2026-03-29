Kissing kassiert einen Rückschlag Der KSC muss gegen Pfersee eine 0:2-Niederlage hinnehmen +++ Merching findet seinen Meister und kassiert die erste Saisonniederlage +++ Mering II gelingt ein Achtungserfolg +++ Schwabegg erkämpft Punkt in einem torreichen Spiel von Bernhard Meitner · Heute, 22:06 Uhr · 0 Leser

Monstertackle: Pfersees Maximilian Ebert bremst Kissings Roman Große mit einer formvollendeten Grätsche. – Foto: David Libossek

Am 21. Spieltag war es so weit: Der TSV Merching kassierte seine erste Saisonniederlage in der Kreisliga Augsburg, der TSV Diedorf setzte sich zuhause mit 1:0 durch. Einen Rückschlag musste auch der Kissinger SC hinnehmen, er verlor in Pfersee mit 0:2. Beachtlich war dagegen das 1:1, das die zweite Mannschaft des SV Mering in Neusäß erzielte. Für den SV Schwabegg war beim starken Tabellenfünften TSV Göggingen bis zur letzten Minute auch ein Sieg möglich.

Die Startphase war entscheidend. Timo Lutz brachte Pfersee mit einem Sonntagsschuss in der ersten Minute in Führung, Volkan Avan ließ wenig später das 2:0 folgen und die Kissinger Defensive erneut schlecht aussehen. Franko Berglmeir nannte einen einfachen Grund für die fünfte Saisonniederlage: „Heute hat man gemerkt, dass wir unsere Ausfälle nicht kompensieren konnten.“ Zu allem Überfluss musste nach einer halben Stunde auch noch Robin Scheurer platzmachen für Niklas Heyen. Der KSC-Keeper plagt sich schon länger mit Hüftproblemen rum. Angesichts der Personalprobleme sah der Coach keinerlei Veranlassung, um mit seiner Truppe zu hadern: „Wir hatten zeitweise noch Glück. Mehr ist mit dem Kader nicht drin.“ Doch Berglmeir will die Flinte nicht vorschnell ins Korn werfen: „Wir werden nicht aufstecken.“ Auf der anderen Seite zeigte sich Pfersees Coach Björn Wohlrab zufrieden mit seinem Team: „Wir sind überragend ins Spiel gestartet und direkt in der ersten Minute in Führung gegangen, in der 11. Minute haben wir dann verdient auf 2:0 erhöht. Danach haben wir den Druck hochgehalten, uns weitere Chancen erarbeitet und defensiv über 90 Minuten nichts zugelassen. Unser Spiel wird von Woche zu Woche besser – Glückwunsch an die Mannschaft zu dieser starken Leistung". (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Lukas Geier (Lauben) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Timo Lutz (1.), 2:0 Volkan Avan (11.)

In einem packenden Duell trennten sich der ASV Hiltenfingen und die DJK Lechhausen mit 2:2. Die Gäste gingen früh durch Esse Francois Akpaloo in der 18. Minute in Führung. Nur acht Minuten später glich Robin Kugelmann per Kopfball nach einer Flanke von Haci Ay aus. Dominik Scherer brachte Lechhausen erneut in Front (31.), doch Kugelmann traf erneut in der 58. Minute per Kopf und stellte den Ausgleich her. In der Schlussphase sah Burak Erdin die Gelb-Rote Karte (90.), was die Partie zusätzlich spannend machte.

Schiedsrichter: Sarah Wörle (Lamerdingen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Esse Francois Akpaloo (18.), 1:1 Robin Kugelmann (26.), 1:2 Dominik Scherer (31.), 2:2 Robin Kugelmann (58.)

Gelb-Rot: Burak Erdin (90./ASV Hiltenfingen)

Beim Tabellenvierten in Neusäß einen Punkt zu holen, das hatte die zweite Mannschaft des SV Mering nicht unbedingt erwarten können. Doch auch nach diesem Achtungserfolg steckt die Bezirksliga-Reserve tief im Keller der Tabelle. Sezer Buldan traf erstmalig in dieser Runde und brachte die Gastgeber in Führung, wenig später gelang Merings Elias Kraus mit seinem zweiten Tor in dieser Saison der Ausgleich. „Ein Spiel, auf dem man aufbauen kann“, meinte SV-Spielertrainer Johannes Pfeiffer. „War ein guter Gegner, wir haben gut dagegengehalten. Wir sind hinten gut gestanden und haben nach vorne immer wieder Nadelstiche gesetzt. Heute wurden wir für unseren Einsatz belohnt.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Stefan Heggenstaller (Zell-Bruck) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Sezer Buldan (64.), 1:1 Elias Kraus (70.)

Im spannenden Duell zwischen dem TSV Welden und dem SV Ottmarshausen fiel das einzige Tor in der 57. Minute. Filip Krüger traf nach einer präzisen Vorlage von Florian Mahl und sorgte für die Führung der Gäste. Trotz intensiver Bemühungen der Weldener gelang es ihnen nicht, den Ausgleich zu erzielen. Gordan Gomoll leitete die Partie vor 100 Zuschauern ohne nennenswerte Karten.

Schiedsrichter: Gordan Gomoll (Aichach) - Zuschauer: 100

Tor: 0:1 Filip Krüger (57.)

Der FC Tur Abdin Augsburg setzte sich in einem spannenden Duell mit 2:0 gegen den SV Türkgücü Königsbrunn durch. In der 89. Minute erzielte Arif Ekin per Freistoß das erste Tor, vorbereitet von Kenan Sarüce. In der Nachspielzeit erhöhte Marcel Akgül nach einem Pass von Seod Hikmet Hassan auf 2:0.

Schiedsrichter: Burhan Secgin (Pfaffenhausen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Arif Ekin (89.), 2:0 Marcel Akgül (90.+4)

„Diedorf hat es clever gespielt und verdient gewonnen.“ So kommentierte Merchings Trainer Günter Bayer den 1:0-Erfolg der Gastgeber, der aus einem Treffer von Julian Dreßler in der 70. Minute resultierte. Bayer trauerte einer Reihe von Torchancen nach, die ungenutzt blieben. Vor allem dachte er dabei an zwei Lattenschüsse. Dann nannte er einen anderen Grund dafür, dass der Spitzenreiter erstmalig leer ausging: „Wir haben unglaublich viele Personalprobleme, wir gehen schon seit längerem am Zahnfleisch. Die Qualität fehlt ein wenig. Die Mannschaft ist nicht mehr mit der aus der Vorrunde zu vergleichen.“ In der Nachspielzeit wurde Abdulcebbar Demir mit Gelb-Rot ausgeschlossen. „Zum Glück kein Rot“, so Bayer: „Davon haben wir schon genügend.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Stefan Ebenbeck (Hollenbach) - Zuschauer: 60

Tore 1:0 Julian Dreßler (75.)

Gelb-Rot: Abdulcebbar Demir (94./TSV Merching)

Samuel Dischler (lila Trikot) steuerte zwei Tore zum verdienten Punktgewinn bei. – Foto: Hieronymus Schneider

In der Anfangsphase drückten die Schwabegger den Gegner aus Göggingen mehr in dessen Hälfte zurück. Mitten in diese starke Schwabegger Phase hinein fiel aber der Führungstreffer für die Gäste in der 28. Minute. Der quirlige John Aßbeck scheiterte zunächst an Torwart Thoma, erkämpfte sich den Ball aber wieder und legte ihn einschussbereit für Ljubomir Marijanovic auf, der zum 0:1 traf. Die Schwabegger Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Zwei Minuten später zog Samuel Dischler von links in den Strafraum und zielte fast von der Außenlinie genau in die lange Ecke zum 1:1-Ausgleich. Drei Minuten vor der Pause schlug Samuel Dischler erneut zu, als er eine Vorlage von Sebastian Geiger am Gögginger Keeper Robin Hartl vorbei zum 2:1 versenkte. Doch mit der Pausenführung wurde es nichts, denn in der 44. Minute stieg Aßbeck zum Kopfball hoch und glich erneut aus. Auch in der zweiten Halbzeit ging der offene Schlagabtausch weiter. Bei einem Kopfball nach einem Freistoß von Kapitän Sebastian Kraus glaubten einige Schwabegger den Ball schon hinter der Linie. Doch dann kam in der 62. Minute der Schock für die Platzherren. Diesmal war es der erst eine Minute vorher eingewechselte Felix Herzog, der auf der linken Seite durchkam und den Ball an Torwart Thoma vorbei legte. Der Schwabegger Rettungsversuch kam zu spät und der Ball zappelte zum 2:3 im Netz. In der 77. Minute wendete sich das Spielglück aber wieder. Eine der von Sebastian Kraus scharf geschlagenen Ecken lenkte der Gögginger Verteidiger Yannik Ssykor über die Linie des eigenen Tores zum 3:3-Ausgleich. Schwabeggs Trainer Wolfgang Missenhardt war mit dem Punktgewinn und der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Es war ein gutes Spiel auch für die Zuschauer mit vielen Toren und starken Szenen“, sagte er und verabschiedete sich freundschaftlich von seinem Gögginger Spielertrainerkollegen Phillip Schmid. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Ewald Lindemeir (Affing) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Ljubomir Marijanovic (28.), 1:1 Samuel Dischler (30.), 2:1 Samuel Dischler (42.), 2:2 John Aßbeck (44.), 2:3 Felix Herzog (62.), 3:3 Yannik Ssykor (77. Eigentor)