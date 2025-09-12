Kirwa-Kracher in Wernberg – Verfolgerduell in Raindorf

Johannes Rodler (am Ball) und die SpVgg SV Weiden II erwarten Pfreimd und wollen in der Spur bleiben. – Foto: Dagmar Nachtigall

Eines der am vielbeachtetsten Spiele der zehnten Runde in der Bezirksliga Nord steigt bereits am heutigen Freitagabend. Zum Start des Wernberger Kirwa-Wochenendes empfängt der FCW den Spitzenreiter SV Hahnbach – und pocht auf einen Heimsieg. Im engmaschigen Verfolgerfeld stehen sich am Samstag der Rangdritte FC Raindorf und der Vierte 1.FC Schlicht gegenüber. Derweil hat der FC Amberg eine undankbare Aufgabe vor der Brust, muss er doch auswärts beim Tabellennachzügler SpVgg Schirmitz ran.

Freitag





Heute, 17:30 Uhr FC Wernberg FC Wernberg SV Hahnbach SV Hahnbach 17:30 PUSH



Nach dem Geduldsspiel gegen extrem defensiv eingestellte Schirmitzer (1:0-Sieg) erwartet der FC Wernberg (9., 12) den Spitzenreiter aus Hahnbach (20) zum Kirwaspiel. Und natürlich würden die Wernberger gern mit einem Heimsieg ins Kirwa-Wochenende starten. Das macht auch Spielertrainer Bastian Lobinger – obwohl Pfreimder – klar, wenn er sagt: „Nach zwei Siegen können wir mit Selbstvertrauen in dieses Spiel gehen. Einige Spitzenmannschaften hatten wir diese Saison schon zu Gast. In diesen Spielen haben wir gut ausgeschaut und waren keineswegs unterlegen. Die Kirwa soll natürlich mit einem Heimsieg beginnen und dafür werden wir alles geben.“ Etwas dagegen haben natürlich die Gäste. Abgesehen vom Ausrutscher in Vohenstrauß, hat sich der SVH zuletzt sehr stabil gezeigt. Auch am Naab-Ufer soll wieder Zählbares herausspringen.





Samstag





Morgen, 15:00 Uhr SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden II SpVgg Pfreimd Pfreimd 15:00 live PUSH



Nach der unfreiwilligen Spielpause darf der „heimliche Spitzenreiter“ SpVgg SV Weiden II (2., 19) wieder ran. Zu Gast am Wasserwerk ist die SpVgg Pfreimd (6., 14). Eine echte Bewährungsprobe für die Mannen von Chefcoach Josef Rodler und „Co“ Stefan Graf! Derweil reisen die Pfreimder gutgelaunt an nach dem 6:2-Heimerfolg über Inter Amberg. „Nach der Halbzeit zeigten wir ein anderes Gesicht: Wir waren spielbestimmend und konnten das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten. Nachdem wir unsere Hausaufgaben erfüllt haben, dürfen wir uns wieder auf ein absolutes Highlight freuen. Wir können – wie beim FC Amberg – völlig befreit und ohne Druck spielen. Nach vier nicht verlorenen Spielen wollen wir auch gegen Weiden was Zählbares mitnehmen“, blickt Pfreimds Trainer Michael Hartlich zurück und voraus.





Morgen, 16:00 Uhr SG Chambtal SG Chambtal TSV Tännesberg Tännesberg 16:00 PUSH



Weiterhin nicht so recht in Tritt kommt die SG Chambtal (15., 7). Wobei die jüngste 0:4-Niederlage in Schlicht deutlicher klang, als es der Spielverlauf hergab. Vor allem am Toreschießen hapert es noch beim Aufsteiger. Erst sieben Saisontore bilden den ligaweiten Tiefstwert. Gegen spiel- und offensivstarke Tännesberger (7., 14) muss der Fokus aber zunächst mal einer stabilen Defensive gelten. Der Gast muss keine 48 Stunden nach dem Gastspiel in Arnschwang (2:2) schon wieder ran. Bleibt abzuwarten, ob das kräftezehrende Nachholspiel in Sachen Kondition Spuren hinterlässt.





Morgen, 16:00 Uhr SV Inter Bergsteig Amberg Inter Amberg DJK Arnschwang Arnschwang 16:00 live PUSH



Schwierige Phase für den SV Inter Bergsteig (14., 7): Aus den letzten drei Partien konnten die Amberger nicht nur keine Punkte ziehen, es hagelte auch satte 16 Gegentore. Dementsprechend dürften Kompaktheit, Absicherung nach Ballverlust und Fehlerminimierung zentrale Punkte gewesen sein in dieser Trainingswoche. Mal sehen, wie es die Schützlinge von Helmut Jurek und Julian Ceesay im Heimspiel gegen die punktgleiche DJK Arnschwang (13., 7) umsetzen. Die Hartl-Truppe wartet genau wie der SVIB seit vier Spielen auf einen Sieg. Am Donnerstag knöpfte man Tännesberg zumindest einen Zähler ab. Klar ist: Um das Tabellenmittelfeld nicht aus den Augen zu verlieren, sollte ein Dreier her – das gilt für beide Teams.







Der FC Raindorf (3., 18) hat die kleine Ergebnisdelle überwunden. Beim Derby in Furth im Wald landete die Pittoni-Crew einen 2:0-Erfolg der Kategorie „Arbeitssieg“. Luca Politanow traf doppelt und schraubte sein Torekonto auf zwölf Saisontreffer. Nun versucht sich der Tabellenvierte 1.FC Schlicht (16) daran, dem Raindorfer Top-Torjäger Einhalt zu gebieten. Ergebnistechnisch erlebten die Grünweißen zuletzt ein Auf und Ab. FCS-Coach Bastian Ellmaier wird sich wieder mehr Konstanz wünschen. Allerdings hat es die Aufgabe im Landkreis Cham in sich. Verlieren möchte dieses Verfolgerduell natürlich niemand.





Sonntag





So., 14.09.2025, 15:30 Uhr SpVgg Vohenstrauß Vohenstrauß SF Ursulapoppenricht Ursulapoppen 15:30 live PUSH



Eine ärgerliche Niederlage musste die SpVgg Vohenstrauß (8., 14) im Nachbarschaftsduell in Tännesberg einstecken. Nach verschlafenem Start zeigte man zunächst eine spielerisch und kämpferisch ansprechende Leistung und gerade als das Pendel auf die Vohenstraußer Seite auszuschlagen schien, brachte man sich durch leichte Fehler und Undiszipliniertheiten selbst auf die Verliererstraße. Um die gute Ausgangslage in der Tabelle nicht zu gefährden, soll nun möglichst schnell in die Erfolgsspur zurückgekehrt werden. Einfach wird diese Aufgabe nicht, denn im Heimspiel am Sonntag wartet mit Aufsteiger SF Ursulapoppenricht (12., 10) ein sehr unangenehmer Gegner auf die Mannschaft von Trainer Martin Schuster. „Diszipliniert auftreten und vor dem eigenen Tor konsequenter verteidigen“, sind laut Schuster die wichtigsten Zutaten für ein Erfolgserlebnis. (mwr)





So., 14.09.2025, 15:30 Uhr SpVgg Schirmitz Schirmitz FC Amberg FC Amberg 15:30 PUSH



Landesliga-Absteiger gegen Aufsteiger, Fünfter gegen Letzter – die Vorzeichen bei dieser Begegnung sind klar. Von einem Duell „David gegen Goliath“ zu sprechen, wäre aber zu hoch gegriffen. Denn: Schlusslicht SpVgg Schirmitz (16., 1) hat sich bislang schon besser präsentiert, als es die nackte Punkteausbeute auszusagen vermag. Vor Wochenfrist stand man kurz vorm zweiten Punktgewinn, eh der FC Wernberg in der Nachspielzeit doch noch zuschlug. Fakt ist trotzdem: Allmählich muss der Knoten platzen, ansonsten droht den Schirmitzern ein dunkler Herbst. Auf der anderen Seite geht der FC Amberg (5., 16) zwar als klarer Favorit ins Spiel, weiß aber um die undankbare Aufgabe. Wichtig wird sein, geduldig zu bleiben. Gern würde der FCA eine kleine Siegesserie starten.







Wohin geht die Reise des FC Ost (10., 12)? Nach der knappen Niederlage bei Spitzenreiter Hahnbach haben sich die Weidener erstmal im unteren Tabellenmittelfeld einsortiert. Das Feld liegt jedoch weiterhin eng beisammen, weshalb bei zwei oder drei Siegen am Stück ein größerer Sprung drin wäre. Als Nächstes hat die junge Mannschaft das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn FC Furth im Wald (11., 10) vor der Brust. Da geht es um wichtige Punkte, um sich von unten abzusetzen! Die Drachenstädter gingen letztes Wochenende gegen Raindorf zwar leer aus, können auf die gezeigte spielerische Darbietung aber trotzdem aufbauen. „Wenn es uns gelingt, weiter Ruhe zu bewahren und hart zu arbeiten, werden wir das Spielglück auch wieder zu unseren Gunsten zwingen können“, ist Furths Trainer Alois Stoiber überzeugt.