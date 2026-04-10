Kisdorf unter Zugzwang: Aufsteiger fordert formstarken SSC heraus

– Foto: Nicole Seidl

Am 25. Spieltag der Landesliga Holstein empfängt der SSC Hagen Ahrensburg den FC Fetih-Kisdorf – ein Duell mit klar verteilten Rollen auf dem Papier, aber durchaus spannenden Vorzeichen.

Ganz anders die Situation beim FC Fetih-Kisdorf: Der Aufsteiger steckt mit 18 Punkten tief im Tabellenkeller und rangiert auf Platz sechzehn. Dennoch zeigte das Team zuletzt beim 1:1 gegen SV Eichede II, dass es konkurrenzfähig ist – auch wenn der ganz große Ertrag ausbleibt.

Der SSC Hagen Ahrensburg geht als Tabellensechster in die Partie und hat sich mit 35 Punkten im gesicherten Mittelfeld etabliert. Zuletzt zeigte die Mannschaft beim 2:2 gegen SV Eichede II Moral, glich nach zwischenzeitlichem Rückstand durch Raphael Reifschneider noch aus und bestätigte damit ihre stabile Form.

Trainer Nico Brehm sieht vor allem in der Chancenverwertung den Schlüssel: „In den letzten Wochen haben wir spielerisch überzeugt und uns bis ins letzte Drittel kombiniert – jetzt gilt es, unsere Chancen endlich in Tore zu verwandeln und den nächsten Dreier einzufahren.“

Klare Rollen – aber Erinnerungen ans Hinspiel

Das Hinspiel spricht eine deutliche Sprache: Mit 5:1 setzte sich der SSC Hagen Ahrensburg damals in Kisdorf durch und dominierte die Partie klar. Entsprechend geht die Mannschaft auch diesmal als Favorit in die Begegnung.

Doch genau darin könnte eine Gefahr liegen. Während Hagen auf Kontrolle und Struktur setzen kann, braucht Kisdorf dringend Punkte im Abstiegskampf – und dürfte entsprechend mutig auftreten. Die spielerischen Ansätze der Gäste waren zuletzt vorhanden, allein die Effizienz vor dem Tor bleibt der Knackpunkt.

Für beide Teams geht es somit um richtungsweisende Zähler: Hagen will seine Position im oberen Mittelfeld festigen, Kisdorf den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze halten.