Richtig eng zu ging es im Nachbarschaftsduell zwischen Merching (rot) und Kissing nur in Halbzeit eins. In Abschnitt zwei war der KSC trotz Unterzahl spielbestimmend. – Foto: Rudi Fischer

Kissing feiert Derbysieg in Unterzahl Der KSC muss mehr als eine Halbzeit lang zu zehnt spielen +++ Langerringen baut mit dem 2:0 gegen Kleinaitingen die Tabellenführung aus +++ Schwabegg gelingt ein Coup gegen Zusmarshausen +++ Westheim steckt weiter im Tabellenkeller fest +++ In Auerbach-Streitheim fallen späte Tore Verlinkte Inhalte KL Augsburg Langerringen Hammerschm. Kissinger SC TG Viktoria + 12 weitere

Bitter für Merching, umso erfreulicher aber für den Kissinger SC, der das Kreisliga-Derby am Sonntag beim Nachbarn mit 3:0 Toren für sich entschied. Damit rückt der KSC im Klassement auf Rang drei vor. Jubeln durfte diesmal auch der SV Mering II. Das 3:2 gegen den SV Hammerschmiede war der erste dreifache Punktgewinn in diesem Frühjahr. Die SpVgg Langerringen hat mit einem Arbeitssieg im Derby gegen den FC Kleinaitingen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden und konnte die Tabellenführung ausbauen. Zusmarshausen muss im Aufstiegskampf gegen den SV Schwabegg eine bittere Niederlage hinnehmen, obwohl die Leistung stimmt. Bitter ist auch der Spielverlauf für die abstiegsbedrohte SpVgg Auerbach-Streitheim.

„Auf Grund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Erfolg für Kissing“, meinte Merchings Trainer Günter Bayer nach der 0:3-Niederlage gegen den Nachbarn. Die erste Halbzeit hatte ihm noch sehr gut gefallen: „Das war unsere beste in der Rückrunde, da hat alles geklappt. Zweite Halbzeit war dann ganz krass.“ Wie es zu diesem Leistungsabfall kam, vermochte er sich nicht zu erklären. Ganz dumme, individuelle Fehler hätten die Kissinger zu den drei Treffern verholfen, die auf das Konto von Giuliano Stark, und Jonas Graf gingen. Dazu kam ein Eigentor von Johannes Wirsz. Die Niederlage war für den TSV Merching umso schmerzlicher, weil die Gäste ab der 39. Minute in Unterzahl agierten, nachdem Philipp Strehle mit Gelb-Rot wegen Fouls ausgeschlossen worden war. Franko Berglmeir, der Spielertrainer des KSC, zeigte wenig Verständnis für die Strafen, die der Schiedsrichter in Durchgang eins aussprach: „Da hat er mit Gelben Karten um sich geschmissen.“ Selbst Allerweltsfouls seien gleich auf diese Weise bestraft worden. Der spielende Coach hatte im Vorfeld bewusst darauf verzichtet, sein Ensemble darauf hinzuweisen, dass es nun wieder einmal die Möglichkeit habe, auf den dritten Rang der Tabelle vorzustoßen. In einer Beziehung sind die Kissinger bereits Spitze in der Kreisliga Augsburg. Kein anderer Verein hat so wenig Treffer kassiert wie der KSC, nämlich lediglich 19. Das ist auch ein Verdienst des 41-jährigen Keepers Nico Beil. „Der macht seinen Job ganz gut“, lobt ihn Berglmeir. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Moritz Marschall (Augsburg) - Zuschauer: 123

Tore: 0:1 Guiliano Stark (52.), 0:2 Jonas Graf (60. Foulelfmeter), 0:3 Johannes Wirsz (90. Eigentor)

Gelb-Rot: Philipp Strehle (39./Kissinger SC)

Nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Langerringen hat der TSV Zusmarshausen überraschend in Schwabegg verloren. „Wir haben über 90 Minuten ein Spiel abgeliefert, das wir gewinnen müssen“, sagte Zusmarshausens Trainer Lukas Drechsler danach und ergänzte: „Wir haben uns durch zwei Fehler selbst geschlagen.“ Dabei war Zusmarshausen nach 30 Minuten durch Tim Wilde in Führung gegangen. Nur acht Minuten später gab es nach einem Zusmarshausener Fehler im Aufbauspiel einen Strafstoß für Schwabegg, den Yannik Mayr verwandelte. Im zweiten Durchgang war es wieder ein Fehler im Spielaufbau, von dem Mayr profitierte und zum 2:1-Überraschungserfolg für Schwabegg traf. (Bosse) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Robin Egner (Lamerdingen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Tim Wilde (30.), 1:1 Yannik Mayr (38. Foulelfmeter), 2:1 Yannik Mayr (58.)

Julian Dreßler (rechts) und der TSV Diedorf setzten sich gegen Franz Sielemann und den SV Ottmarshausen durch. – Foto: Marcus Merk

Auf eigenem Platz hat sich der TSV Diedorf gegen den SV Ottmarshausen durchgesetzt. „Wir haben null ins Spiel gefunden“, sagte Ottmarshausens Trainer Oliver Haberkorn nach dem Spiel, dabei war sein Team in der Anfangsphase das bessere Team. Danach trat die Heimelf aber sicherer auf und zeigte mehr kämpferischen Einsatz. „Sie haben verdient gewonnen“, sagte Haberkorn. Diedorf ging nach 24 Minuten nach einem missglückten Rückpass durch Tobias Schneider in Führung. Danach vergab Ottmarshausen zwei Ausgleichsmöglichkeiten. Diedorf konterte sich in der 57. Minute durch Benedikt Steinbacher zum 2:0. Ottmarshausen versuchte es mit langen Bällen, aber traf nur noch durch einen direkten Freistoß von Lucas Hackl zum Anschlusstreffer für die Gäste. (Bosse) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Toni Haubenreißer (Aresing) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tobias Schneider (24.), 2:0 Benedikt Steinbacher (57.), 2:1 Lucas Hackl (79.)

Rot: Filip Krüger (70./SV Ottmarshausen)

Rot: Florian Sandner (81./TSV Diedorf)

Gelb-Rot: Franz Sielemann (88./SV Ottmarshausen)

Im Keller stecken bleibt die SpVgg Westheim nach einer 0:2-Niederlage gegen den TSV Welden. Spieler des Tages war der Weldener Christoph Demharter, dem schon im ersten Durchgang zwei Treffer gelangen. In der fünften Spielminute legte Demharter sich selbst den Ball hoch und schoss ihn mit einem Dropkick ins Tor. Vor der Halbzeit nutzte er einen Westheimer Stellungsfehler. Im zweiten Durchgang war Westheim besser im Spiel, agierte aber zu ungefährlich vor dem gegnerischen Tor. „Es hätte auch 0:0 ausgehen können, aber Demharter hatte etwas dagegen“, sagte Westheims enttäuschter Spielertrainer Thomas Hanselka nach dem Spiel. (Bosse) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Christoph Demharter (5.), 0:2 Christoph Demharter (44.)

Die Spielvereinigung Auerbach-Streitheim ist im Abstiegskampf gegen den direkten Tabellennachbarn TSV Pfersee nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. Dabei sah es zunächst so aus, als würde man durch einen späten Siegtreffer auf einen Nichtabstiegsplatz springen. Lange sah es nach einem Unentschieden aus, aber die Gäste schwächten sich in der 78. Spielminute durch eine Gelb-Rote Karte für Malek Yaya. In der 89. Spielminute traf Tomasz Gwizdz zum vielumjubelten 1:0 für die Spielvereinigung. Auerbach-Streitheim rechnete schon mit dem Heimsieg, da traf David Kirchmeier zum 1:1. (Bosse) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Tomasz Gwizdz (89.), 1:1 David Kirchmeier (90.+5)

Gelb-Rot: Malek Yaya (78./TSV Pfersee)

Die zweite Garnitur des SV Mering hat das Siegen nicht verlernt, das zeigte sich beim 3:2-Heimerfolg über den SV Hammerschmiede. Lukas Weißenböck, Maximilian Kless mit Saisontor 14 und Daniel Kapfer sorgten für einen 3:0-Vorsprung der Hausherren. Der schmolz aber noch zusammen, nachdem Stefan Winterhalter und Robert Orban für die Augsburger getroffen hatten. Aber der Anschluss war erst in der 90. Minute hergestellt worden. Sascha Mölders, der Spielertrainer der Gastgeber, war zufrieden mit dem Spiel seines Teams und ebenso mit dem Ergebnis, nachdem es zuletzt dreimal in Folge verloren hatte. Nur in einem Punkt übte er zarte Kritik an seiner Mannschaft: „Wir hätten 5:0 oder 6:0 führen können, so wurde es hintenraus noch mal spannend.“ Angesichts des Heimsiegs war das zu verkraften. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Stefan Tarnick (Karlshuld)

Tore: 1:0 Lukas Weißenböck (13.), 2:0 Maximilian Kless (41.), 3:0 Daniel Kapfer (46.), 3:1 Stefan Winterhalter (69.), 3:2 Robert Orban (90.)

Lukas Müller (blaues Trikot) erzielte mit diesem Flachschuss das 1:0 für Langerringen. – Foto: Hieronymus Schneider