Kissels Rückkehr nach Mühlhausen

Die Bilanz gegen Mühlhausen macht Mut. Von den sieben Verbandsliga-Duellen aus den vergangenen fünf Jahren hat der FC lediglich eines verloren. Ansonsten lief es meist sehr erfreulich gegen den FCM. Das ändert laut Niklas Kissel aber nichts an der Außenseiterrolle, die seine Mannschaft einnimmt. Der FCZ-Trainer sagt: "Mühlhausen ist der klare Favorit."

Für den 29-Jährigen gibt es ein Wiedersehen mit reihenweise alten Bekannten, nachdem er selbst Jugendtrainer, Jugendkoordinator und Trainer der zweiten Mannschaft gewesen ist. "Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken", blickt er auf seine FCM-Vergangenheit zurück und nennt dabei explizit, "Karl Klein, Hans Josef Hotz (beide Vorstand), Bernd Kretz (Sportlicher Leiter), Jürgen Schneider sowie Paul Klose (beide Jugendleiter)."