Der 18-jährige Leon Seiler (hier gegen den SV Mering II) führte den Kissinger SC in einer überragenden zweiten Halbzeit gegen die DJK Lechhausen zu einem 4:3-Sieg. – Foto: Rudi Fischer

Kissing gelingt irres Comeback Der KSC dreht gegen Lechhausen einen großen Rückstand +++ Der TSV Merching siegt souverän bei einem Angstgegner +++ Mering II in Ottmarshausen „nicht kreisligawürdig" +++ Glückliches Ende im Kellerderby für den SV Schwabegg

Mit 0:3 Toren lag der Kissinger SC gegen die DJK Lechhausen bereits zurück. Wer nun mit einer Heimniederlage gerechnet hatte, der hatte sich aber gründlich getäuscht. Denn am Ende jubelte der KSC als 4:3-Sieger. Die zweite Mannschaft des SV Mering kassierte eine weitere Niederlage, sie verlor in Ottmarshausen mit 2:4. Und oben lässt sich der TSV Merching nicht stoppen, er gewann in Welden mit 4:1.

Im Fußball geht‘s manchmal ein bisschen verrückt zu, aber das macht dieses Spiel umso interessanter. „Hat heute Nerven gekostet“, räumte KSC-Spielertrainer Franko Berglmeir ein, nachdem sein Team die schier unlösbare Aufgabe doch noch bewältigt hatte. „Erste Halbzeit war die schlechteste, zweite Halbzeit die beste in meiner Zeit“, schilderte er die Wende, mit der kaum einer mehr gerechnet hatte. Dass Lechhausen mit 3:0 davonzog, bezeichnete der Coach als „absolut verdient“. In der Pause fragte er seine Leute, ob sie sich von einem Aufsteiger zuhause abschießen lassen oder lieber Charakter zeigen wollten. Dass die zweite Option klappte, das führte Berglmeier auch auf einen Youngster zurück, den 18-jährigen Leon Seiler: „Den muss ich heute herausheben, wie der vorneweg ging.“ Manuel Andre und Mihai Christian Oroian hatten den Torreigen eröffnet, es folgte ein Eigentor von Jascha Goelitzer. Leon Seiler (2), Jonas Graf und Marius Horak trafen nach der Pause für Kissing. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Julian Wäsch (Bräunlingen / Augsburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Manuel Andre (6.), 0:2 Mihai Christian Oroian (10.), 0:3 Jascha Goelitzer (39. Eigentor), 1:3 Leon Seiler (50.), 2:3 Jonas Graf (60. Foulelfmeter), 3:3 Leon Seiler (68.), 4:3 Marius Horak (78.)

Die Gäste gingen früh in Führung: Sebastian Kraus traf in der 6. Minute nach einer präzisen Vorlage von Moritz Striegl. Doch die Heimelf ließ sich nicht entmutigen. Markus Gärtner glich in der 64. Minute aus, ehe er in der 85. Minute mit einem beeindruckenden Fernschuss die Führung erzielte. Kurz darauf erhöhte Seod Hikmet Hassan in der 88. Minute ebenfalls mit einem Fernschuss auf 3:1. Den Schlusspunkt setzte Teeo Pejazic in der Nachspielzeit, nachdem Kirill Savkin ihn bediente.

Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Sebastian Kraus (6.), 1:1 Markus Gärtner (64.), 2:1 Markus Gärtner (85.), 3:1 Seod Hikmet Hassan (88.), 4:1 Teeo Pejazic (90.)

Der Hiltenfinger Spielmacher David Schmid (weißes Trikot) wurde oft von mehreren Schwabegger Verteidigern gestellt. – Foto: Hieronymus Schneider

Schon bald übernahmen die Schwabegger das Kommando. Zwei Ecken mit anschließenden unübersichtlichen Strafraumaktionen waren die Folge. In der 10. Minute gab es einen Freistoß für die Heimelf. Malte Delfs brachte ihn in den Strafraum und dort stieg Sebastian Geiger am höchsten und traf per Kopf zum 1:0 für Schwabegg. Doch die Hiltenfinger brachen wegen des frühen Rückstands keineswegs ein. Ein Freistoß von Bujar Bytyqi brachte eine Ecke ein und ein vielversprechender Angriff landete nach Abwehrversuch bei Thomas Doll, dessen Schuss aber auch abgeblockt wurde. So ging die Partie einigermaßen ausgeglichen mit dem 1:0-Vorsprung für Schwabegg in die Pause. Danach griff David Schmid für Hiltenfingen in die Partie ein. Seine Hereingabe landete bei dem heranstürmenden Haci Ay und der traf mit einem fulminanten Schuss ins Kreuzeck zum 1:1 (47.). Dieser Treffer gab den Gästen Auftrieb und sie verdienten sich den Ausgleich in der Folge mehr und mehr. Die Entscheidung für den SVS fiel dann in der 85. Minute durch zwei Spieler, die ihr erstes Saisonspiel bestritten. Leon Liebherr trat einen Freistoß nahe der Grundlinie hoch über Freund und Feind hinweg und als die Hiltenfinger dachten, dass er ins Aus ginge, stand da noch Lukas Ellenrieder am Eck des Fünfmeterraums und bugsierte den Ball per Kopf noch zum 2:1 über die Linie. Diesen glücklichen Vorsprung ließen sich die Schwabegger dann nicht mehr nehmen. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Robin Egner (Lamerdingen) - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Sebastian Geiger (10.), 1:1 Haci Ay (47.), 2:1 Lukas Ellenrieder (85.)

Christian Pöllmann brachte Ottmarshausen schnell in Front, die weiteren Treffer für die Hausherren kamen zwischen der 67. und der 70. Minute zustande. Sie gingen auf das Konto von Marius Hackl (zweimal, davon ein Elfmeter) und von Danijel Milicevic. Maximilian Kless und Sascha Mölders gestalteten die achte Niederlage für die Meringer in den letzten Minuten noch etwas gnädiger. Die Gäste bleiben damit auf dem vorletzten Platz. Johannes Pfeiffer, der Meringer Spielertrainer, urteilte so über diese Partie: „Über 90 Minuten nicht kreisligawürdig.“ Über die Leistung seiner Elf, die schnell auf die Verliererstraße geriet, sagte er: „Wir waren naiv, zu hektisch.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Philipp Leitenstern (Neuburg an der Donau) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Christian Pöllmann (5.), 2:0 Marius Hackl (67. Foulelfmeter), 3:0 Marius Hackl (68.), 4:0 Danijel Milicevic (70.), 4:1 Maximilian Kless (87.), 4:2 Sascha Mölders (90.+1)

Die Gastgeber übernahmen früh die Kontrolle, als Ousman Jaiteh in der 30. Minute nach einem präzisen Pass von Diego Dragone das 1:0 erzielte. In der zweiten Halbzeit erhöhte Dragone selbst auf 2:0 (70.), bevor Bobingens Jonas Macht eine Zeitstrafe erhielt. In der 86. Minute traf erneut Jaiteh zum 3:0, assistiert von Enis Kaan Turan. Michael Kohler gelang kurz vor dem Schlusspfiff noch der 3:1-Anschlusstreffer für Bobingen.

Schiedsrichter: Stefan Sedlmayr (Aichach) - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Ousman Jaiteh (30.), 2:0 Diego Dragone (70.), 3:0 Ousman Jaiteh (86.), 3:1 Michael Kohler (90.)

Im spannenden Duell der Kreisliga Augsburg zwischen dem TSV Pfersee und dem TSV Göggingen fiel das erste Tor bereits in der 9. Minute. Adrian Leißner erzielte nach einer präzisen Vorlage von Eren Sölen das 1:0 für die Gastgeber. Doch die Gäste antworteten stark: Tom Jamitzky glich in der 39. Minute aus. Nach der Halbzeit verwandelte Maximilian Pfeifer einen Elfmeter und brachte Göggingen in der 51. Minute in Führung. In der Nachspielzeit setzte Yannick Schlotthauer den Schlusspunkt und erhöhte auf 3:1 für die Gäste.

Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 72

Tore: 1:0 Adrian Leißner (9.), 1:1 Tom Jamitzky (39.), 1:2 Maximilian Pfeifer (51. Foulelfmeter), 1:3 Yannick Schlotthauer (90.)

Wer vom Ergebnis auf den Spielverlauf schließt, der liegt in diesem Fall richtig. Günter Bayer, der Merchinger Trainer, sah seine Leute bereits zur Pause mehr oder weniger als Sieger: „Danach haben wir es unnötig spannend gemacht. Wir brauchten heute eine Viertelstunde Anlaufzeit, dann haben wir guten bis sehr guten Fußball gespielt.“ So ging der Spitzenreiter durch Treffer von Moritz Willis, Mike Fleps und Gökay Güngör, der in der zweiten Halbzeit nochmal erfolgreich war, in Führung. Felix Schluchter hatte nach einer Stunde Welden ein bisschen herangebracht. „Wir sind rundum zufrieden“, stellte Bayer fest. Schließlich habe man auswärts 4:1 gewonnen bei einem Kontrahenten, den man bis dato nicht geschlagen hat: „Da freut man sich doppelt.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Raphaell Egg - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Moritz Willis (30.), 0:2 Mike Fleps (36.), 0:3 Gökay Güngör (44.), 1:3 Felix Schluchter (61.), 1:4 Johannes Röhrer (73.)