Kisdorf findet nicht zu seinem Spiel – Gäste nutzen Chancen konsequent

Nur eine Woche nach dem furiosen 4:1-Sieg beim SC Rapid Lübeck ist der FC Fetih-Kisdorf wieder auf dem Boden der Tatsachen gelandet. Gegen den direkten Konkurrenten SC Rönnau 74 verlor die Mannschaft von Trainer Nico Brehm am Strietkamp mit 1:3 und verpasste damit die Gelegenheit, sich etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.

Die Gäste aus Rönnau zeigten von Beginn an mehr Zielstrebigkeit und bestraften die Passivität der Hausherren konsequent. Jasper Fredrich brachte den SCR nach 32 Minuten in Führung, Janick Loose legte kurz darauf nach (38.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Rönnau die aktivere Mannschaft – Nicolai Steffen sorgte in der 58. Minute für die Vorentscheidung. Erst in der Nachspielzeit gelang Sören Flemmer der späte Ehrentreffer (90.+2).

Trainer Nico Brehm zeigte sich nach der Partie enttäuscht: „Am vergangenen Wochenende mussten wir eine enttäuschende 1:3-Heimniederlage gegen Rönnau 74 hinnehmen. An diesem Tag konnten wir unsere Leistung nicht abrufen und unsere Stärken nicht auf den Platz bringen. Rönnau zeigte sich entschlossener und sicherte sich am Ende verdient die drei Punkte. Wir gratulieren Rönnau 74. Für uns heißt es nun, die Niederlage sorgfältig zu analysieren und die richtigen Maßnahmen zu treffen, um in den kommenden Wochen wieder mehr Konstanz auf den Platz zu bringen.“

Rönnaus Trainer Jan Vogelsang lobte den Auftritt seiner Mannschaft: „Völlig verdienter Sieg. Wir haben Christoph gar nicht ins Spiel kommen lassen. Die Jungs haben das umgesetzt, was wir denen vorgegeben haben. Wir haben die zweiten Bälle gewonnen. Das einzige Manko: Wir haben unsere Torschancen nicht endgültig zu Ende gespielt – da hätten wir vielleicht noch ein viertes oder fünftes Tor machen müssen. Ansonsten ein reifer Auftritt von uns, dementsprechend auch völlig verdiente drei Punkte.“