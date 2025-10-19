Torschütze Leon Seiler in der Mitte und seine Teamkameraden des Kissinger SC jubeln über den knappen Sieg gegen den TSV Göggingen. – Foto: Rudi Fischer

Kissing feiert knappen Sieg Der KSC braucht gegen Göggingen etwas Glück +++ Merching marschiert immer weiter +++ Mering II reichen vier Tore nicht zum Sieg +++ Pfersee fehlt das nötige Quäntchen Glück

Vier Tore – das müsste doch reichen zum Gewinn von drei Punkten. Die zweite Mannschaft des SV Mering machte gegen die DJK Lechhausen die bittere Erfahrung, dass diese Rechnung nicht jedes Mal aufgehen muss. Mit einem 4:4 teilte man sich die Punkte. Wesentlich weniger Treffer erzielten Kissing und Merching, die aber jeweils drei Zähler einfuhren.

Mit diesem knappen Heimsieg überholte der Kissinger SC die Gögginger in der Tabelle und rückte vor auf Rang drei. Leon Seiler mit einem Sonntagsschuss und Julian Zeiske nach einer Ecke erzielten in der ersten halben Stunde die Tore für die Gastgeber, wenig später verkürzte Johan Aßbeck in die Kissinger Euphorie hinein. Nach der Pause musste Stefan Wiedemann bei den Gästen zehn Minuten zuschauen, am Ende wurde sein Teamkollege Alan Gruber mit Rot ausgeschlossen. Einen Platz unter den ersten drei Teams hatte man in Kissing als Saisonziel ausgegeben. „Ich bin ganz froh, dass wir den Sprung auf das Treppchen jetzt geschafft haben“, stellte Spielertrainer Franko Berglmeir fest: „War ein harter Fight, Göggingen hat uns alles abverlangt. Das Ergebnis geht so in Ordnung. Zweite Halbzeit haben wir mit Mann und Maus verteidigt.“ Ein wenig Glück brauchten die Gastgeber auch, denn der TSV verzeichnete einen Lattenschuss. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Barbara Karmann (FC Ehekirchen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Leon Seiler (13.), 2:0 Julian Zeiske (24.), 2:1 John Aßbeck (25.)

Rot: Alan Gruber (84./TSV Göggingen)

Im Duell der Kreisliga Augsburg setzte sich der FC Tur Abdin Augsburg klar mit 3:0 gegen den ASV Hiltenfingen durch. Vor 75 Zuschauern erzielte Samet Kurt in der 57. Minute das erste Tor, als er einen präzisen Pass in den Strafraum verwertete. Nur fünf Minuten später erhöhte Emre Kurt mit einem Schuss aus kurzer Distanz auf 2:0. In der 71. Minute machte Marcel Akgül den Dreierpack perfekt und sorgte für den verdienten Sieg.

Schiedsrichter: Gordan Gomoll (Aichach) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Samet Kurt (57.), 2:0 Emre Kurt (62.), 3:0 Marcel Akgül (71.)

Ein bisschen verrückt darf man den Verlauf dieser Kreisligapartie durchaus nennen. Manuel Andre und Jannik Pritzkau hatten die DJK vermeintlich auf die Siegerstraße gebracht. Dann sah es ganz danach aus, dass sich die Meringer durchsetzen würden. Denn Sascha Mölders, Johannes Pfeiffer und zweimal Luis Schaller sorgten für den 4:2-Zwischenstand. Aber am Ende trafen Mecnur Aysel und Jannik Pritzkau noch für Lechhausen. Es wäre der dritte Saisonsieg für die Meringer gewesen, die nach wie vor einen Abstiegsplatz einnehmen. Spielertrainer Johannes Pfeiffer meinte: „In unserer Situation ist der Punkt zu wenig.“ Ganz am Schluss vergab der SV die Riesenchance zum 5:4. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Elias Kleß (Pöttmes) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Manuel Andre (4.), 0:2 Jannik Pritzkau (26.), 1:2 Sascha Mölders (30.), 2:2 Johannes Pfeiffer (64.), 3:2 Luis Schaller (79.), 4:2 Luis Schaller (84.), 4:3 Mecnur Aysel (86.), 4:4 Jannik Pritzkau (90.+2)

Im spannenden Duell zwischen dem SV Ottmarshausen und dem TSV Bobingen endete die Partie torlos mit 0:0. Trotz zahlreicher Bemühungen konnten beide Teams keine Treffer erzielen. In der 83. Minute erhielt Youssef Ala von Ottmarshausen eine Zeitstrafe von 10 Minuten, was die Chancen der Heimelf weiter minderte. 60 Zuschauer sahen ein hart umkämpftes Spiel ohne klare Höhepunkte.

Schiedsrichter: Tobias Heuberger (Möttingen) - Zuschauer: 60

Moritz Willis war in der 74. Minute der einzige Torschütze. Damit sicherte sich Merching den zwölften Sieg im dreizehnten Spiel. Günter Bayer, der TSV-Trainer, hatte dieses Mal unter den Zuschauern Platz genommen. Weil er kränkelte, überließ er das Coachen seinem Assistenten Moritz Willis. „War ein relativ ausgeglichenes Spiel ohne nennenswerte Chancen“, so Bayer: „Mit einem Unentschieden hätten wir auch leben können.“ Willis hätte bei einem Lattenschuss alles klarmachen können. „Personell kommen wir auf dem Zahnfleisch daher“, äußerte sich der Trainer über Probleme, die schon länger anhalten. Torjäger Julian Schmid fehlt ebenso verletzt wie Ryad Mohmed, am Sonntag erwischte es auch noch Jona Köhler, bei dem ebenfalls die Gefahr besteht, dass er länger ausfällt. Dennoch marschiert der TSV Merching weiter voran: Die Bayer-Elf steht mit vier Punkten Vorsprung auf Rang eins. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Krzysztof Biront (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tor: 0:1 Moritz Willis (74.)

Im spannenden Duell zwischen TSV Pfersee und TSV Diedorf gab es am Sonntag ein 1:1-Unentschieden. Michael Hirmer brachte die Gastgeber in der 10. Minute mit einem präzisen Schuss nach einer Vorlage von Eren Sölen in Führung. Diedorf drängte im zweiten Durchgang, und Adrian Leißner erzielte in der 67. Minute ein unglückliches Eigentor, das den Ausgleich brachte. In der Schlussphase hatte Mert Sölen die Chance auf den Sieg, doch die Partie endete unentschieden. Pfersees Coach Paolo Maiolo zieht nach der Partie ein Fazit: „Ein Sieg wäre heute durchaus möglich gewesen. Besonders in der ersten Halbzeit haben wir sehr gut gespielt und kaum etwas zugelassen. Leider fehlt uns in den letzten Wochen das nötige Quäntchen Glück – wir schießen uns die Tore momentan fast selbst. So auch diesmal: Durch das Eigentor zum 1:1 müssen wir uns am Ende mit einem Punkt begnügen. Wir machen aktuell einfach zu viele individuelle Fehler, und das Glück ist nicht auf unserer Seite. Trotzdem blicken wir nach vorne. Die Mannschaft hat, vor allem in der ersten Halbzeit, eine starke Leistung gezeigt und verdient dafür Lob.“

Schiedsrichter: Markus Casazza (Augsburg) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Michael Hirmer (10.), 1:1 Adrian Leißner (67. Eigentor)

In der ersten Halbzeit brachte Stefan Wiedemann die Gäste in der 21. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause glich Stefan Maier in der 54. Minute für Welden aus. Ein Kopfballtor von Robin Schäfer in der 68. Minute und ein Treffer von Felix Schluchter in der 72. Minute sorgten für den 3:1-Sieg der Gastgeber. In der Schlussphase wurden Benedikt Rehm, Kilian Vermeulen und Sebastian Geiger mit Zeitstrafen belegt.

Schiedsrichter: Manfred Stix (Donaumünster) - Zuschauer: 140

Tore: 0:1 Stefan Wiedemann (21.), 1:1 Stefan Maier (54.), 2:1 Robin Schäfer (68.), 3:1 Felix Schluchter (72.)