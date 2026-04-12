Kissing ärgert sich gewaltig Der KSC kommt gegen Tur Abdin Augsburg nicht über ein Unentschieden hinaus +++ Merching distanziert seine Verfolger +++ Mering II geht gegen Pfersee leer aus von Bernhard Meitner · Heute, 22:37 Uhr · 0 Leser

Hitzig war das Duell des Kissinger SC (links Julian Prisciano) bei Tur Abdin Augsburg. – Foto: Michael Hochgemuth

Der TSV Merching hat gleich doppelt Grund zur Freude. Sie gewannen beim SV Hammerschmiede mit 2:0 Toren und bauten ihren Vorsprung an der Spitze um zwei Zähler aus, nachdem Tur Abin Augsburg im Heimspiel gegen den Kissinger SC über ein 1:1 nicht hinausgekommen war. Erneut leer ging hingegen die zweite Mannschaft des SV Mering aus, die in Pfersee mit 0:1 unterlag.

In der Nachspielzeit war einiges geboten. Jonas Graf verwandelte einen Freistoß direkt und stellte damit das 1:1 für Kissing her. Dann mussten sich auf Seiten der Gastgeber, die in der 82. Minute durch Arif Ekin in Führung gegangen waren, zuerst Samet Kurt mit Gelb-Rot und dann auch noch Berkay Kurt mit Rot vorzeitig verabschieden. Franko Berglmeir, der Spielertrainer der Gäste, war nach dieser Punkteteilung im Spitzenspiel richtig wütend auf einige Akteure: „Ich wünsche Tur Abdin den Aufstieg, gegen die möchte ich nächste Saison nicht zweimal antreten.“ Nicht nur die Spielweise der Augsburger erboste ihn, seiner Ansicht nach hätte schon viel früher ein FC-Kicker den Platz verlassen müssen. Und das 1:0 hätte man nach Meinung von Berglmeir wegen Abseits nicht geben dürfen: „Das darf auch in der Kreisliga nicht passieren.“ Der Punktgewinn bringe seinem Team nichts. (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Arif Ekin (82.), 1:1 Jonas Graf (90.+6)

Gelb-Rot: Samet Kurt (97./FC Tur Abdin Augsburg)

Rot: Berkay Kurt (100./FC Tur Abdin Augsburg)

In einem packenden Duell besiegte die DJK Lechhausen den TSV Welden mit 4:3. Jannik Pritzkau eröffnete bereits in der ersten Minute das Scoring. Benjamin Haase glich schnell aus, bevor Dominik Winkler mit einer roten Karte für Lechhausen vom Platz flog. Robin Schäfer brachte Welden in Führung, doch Manuel Andre und Esse Francois Akpaloo sorgten für den Ausgleich. Andreas Nerdinger stellte auf 3:2, doch Mihai Christian Oroian sicherte den Gästen in der Schlussminute den Sieg mit einem Freistoßtor.

Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Jannik Pritzkau (1.), 1:1 Benjamin Haase (6.), 2:1 Robin Schäfer (37.), 2:2 Manuel Andre (52.), 3:2 Andreas Nerdinger (56.), 3:3 Esse Francois Akpaloo (75.), 3:4 Mihai Christian Oroian (89.)

Rot: Dominik Winkler (25./DJK Lechhausen)

Die Situation für die Meringer, die mit mageren 14 Pünktchen das Schlusslicht bilden, wird immer kritischer. Björn Wohlrab brachte den TSV Pfersee in der 13. Minute in Führung. Warum blieb es bei diesem einen Treffer? „Wir schaffen es in 90 Minuten nicht, einmal aufs Tor zu schießen“, kritisierte Johannes Pfeiffer, der MSV-Spielertrainer, seine Truppe: „Wir bringen es nicht hin, aus unseren Fehlern zu lernen. Wir sind zu naiv. Wir machen zu viele, zu einfache Fehler.“ In der 76. Minute wurde eine Zeitstrafe gegen William Berndt verhängt. Doch die Gäste waren nicht in der Lage, diese Überzahl zu nutzen. Pfersees Coach Björn Wohlrab zeigte sich dagegen zufrieden: „Ein ganz wichtiger Sieg in einem Kopfspiel gegen den Tabellenletzten, in dem wir heute das erste Mal in der Favoritenrolle waren.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Philipp Leitenstern (Neuburg an der Donau) - Zuschauer: 80

Tor: 1:0 Björn Wohlrab (13.)

Im Hans-Wenninger-Stadion begann das Duell zwischen SV Türkgücü Königsbrunn und SV Ottmarshausen mit einem frühen Tor. Christian Pöllmann brachte die Gäste in der ersten Minute mit 0:1 in Führung, nachdem Marius Hackl ihm eine perfekte Vorlage lieferte. Doch nur drei Minuten später glich Berkay Akgün für die Hausherren aus. Die zweite Halbzeit war geprägt von einer Zeitstrafe für Burak Tok, der in der 47. Minute 10 Minuten vom Platz musste. In der 82. Minute brachte Marco Spengler die Gäste wieder in Führung, erneut vorbereitet von Hackl. Spengler schnürte seinen Doppelpack in der 86. Minute und stellte auf 1:3, nachdem Youssef Ala ihm den Ball zuspielte.

Schiedsrichter: Stefan Asam (Herbertshofen) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Christian Pöllmann (1.), 1:1 Berkay Akgün (4.), 1:2 Marco Spengler (82.), 1:3 Marco Spengler (86.)

Im spannenden Duell zwischen SV Schwabegg und TSV Diedorf setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Dennis Sönnichsen brachte Diedorf in der 28. Minute nach einem präzisen Pass von Maximilian Mayer in Führung. Nach der Halbzeit glich Sebastian Geiger für Schwabegg in der 53. Minute aus. Nur eine Minute später erhielt Sönnichsen eine Zeitstrafe von 10 Minuten. In der Nachspielzeit sorgte Tobias Schneider, nach Vorarbeit von Sönnichsen, für den entscheidenden 2:1-Siegtreffer.

Schiedsrichter: Maik Seemann (Königsbrunn) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Dennis Sönnichsen (28.), 1:1 Sebastian Geiger (53.), 1:2 Tobias Schneider (90.)

Der Tabellenführer setzte sich in der Hammerschmiede mit 2:0 durch, wobei Gökay Güngör im ersten Abschnitt zweimal erfolgreich war. Am Ende musste Max Schröder auf Seiten der Gäste eine Zeitstrafe verbüßen. Deren Trainer Günter Bayer sprach von einem verdienten Auswärtssieg, wollte aber nicht verkennen, dass der SV Hammerschmiede ebenfalls Treffer hätte erzielen können. Was ihm nicht gefiel: Im zweiten Durchgang verpasste es Merching, für klare Verhältnisse zu sorgen. Bayer: „Wir hatten drei Lattenbälle und dann gab es zwei Glanzparaden vom Torhüter. Aber wir haben den Vorsprung nach Hause gebracht.“ (jeb) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Raphael Egg (Griesbeckerzell) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Johannes Röhrer (11.), 0:2 Gökay Güngör (45.+3)

Gelb-Rot: Max Schröder (89./TSV Merching)

Das erste Tor fiel bereits in der sechsten. Minute durch Robin Kugelmann, der eine präzise Flanke verwertete. Nach der Halbzeit glichen die Gäste durch Yannick Schlotthauer, der einen Elfmeter verwandelte, aus. Es folgten zwei weitere Tore von Göggingen, erneut durch Schlotthauer und Yannik Newels, die den Rückstand auf 1:3 erhöhten. Kugelmann erzielte in der 68. Minute sein zweites Tor, doch die Zeit reichte nicht für den Ausgleich. In der Nachspielzeit erhielt Robin Ungerer die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Robin Kugelmann (6.), 1:1 Yannick Schlotthauer (52. Foulelfmeter), 1:2 Yannik Newels (62.), 1:3 Yannick Schlotthauer (65.), 2:3 Robin Kugelmann (68.)

Gelb-Rot: Robin Ungerer (92./ASV Hiltenfingen)