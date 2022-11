Kirtorf gewinnt Derby und zieht mit Reiskirchen/B/S gleich Teaser KLA ALSFELD: +++ Kirtorf besiegt Ohmes/Ruhlkirchen in der Fußball A-Liga weitgehend ungefährdet. Auch die SG Schwalmtal ist erfolgreich. Nieder-Ofleiden überrascht bei Tabellenführer Reiskirchen +++

ALSFELD - Lediglich drei von ursprünglich sieben terminierten Partien wurden am Sonntagnachmittag in der Fußball-Kreisliga A Alsfeld angepfiffen. Den Witterungsverhältnissen trotzte man hierbei unter anderem auf dem Kunstrasenplatz in Reiskirchen, wo Gastgeber und Aufstiegsaspirant SG Reiskrichen/Bersrod/Saasen allerdings überraschend nicht über ein 1:1-Remis gegen Kellerkind SV Nieder-Ofleiden hinauskam. Den Patzer des Staffel-Primus gut nutzen konnte parallel die FSG Kirtorf, die mit 3:0 gegen die FSG Ohmes/Ruhlkirchen triumphierte und im Klassement nun die gleiche Punkteanzahl wie der Spitzenreiter aufweist. Dem Top-Duo auf den Fersen bleibt indes die SG Schwalmtal (3.), die dank eines starken Endspurts dem SV Bobenhausen eine 2:5-Niederlage einschenkte.