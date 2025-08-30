Kissels Rückkehr nach Mühlhausen

Am Sonntagnachmittag steigt ein junger Klassiker. Um 15 Uhr stehen sich der 1.FC Mühlhausen und der FC Zuzenhausen gegenüber.
Die Bilanz gegen Mühlhausen macht Mut. Von den sieben Verbandsliga-Duellen aus den vergangenen fünf Jahren hat der FC lediglich eines verloren. Ansonsten lief es meist sehr erfreulich gegen den FCM. Das ändert laut Niklas Kissel aber nichts an der Außenseiterrolle, die seine Mannschaft einnimmt. Der FCZ-Trainer sagt: "Mühlhausen ist der klare Favorit."
Für den 29-Jährigen gibt es ein Wiedersehen mit reihenweise alten Bekannten, nachdem er selbst Jugendtrainer, Jugendkoordinator und Trainer der zweiten Mannschaft gewesen ist. "Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken", blickt er auf seine FCM-Vergangenheit zurück und nennt dabei explizit, "Karl Klein, Hans Josef Hotz (beide Vorstand), Bernd Kretz (Sportlicher Leiter), Jürgen Schneider sowie Paul Klose (beide Jugendleiter)."
Fußballerisch hofft Kissel an das 0:0 gegen Spielberg vom Dienstagabend anknüpfen zu können. "Das war eine Kehrtwende um 180 Grad im Vergleich zum Bretten-Spiel (1:3) und hat uns gezeigt, dass die Jungs wissen, was wir von ihnen wollen", sagt der Zuze-Trainer und ergänzt, "gefühlt 80 Prozent Ballbesitz gegen so eine Mannschaft wie Spielberg zu haben sagt vieles aus, nur leider haben wir keine unserer großen Torchancen nutzen können."
Der eigene Kader ist weiterhin dünn besetzt. Neben den Langzeitverletzten sind die Einsätze von Kapitän Dominik Zuleger und Marcel Erhard fraglich. Der gesundheitlich angeschlagene Co-Trainer Marc Schneckenberger kann laut Kissel, "nicht spielen."
Ein zweites Wiedersehen kann nur am Spielfeldrand stattfinden. Christopher Wild, der Zuze in der Sommerpause Richtung Mühlhausen verlassen hat, fehlt mit einer Knieverletzung. "Jule", wie Wild genannt wird, hat beim FC eine beeindruckende Laufbahn hingelegt und Jahr für Jahr zweistellig getroffen.