Kirtorf Erster, Ohmes/Ruhlkirchen überrascht Teaser KLA ALSFELD: +++ Tag der Auswärtsteams in der Fußball-A-Liga: In sechs Spielen gibt es fünf Gästeerfolge, aber keinen einzigen Heimsieg. Für die größte Überraschung sorgt Ohmes/Ruhlkirchen +++

ALSFELD - Gegen den Namensvetter aus Alsfeld/Eifa eroberte sich die FSG Kirtorf am Samstag die Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A Alsfeld von der spielfreien SG Reiskirchen/Bersrod/Saasen zurück, allerdings machte es der gastgebende Rangletzte dem Favoriten insbesondere in der Schlussphase nicht einfach. Auf Rang drei darf die SG Appenrod/Maulbach/Gemünden nach einem 2:0-Auswärtserfolg beim SV Nieder-Ofleiden verweilen.Keinen Sieger sahen zahlreiche Zuschauer beim Derby zwischen dem TV/VfR Groß-Felda und der FSG Ober-Ohmen/Ruppertenrod/Ulrichstein (1:1), während der FSG Ohmes/Ruhlkirchen ein überraschend hoher Auswärtserfolg bei der SG Rüddingshausen/Londorf glückte. Weiterhin für Furore sorgte Aufsteiger SV Bobenhausen, der die SpVgg Mücke auswärts mit 4:0 niederrang und zugleich im Klassement überholte (5.). Den Anschluss an die vorderen Ränge wahrte auch die SG Schwalmtal nach einem 4:2-Triumph - dank eines beachtlichen Schlussspurts - bei der FSG Queckborn/Lauter. Somit gab es in sechs Partien fünf Auswärtssiege und keinen einzigen Heimerfolg.