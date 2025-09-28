Ließ sich im Derby kaum aufhalten – auch nicht hier von Konrad Miserre: Kissings zweifacher Torschütze Nikolaos Pitsias. – Foto: Rudi Fischer

Kissing ist klarer Sieger im Derby Merings Zweite muss sich dem KSC mit 0:3 geschlagen geben +++ Merching verpasst den zehnten Sieg +++ Göggingen erteilt Welden eine Lehrstunde +++ Pfersee holt Unentschieden bei Bobingen II +++ Lechhausen gibt eine 2:0-Führung noch aus der Hand

Am zehnten Spieltag der Kreisliga Augsburg ging erstmals in dieser Saison der TSV Merching nicht als Sieger vom Platz. Im Heimspiel gegen den TSV Neusäß musste sie sich mit einem 1:1 begnügen. Im Duell der Nachbarn zwischen dem zweiten Team des SV Mering und dem Kissinger SC setzten sich die Gäste mit 3:0 Toren durch.

So ein Derbysieg schmeckt besonders gut“, meinte SC-Spielertrainer Franko Berglmeir. Doch seine Freude war nicht ungetrübt nach diesem 3:0-Erfolg beim Nachbarn, weil zweimal ein Notarzt eingreifen musste. Auf Seiten der Gastgeber prallten bei einem Kopfball zwei Verteidiger zusammen, weil offensichtlich ihre Abstimmung in dieser Szene nicht geklappt hatte. Und bei den Gästen erwischte es Julian Kauer. „Das Ergebnis hört sich deutlicher an als der Spielverlauf war“, gab Berglmeir außerdem zu Protokoll. Niko Pitsias erzielte das 1:0 und war am Ende auch noch per Foulelfmeter erfolgreich. Kurz nach der Pause, als Mering dem Ausgleich nahe war, traf auch Lukas Schulz. „Wir haben sehr fahrlässig gespielt, war eine verdiente Niederlage, muss man sagen“, erklärte Johannes Pfeiffer, der Spielertrainer bei den Hausherren, und nannte einen Grund für die Heimniederlage: „Wir sind zu unclever.“ Kissing gehört nach wie vor zur Spitzengruppe, die Meringer dagegen nehmen den vorletzten Platz ein. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Udo Hammerer (Untermaxfeld) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Niko Pitsias (20.), 0:2 Lukas Schulz (46.), 0:3 Niko Pitsias (90. Foulelfmeter)

Jannik Pritzkau eröffnete in der 4. Minute den Torreigen für die Gastgeber, als er nach einer präzisen Vorlage von Manuel Andre traf. Andre erhöhte in der 23. Minute auf 2:0, indem er eine Flanke von Simon Reithmaier im Netz versenkte. Doch die Königsbrunner kamen zurück: Egor Keller verkürzte in der 37. Minute, trotz Abseitsdiskussionen. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel hitzig, nachdem Dominik Hartner in der 55. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Berkay Akgün glich in der 57. Minute per Freistoß aus. Trotz weiterer Chancen blieb es beim 2:2.

Schiedsrichter: Lucas Böhm (Neusäß) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jannik Pritzkau (4.), 2:0 Manuel Andre (23.), 2:1 Egor Keller (37.), 2:2 Berkay Akgün (57.)

Gelb-Rot: Dominik Hartner (55./DJK Lechhausen)

Trotz der engagierten Bemühungen beider Teams endete die Partie torlos mit 0:0. Schiedsrichter Georg Habermeier leitete das Spiel vor 85 Zuschauern, die einige spannende Aktionen, jedoch keine Tore zu sehen bekamen.

Schiedsrichter: Georg Habermeier (Rohrenfels) - Zuschauer: 85

Moritz Striegl eröffnete bereits in der ersten Minute das Tor für Hammerschmiede und legte in der 8. Minute nach. Francesco Bonaccio erhöhte auf 0:3 (17.). Jakob Ressel sorgte für den Anschluss (32.), bevor Sebastian Geiger per Elfmeter auf 2:3 verkürzte (62.). Sebastian Kraus stellte mit seinem Treffer auf 2:4 (67.) den alten Abstand wieder her, doch Timo Prechtl brachte Schwabegg erneut auf 3:4 (73.).

Schiedsrichter: Eugen Jaskolka (Igenhausen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Moritz Striegl (1.), 0:2 Moritz Striegl (8.), 0:3 Francesco Bonaccio (17.), 1:3 Jakob Ressel (32.), 2:3 Sebastian Geiger (62. Foulelfmeter), 2:4 Sebastian Kraus (67.), 3:4 Timo Prechtl (73.)

In einem packenden Duell trennten sich der TSV Diedorf und der ASV Hiltenfingen mit 2:2. Die Gäste gingen früh in Führung: David Schmid traf in der 17. Minute, gefolgt von Valentin Schmid, der in der 26. Minute auf 0:2 erhöhte. Kurz vor der Halbzeit erzielte Florian Thalmeir den Anschlusstreffer für Diedorf. Nach der Pause glich Benedikt Steinbacher in der 54. Minute aus und sicherte dem Heimteam einen verdienten Punkt.

Schiedsrichter: Peter Martin (Illdorf) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 David Schmid (17.), 0:2 Valentin Schmid (26.), 1:2 Florian Thalmeir (44.), 2:2 Benedikt Steinbacher (54.)

Wer will den Siegeszug des TSV Merching stoppen, wenn nicht der TSV Neusäß? Der hat sich schließlich nicht nur als bester Aufsteiger profiliert, sondern bringt auf Platz zwei der Konkurrenz gegenüber klar zum Ausdruck, dass er durchaus damit liebäugelt, noch einmal eine Klasse höher zu klettern. Das Spitzenspiel eröffnete aber der Primus: Moritz Willis erzielte in der 49. Minute seinen achten Saisontreffer, als er eine Vorlage von Max Schröder zum 1:0 verwertete. In der Schlussphase endete der Traum des Spitzenreiters vom zehnten Sieg im zehnten Spiel. Elvis Hajdarevic glich nämlich in der 85. Minute aus. Merchings Trainer Günter Bayer sprach von einem hochklassigen Kreisliga-Fußball und von einem „vielleicht gerechten Ergebnis“. In zwei Situationen hätten seine Leute allerdings das 2:0 herstellen können. Bayer zeigte sich dennoch erneut sehr angetan vom Auftritt seiner Schützlinge, aber ebenso vom „hochkarätig besetzten“ Gegner: „Der wird bis zum Schluss ganz oben mitspielen.“ Auch Neusäß ist noch unbesiegt. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Erwin Sauer (Aindling) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Moritz Willis (49.), 1:1 Elvis Hajdarevic (85.)

Philipp Huckenbeck eröffnete in der 9. Minute den Torreigen nach einer Vorlage von Ljubomir Marijanovic. Noel Rauch erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0, bevor Huckenbeck in der 55. und 67. Minute nachlegte. Dominik Bröll verwandelte einen Elfmeter für Welden, doch Huckenbeck krönte seine Leistung mit einem fantastischen Distanzschuss zum 5:1.

Schiedsrichter: Stefan Waschhauser (Kötz) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Philipp Huckenbeck (9.), 2:0 Noel Rauch (46.), 3:0 Philipp Huckenbeck (55.), 4:0 John Aßbeck (67.), 4:1 Dominik Bröll (74. Foulelfmeter), 5:1 Philipp Huckenbeck (76.)