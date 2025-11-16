Das „Kampfspiel“ beim SV Hammerschmiede nahmen der Kissinger SC und Marius Horak (fliegend) erst im zweiten Durchgang an. – Foto: Michael Hochgemuth

Kissing gleicht ganz am Ende aus Der KSC erzielt spät das 1:1 in der Hammerschmiede +++ Lechhausen macht Wintermeister Merching das Leben schwer +++ Mering II dreht das Spiel in Diedorf und gewinnt mit 2:1 +++ Hiltenfingen kommt dank Dreierpack von David Schmid zum ersten Heimsieg

Nun besteht kein Zweifel mehr: Der TSV Merching wird als Spitzenreiter der Kreisliga Augsburg ins neue Jahr gehen. Nach dem 1:0-Erfolg in Lechhausen haben sie 2025 nur noch eine Partie zu absolvieren, dabei sind sie von der Konkurrenz nicht mehr zu überholen. Mit dem Glück im Bunde war diesmal der Kissinger SC, der in der Hammerschmiede spät zum Ausgleich kam.

Ein wenig heiser klang Franko Berglmeir nach dem 1:1 in der Hammerschmiede. Dafür gab‘s einen einfachen Grund: Der Spielertrainer des Kissinger SC musste in der Halbzeitpause lauter als üblich werden, um seinen Leuten klarzumachen, dass man mit Schönspielerei bei diesen Bodenverhältnissen keinen Blumentopf gewinnen kann: „Wir haben das Kampfspiel nicht so angenommen, wie ich das erwartet hatte. Ich war mehr als unzufrieden mit dem Spiel, viele technische Fehler, viele falsche Entscheidungen; nächste Woche kann es nur besser werden.“ Die Worte verfehlten ihre Wirkung nicht, denn im zweiten Durchgang zeigten sich die Kissinger deutlich verbessert. Am Ende stürmten sie mit Mann und Maus, sogar Torhüter Robin Scheurer rannte mit nach vorne. In der Nachspielzeit gelang Philipp Strehle das 1:1. Beim Treffer, mit dem die Hausherren in Führung gegangen waren, profitierte Marco Iovane nach einer Ecke davon, dass der KSC nicht richtig bei der Sache war. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Erwin Sauer (Aindling) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Marco Iovane (30.), 1:1 Philipp Strehle (90.+1)

„War ein sehr intensives Kampfspiel“, kommentierte TSV-Trainer Günter Bayer die Partie in Lechhausen, die knapp zu Gunsten des Spitzenreiters endete. Der erste Abschnitt verlief ausgeglichen, danach zeigten sich Vorteile auf Seiten der Gäste. Nun kamen sie auch zu Chancen, von denen eine Johannes Röhrer in der 75. Minute zu nutzen wusste. „Ich hätte auch mit einem Unentschieden leben können,“ so Bayer: „War nicht ganz unverdient.“ Den Fußballern der DJK zollte er ein Lob: „Die hatten sich sehr gut auf uns eingestellt, sie haben uns das Leben schwer gemacht.“ 47 von 51 möglichen Punkten haben die Merchinger nun erobert, diese Bilanz ist ebenso beachtlich wie das Torverhältnis von 42:7. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Michael Klinge (Binswangen) - Zuschauer: 130

Tor: 0:1 Johannes Röhrer (75.)

Der Zweitvertretung des SV Mering gelang in Diedorf der langersehnte Befreiungsschlag. Die Partie begann ungünstig für die Gäste: Einen langen Ball der Gastgeber verteidigte die Hintermannschaft von Trainer Johannes Pfeiffer nicht konsequent genug – Benedikt Steinbacher nutzte die Gelegenheit und brachte Diedorf bereits in der vierten Minute in Führung. Danach fanden die Meringer zunehmend besser ins Spiel und zeigten mehr Präsenz in den Zweikämpfen. Zudem erspielten sie sich mehrere gute Torchancen, scheiterten jedoch oft an der eigenen Präzision bei den Pässen. Innerhalb von nur zwei Minuten drehte der MSV dann aber die Partie: In der 22. Minute verwandelte Oliver Knoll einen Foulelfmeter, ehe Tizian Janke eine Minute später nach einem sehenswerten Angriff die Führung erzielte. Nach dem Seitenwechsel hatten die Gäste vor allem nach Standards durch Sascha Mölders weitere gute Möglichkeiten, den Vorsprung auszubauen. In der Schlussphase konzentrierten sich die Meringer zunehmend auf die Defensive und verteidigten kompakt gegen zahlreiche lange Bälle der Diedorfer, die sie mit engagiertem Abwehrverhalten erfolgreich entschärften. „Wir hätten in der ersten Halbzeit durchaus höher in Führung gehen können und hätten uns dadurch das Leben leichter machen können. Nichtsdestotrotz ging es heute nur um die drei Punkte, die wir auch am Ende geholt haben“, erklärte Pfeiffer. (kerde) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Benedikt Steinbacher (4.), 1:1 Oliver Knoll (22. Foulelfmeter), 1:2 Tizian Janke (23.)

Ottmarshausen ging früh durch Stefan Fixle in Führung (5. Minute) und erhöhte durch Christian Pöllmann auf 0:2 (35. Minute). Schwabegg konterte kurz vor der Pause mit Malte Delfs (40. Minute). In der zweiten Hälfte glich Markus Jauernik für die Gastgeber aus (75. Minute), erhielt jedoch in der Nachspielzeit eine Gelb-Rote Karte (90.+4), nachdem Sebastian Kraus zuvor eine Zeitstrafe erhielt (90.+2).

Schiedsrichter: Raphael Egg (Griesbeckerzell) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Stefan Fixle (5.), 0:2 Christian Pöllmann (35.), 1:2 Malte Delfs (40.), 2:2 Markus Jauernik (75.)

Gelb-Rot: Markus Jauernik (94./SV Schwabegg)

Hiltenfingens Valentin Schmid trifft zum zwischenzeitlichen 3:2-Führungstreffer gegen Türkgücü Königsbrunn. – Foto: Hieronymus Schneider

Die Platzherren starteten forsch in die Partie und erzwangen gleich eine Ecke, die Bytyqi auf den Kopf von Valentin Schmid zirkelte, der das Tor nur knapp verfehlte. In der 16. Minute kam Jaiteh nach einem Hiltenfinger Abspielfehler unverhofft an den Ball, spielte Enis Kaan Turan im Strafraum an und der traf zum 0:1 für die Gäste. Bis zur 33. Minute tat sich recht wenig, doch dann brachte Manuel Binder einen Angriff von rechts in die Strafraummitte und David Schmid schloss mit einem Schuss ins Kreuzeck zum 1:1-Ausgleich ab. Dieser Treffer wirkte belebend, der ASV dominierte bis zur Pause und wurde in der 43. Minute belohnt. Eine Flanke von rechts legte Xhemajl Gashi als Kopfballvorlage ab und wieder war David Schmid zur Stelle und traf flach zum 2:1-Halbzeitstand. Kurz nach der Pause gab es einen Foulelfmeter für Türkgücü, als Murat Civek im Zweikampf am Kopf getroffen wurde. Berkay Akgün brachte sein Team mit dem verwandelten Strafstoß in der 47. Minute wieder auf 2:2 heran. Vier Minuten später gerieten die Gäste aber in Unterzahl, als Adrian Zabeli wegen seines zweiten Fouls nach der gelben Karte mit Gelb-Rot vom Platz geschickt wurde. Den fälligen Freistoß schlug wieder Bujar Bytyqi gezielt auf den am entfernten Fünfereck lauernden Valentin Schmid, der den Ball mit dem Kopf in die untere kurze Ecke drückte und Torwart Tok zum 3:2 überwinden konnte. In der 60. Minute verpasste David Schmid die Vorentscheidung, als er mit einem Gewaltschuss nur an der Torlatte scheiterte. Eine Minute später war die Überzahl der Hiltenfinger wieder dahin, als Xhemajl Gashi nach einem Abseitspfiff den Ball wegschlug und dafür auch Gelb-Rot sah. Türkgücü drängte nun auf den Ausgleich, Enis Kaan Turan zwang den ASV-Keeper Süßmeir zu einer Parade, aber dennoch kamen die Hiltenfinger bei ihren Kontern zu den klareren Torchancen. David Schmid und der eingewechselte Robin Ungerer verpassten das Tor nur knapp oder scheiterten am Aushilfskeeper Burak Tok. In der Nachspielzeit kassierte Lukas Kirchenbaur die zweite Gelb-Rote Karte der Platzherren wegen Reklamierens. Drei Platzverweise waren eigentlich zu viel für diese gar nicht so hitzige Partie. Als Türkgücü in der 94. Minute die Abwehr in der Hoffnung auf einen Lucky Punch aufgelöst hatte, brachte ein weiter Befreiungsschlag der Platzherren zu David Schmid die Entscheidung. Er lief allein auf das gegnerische Tor zu und überwand Burak Tok zum 4:2-Endstand. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Tobias Jehle (Königsbrunn) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Enis Kaan Turan (16.), 1:1 David Schmid (33.), 2:1 David Schmid (43.), 2:2 Berkay Akgün (47. Foulelfmeter), 3:2 Valentin Schmid (52.), 4:2 David Schmid (90.+4)

Gelb-Rot: Xhemajl Gashi (61./ASV Hiltenfingen)

Gelb-Rot: Arian Zabeli (62./SV Türkgücü Königsbrunn)

Gelb-Rot: Lukas Kirchenbaur (91./ASV Hiltenfingen)

In einer hart umkämpften Partie, die von beiden Teams intensiv geführt wurde, fiel das einzige Tor in der 62. Minute. Mustafa Mujezinovic erzielte das entscheidende 1:0 für die Gastgeber, nachdem er einen präzisen Pass im Strafraum verwertete. Trotz einiger Chancen auf Seiten der Gäste blieb es am Ende bei diesem knappen Ergebnis, das die Neusäßer Fans jubeln ließ. Gäste-Coach Paolo Maiolo war trotz der Niederlage zufrieden: „Die Mannschaft hat heute läuferisch und taktisch eine herausragende Leistung gezeigt, auf die ich sehr stolz bin. Ein Remis wäre absolut verdient gewesen, doch ein Sonntagsschuss entschied die Partie zugunsten des Gegners. Trotz der Niederlage haben wir uns gegen eine sehr spielstarke Mannschaft teuer verkauft. Jetzt konzentrieren wir uns auf die beiden verbleibenden Heimspiele vor der Winterpause, die wir positiv gestalten wollen.“

Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 40

Tor: 1:0 Mustafa Mujezinovic (62.)

Im Duell zwischen FC Tur Abdin Augsburg und TSV Welden setzten sich die Hausherren mit 3:0 durch. Berkay Kurt brachte Tur Abdin in der 41. Minute nach einer präzisen Vorlage von Kenan Sarüce in Führung. Nach einer Zeitstrafe für Seod Hikmet Hassan in der 55. Minute blieb das Spiel spannend. In der Schlussphase sorgten Saher Hassan (88.) und Markus Gärtner mit einem beeindruckenden Fernschuss (89.) für den klaren Sieg.

Schiedsrichter: Dennis Schwenk (Weichering) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Berkay Kurt (41.), 2:0 Saher Hassan (88.), 3:0 Markus Gärtner (89.)