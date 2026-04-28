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Kisdorf holt Eigengewächs zurück
18-jähriger Verteidiger wechselt vom JFV Südholstein zum FC Fetih-Kisdorf
Der FC Fetih-Kisdorf verstärkt sich für die kommende Spielzeit mit einem jungen Defensivspieler aus den eigenen Reihen. Der 18-jährige Verteidiger kehrt vom JFV Südholstein zurück und soll künftig den Sprung in den Herrenbereich schaffen.
Ein Großteil seiner fußballerischen Ausbildung erfolgte bereits in Kisdorf, nun folgt der nächste Schritt im vertrauten Umfeld. Trotz seines jungen Alters traut der Verein dem Abwehrspieler den Übergang in den Herrenfußball zu und plant langfristig mit ihm.